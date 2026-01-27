Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thanh tra Chính phủ tuyển công chức: 2.340 thí sinh nhưng chỉ lấy 70 người

Tuyến Phan
Tuyến Phan
27/01/2026 09:31 GMT+7

Đợt tuyển dụng công chức của Thanh tra Chính phủ có 2.340 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, song chỉ tiêu tuyển dụng chỉ là 70, tức tỷ lệ 'chọi' lên tới 1/33.

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh dự kỳ tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2025.

Thanh tra Chính phủ tuyển công chức: 2.340 thí sinh nhưng chỉ lấy 70 người - Ảnh 1.

Đợt tuyển dụng công chức của Thanh tra Chính phủ có 2.340 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, song chỉ tiêu tuyển dụng chỉ là 70

ẢNH: T.P

Theo đó, có 2.196 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 hình thức thi tuyển và 144 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự vòng 2 hình thức xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng. Tổng số là 2.340 thí sinh.

Về thời gian thi, đối với hình thức thi tuyển công chức, sẽ có 2 vòng, tổ chức tại Đại học Kinh tế quốc dân. 

Vòng 1 diễn ra ngày 29.1 tới đây, thí sinh thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính. 

Vòng 2 diễn ra vào 6.2, nội dung thi nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi trên máy vi tính; sau đó thi phỏng vấn vào ngày 9.2.

Đối với các thí sinh xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, sẽ dự xét tuyển vào.

Trước đó, theo thông báo của Thanh tra Chính phủ, nhu cầu tuyển dụng đợt này là 70 chỉ tiêu công chức ở vị trí việc làm chuyên viên về công tác thanh tra, gồm 60 chỉ tiêu tuyển dụng theo hình thức thi tuyển và 10 chỉ tiêu tuyển dụng theo hình thức xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng.

Như vậy, tính toán tỷ lệ giữa số chỉ tiêu tuyển dụng và số thí sinh đủ điều kiện dự thi, tỷ lệ "chọi" của đợt tuyển dụng công chức tại Thanh tra Chính phủ là 1/33, tức trung bình cứ 33 thí sinh thì mới có 1 người được chọn.

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra tỉnh Cà Mau trong quý 2/2026, tập trung vào quản lý vốn, tài sản doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh, sắp xếp tài sản công, các dự án đầu tư...

Xem thêm bình luận