Thời sự

Thủ tướng: Duy trì ACV hoạt động bình thường, đảm bảo tiến độ sân bay Long Thành

Mai Hà
Mai Hà
17/03/2026 20:02 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo ACV duy trì hoạt động bình thường và tiến độ triển khai của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 24 Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. 

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV.

Dự án sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được yêu cầu đưa vào khai thác thương mại trong tháng 6.2026

Đồng thời, đảm bảo tiến độ triển khai của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 hoàn thành các mốc tiến độ theo kết luận của Thường trực Chính phủ. 

ACV cho biết, hoạt động thi công sân bay Long Thành (Đồng Nai) đang được tiếp tục duy trì với nhiều hạng mục đạt khối lượng lớn.

Thủ tướng Duy trì ACV hoạt động bình thường, đảm bảo tiến độ sân bay Long Thành

Theo báo cáo mới nhất, tổng khối lượng thực hiện của dự án thành phần 3 (nhà ga hành khách và các công trình thiết yếu) đạt khoảng 62.774/86.357 tỉ đồng, tương đương 72,69% giá trị hợp đồng. Giá trị giải ngân đạt khoảng 40.654 tỉ đồng, tương đương 47,07%.

Với hạng mục nhà ga hành khách (gói thầu 5.10), công tác xây thô cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang triển khai trát tường, sơn, lắp đặt thiết bị và hệ thống cơ điện. Trong nhà ga, việc thi công trần của các công trình thấp tầng đạt khoảng 53% khối lượng; trần áp mái đạt 30%. Công tác hoàn thiện nền sàn đạt khoảng 33% diện tích...

ACV đã thuê liên danh Incheon Airport (Hàn Quốc) làm tư vấn quản lý khai thác sân bay; doanh nghiệp cũng quyết định thành lập Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trước đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV và ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc ACV, Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi nhiều lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, ACV đã cử ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc sân bay Liên Khương (Lâm Đồng), về giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, thay ông Nguyễn Tiến Việt.

Ông Đào Việt Dũng, Phó bí thư chuyên trách phụ trách công tác Đảng của ACV, được giao giữ vị trí Bí thư Đảng ủy thay ông Vũ Thế Phiệt. Đồng thời, cử ông Lê Văn Khiên, Thành viên HĐQT ACV, làm người đại diện theo pháp luật, thay ông Phiệt.

ACV công bố thông tin bất thường liên quan đến ông Vũ Thế Phiệt

ACV công bố thông tin bất thường liên quan đến ông Vũ Thế Phiệt

Ngày 5.3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố thông tin bất thường liên quan việc ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV, bị bắt tạm giam do vi phạm quy định về đấu thầu.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
