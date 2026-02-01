Vì sao Vinaconex, Glemximco, HUD, Nam Long có tên trong danh sách của Thanh tra Chính phủ?

Theo kế hoạch thanh tra năm 2026, Thanh tra Chính phủ dự kiến sẽ tiến hành 89 cuộc thanh tra, trong đó 67 cuộc chính thức và 22 cuộc dự phòng.

Thanh tra Chính phủ cũng phân bổ và giao 12 cục nghiệp vụ thực hiện các cuộc thanh tra tương ứng với lĩnh vực phụ trách.

Thanh tra Chính phủ mới đây đã ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026 ẢNH: T.P

Đáng chú ý, danh sách các cuộc thanh tra dự kiến sẽ tiến hành cho thấy, ngoài các cơ quan, đơn vị nhà nước, đối tượng thanh tra còn có nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

Điển hình như một số "ông lớn" ở mảng bất động sản như: Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex), Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Tập đoàn Geleximco, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long…

Nhiều người đặt câu hỏi vì sao các doanh nghiệp trên lại nằm trong danh sách dự kiến thanh tra?

Luật Thanh tra (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 1.7.2025, bãi bỏ các cơ quan thanh tra bộ, thanh tra huyện, thanh tra sở, thanh tra cấp tổng cục… Do đó, Thanh tra Chính phủ đã tiếp nhận nhiệm vụ thanh tra của 12 bộ, ngành, để sắp xếp lại cơ cấu tổ chức.

Với mô hình mới, Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh.

Đồng thời, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ không có thanh tra bộ; thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp; thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp…

So với trước đây, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ đã được mở rộng hơn.

Tại kế hoạch thanh tra năm 2026, Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ mục đích của các cuộc thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong quản lý nhà nước.

Cùng đó là có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật còn bất cập, sơ hở.

Các "ông lớn" sẽ bị thanh tra những gì?

Theo danh sách các cuộc thanh tra chính thức, trong quý 1/2026, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long. Nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do doanh nghiệp này đầu tư.

Thông tin về việc thanh tra được công bố trong bối cảnh doanh nghiệp này đang triển khai hàng loạt dự án như Khu đô thị tích hợp Waterpoint (Tây Ninh), Khu đô thị tích hợp Izumi City (Đồng Nai), Khu đô thị Mizuki Park (TP.HCM), Khu đô thị Nam Long II Central Lake (Cần Thơ).

Dự án Khu đô thị Thành phố Giao lưu của Gleximco ẢNH: GLX

Vinaconex (mã VCG) là doanh nghiệp tiếp theo nằm trong danh sách thanh tra chính thức của Thanh tra Chính phủ. Thời gian thanh tra vào quý 2/2026, nội dung về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do doanh nghiệp này đầu tư.

Vinaconex được chú ý khi tham gia thi công và lắp đặt thiết bị cho dự án nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai); đồng thời là nhà thầu tại một số đoạn tuyến thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam, cùng đó là dự án Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, cao tốc TP.HCM - Long Thành, dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô...

Cái tên gây chú ý trong danh sách thanh tra dự phòng là HUD. Thời gian dự kiến thanh tra quý 4/2026, nội dung về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất; cùng đó là việc liên doanh, góp vốn, thoái vốn.

HUD là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư phát triển các khu đô thị mới và nhà ở, kinh doanh bất động sản.

HUD được biết đến với các dự án lớn tại Hà Nội như: tòa nhà HUD Tower, Khu đô thị mới Pháp Vân, Khu đô thị mới Định Công, Khu đô thị Việt Hưng, Khu đô thị mới HUD Sơn Tây; cùng đó là các dự án Đà Lạt Paradise Garden (Lâm Đồng), Khu đô thị Phú Mỹ (Quảng Ngãi), Khu đô thị Long Thọ - Phước An (Đồng Nai), Khu đô thị mới Đông Tăng Long (TP.HCM) và một số dự án nhà ở xã hội…

Hồi năm 2015, Thanh tra Chính phủ từng ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều vi phạm xung quanh việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại HUD. Mới đây, HUD cũng là một trong những đơn vị có các dự án thuộc diện có khó khăn, vướng mắc, được Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra.

Một doanh nghiệp khác nằm trong danh sách thanh tra dự phòng là Geleximco. Thời gian thanh tra dự kiến cũng trong quý 4/2026, liên quan việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do tập đoàn này đầu tư.

Gleximco cũng gắn với các dự án lớn chủ yếu tại Hà Nội như: Khu đô thị Thành phố giao lưu, Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Khu đô thị Gelexia Riverside, Geleximco Southern Star, An Bình Plaza; cùng đó là một số dự án tại các tỉnh phía bắc: Khu đô thị Cái Dăm Geleximco (Quảng Ninh), Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng Dragon Ocean Do Son (Hải Phòng).