Vinaconex thông báo 'nguyên Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới bị bắt'

Mai Hà
Mai Hà
07/03/2026 18:55 GMT+7

Vinaconex cho biết, ông Nguyễn Hữu Tới, nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Dương Văn Mậu, Phó tổng giám đốc Vinaconex bị bắt.

Ngày 7.3, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Nguyên chủ tịch HĐQT Vinaconex Nguyễn hữu Tới bị bắt - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex Nguyễn Hữu Tới

ẢNH: VINACONEX

Vinaconex cho biết, doanh nghiệp này đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với 2 lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp này. 

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Tới, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex, bị bắt do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Ông Dương Văn Mậu, Phó tổng giám đốc Vinaconex, bị bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 13.2, Vinaconex đã có sự thay đổi vị trí lãnh đạo cấp cao nhất. HĐQT công ty thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới, và bầu ông Trần Đình Tuấn thay thế. Vinaconex cũng bổ nhiệm ông Trần Thái Dương làm Phó tổng giám đốc từ ngày 27.2.

Vinaconex là một trong những doanh nghiệp xây dựng lớn, tham gia nhiều gói thầu lớn về hạ tầng. Trong đó, Vinaconex là một trong những doanh nghiệp tham gia Liên danh Vietur.

Liên danh Vietur đã trúng thầu gói 5.10 về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách dự án sân bay Long Thành trị giá 35.000 tỉ đồng. Thời điểm đó, một liên danh khác tham gia đấu thầu là Liên danh Hoa Lư đã tố Liên danh Vietur vi phạm quy định về đấu thầu, không đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu này. 

Chủ đầu tư dự án nhà ga sân bay Long Thành là Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) khi đó cho hay, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

Cũng liên quan đến ACV, trong công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ACV cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, về việc bắt bị can để tạm giam ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT; và ông Nguyễn Tiến Việt, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc.

Hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

ACV công bố thông tin bất thường liên quan đến ông Vũ Thế Phiệt

Ngày 5.3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố thông tin bất thường liên quan việc ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV, bị bắt tạm giam do vi phạm quy định về đấu thầu.

