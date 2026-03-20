Sân bay Long Thành khai thác thương mại cuối 2026, đi về TP.HCM đường nào?

Theo lộ trình triển khai, dự án sân bay Long Thành dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác thương mại giai đoạn 1 vào cuối năm 2026. Để bảo đảm khả năng tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện giữa trung tâm TP.HCM và các tỉnh lân cận với sân bay Long Thành, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các địa phương và nhà đầu tư thúc giục tiến độ các dự án kết nối.

Theo đó, với dự án thành phần 1, 3, 5 và 7 thuộc dự án đường vành đai TP.HCM, dự án thành phần 1, 3 thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; dự án xây dựng đường tỉnh 25C, UBND TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đưa công trình vào khai thác sử dụng trong quý 2/2026.

Với các dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; cao tốc Bến Lức - Long Thành; mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành, địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 3.

Đồng thời, hỗ trợ VEC và các nhà thầu dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường, kịp thời công bố giá vật liệu phù hợp với thực tế thị trường.

Ban Quản lý dự án 85 và ACV chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; tuyến kết nối T1, T2, đặc biệt là hệ thống an toàn giao thông, hoàn thiện các thủ tục liên quan để đưa công trình vào khai thác sử dụng đồng bộ, chậm nhất trong tháng 4.

VEC khẩn trương huy động mọi nguồn lực, đảm bảo mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành cơ bản hoàn thành vào tháng 12.2026, riêng cầu Long Thành hoàn thành trong quý 1/2027, cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành trong quý 3/2026.

Với các dự án đang chuẩn bị thực hiện đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM và Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư dự án cầu Phú Mỹ 2, cầu Cát Lái, cầu Long Hưng để tăng cường kết nối giao thông đường bộ liên vùng.

Hai địa phương này cũng cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công các tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến Suối Tiên - Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai - Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến đường sắt kết nối nội đô TP.HCM trong năm 2026, hoàn thành vào năm 2030.

Đối với dự án Vành đai 4 TP.HCM, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh xây dựng kế hoạch chi tiết, hoàn thành đúng tiến độ.