Gói thầu nào tại sân bay Long Thành từng vướng 'lùm xùm' đấu thầu?

Gói thầu nhà ga hành khách 35.000 tỉ

Gói thầu 5.10 xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá 35.000 tỉ đồng - là gói thầu xây lắp lớn nhất giai đoạn 1 của dự án. Tháng 8.2023, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án công bố Liên danh Vietur trúng thầu gói thầu 5.10.

Dự án sân bay Long Thành dự kiến sẽ đưa vào khai thác từ giữa năm nay ẢNH: T.N

Liên danh gồm 10 doanh nghiệp, đứng đầu là nhà thầu IC Ictas (Thổ Nhĩ Kỳ), cùng các doanh nghiệp xây dựng trong nước như Vinaconex, Ricons, Newtecons, SOL E&C, Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1), ATAD, Phục Hưng Holdings và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Liên danh Hoa Lư (gồm các doanh nghiệp như Hòa Bình, Central, An Phong, Delta, Unicons, Thành An và doanh nghiệp Thái Lan PLE) đã có nhiều văn bản khiếu nại lên ACV và các cơ quan chức năng.

Liên danh Hoa Lư cho rằng việc chọn duy nhất liên danh Vietur vào vòng xét mở hồ sơ tài chính có khả năng đồng nghĩa với việc đơn vị trúng đã được xác định từ vòng xét tuyển hồ sơ đề xuất kỹ thuật, dẫn đến nguy cơ rất cao không đảm bảo tính cạnh tranh công bằng về giá (yếu tố chiếm tỷ trọng 85% điểm trong tổng điểm lựa chọn đơn vị trúng thầu).

Thời điểm đó, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ KH-ĐT hướng dẫn ACV giải quyết Đơn kiến nghị của Liên danh Hoa Lư về gói thầu 5.10.

ACV cho biết quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và tuân thủ các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu. Hồ sơ dự thầu của liên danh Vietur đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật, kinh nghiệm và năng lực tài chính. ACV cũng công bố lý do 2 liên danh nhà thầu bị trượt gồm CHEC-BCEG-Vietnam Contractors và Hoa Lư.

Đáng chú ý, một số lãnh đạo đứng đầu của cả ACV và Vinaconex vừa bị bắt do vi phạm quy định đấu thầu nghiêm trọng.

Ngày 5.3, ACV công bố thông tin bất thường cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc.

Hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Ngày 7.3, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - một trong những nhà thầu thuộc liên danh Vietur cũng công bố thông tin bất thường. Vinaconex đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Tới, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex, bị bắt do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Ông Dương Văn Mậu, Phó tổng giám đốc Vinaconex, bị bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vinaconex thông báo “nguyên Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới bị bắt”

Gói thầu 4.8 trị giá 11.440 tỉ đồng

Tháng 11.2024, ACV công bố nhà thầu trúng thầu gói thầu 4.8 công trình giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng, thuộc dự án thành phần 3 các công trình thiết yếu trong cảng hàng không dự án sân bay Long Thành.

Giá trúng thầu là 11.440 tỉ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 685 ngày. Tuy nhiên, liên danh trượt thầu gồm 7 doanh nghiệp (Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP LIZEN, Công ty CP Hải Đăng, Công ty TNHH Hòa Hiệp, Tổng công ty Thăng Long) đã có đơn kiến nghị cho rằng việc bị đánh trượt do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật là chưa thỏa đáng.

Liên danh này cho biết giá đấu thầu của họ thấp hơn 1.000 tỉ đồng so với giá của liên danh trúng thầu, nhưng vẫn bị đánh trượt, điều này gây lãng phí rất lớn. Ngoài ra, hồ sơ mời thầu gói 4.8 và 4.7 có cùng chủ thầu là ACV nhưng lại khác nhau ở tiêu chí "chỉ đánh giá đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp"...

Tuy nhiên, thời điểm đó, ACV khẳng định nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về yêu cầu về kỹ thuật. Đồng thời cho biết tổ chuyên gia đã đánh giá hồ sơ đấu thầu của các nhà thầu tham dự một cách kỹ lưỡng, khách quan, công bằng, tuân thủ các tiêu chí trong hồ sơ đấu thầu và quy định pháp luật, phản ánh đúng thực chất của hồ sơ đấu thầu.