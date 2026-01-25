Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra tỉnh Cà Mau trong quý 2/2026

Gia Bách
Gia Bách
25/01/2026 04:00 GMT+7

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra tỉnh Cà Mau trong quý 2/2026, tập trung vào quản lý vốn, tài sản doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh, sắp xếp tài sản công, các dự án đầu tư...

Ngày 24.1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Thanh tra Chính phủ đã có quyết định ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026, với 89 cuộc thanh tra (67 cuộc thanh tra chính thức, 22 cuộc thanh tra dự phòng). Trong 67 cuộc thanh tra chính thức có tỉnh Cà Mau.

Cụ thể, 67 cuộc thanh tra tại Cà Mau tập trung vào việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản đối với các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh; công tác sắp xếp, xử lý tài sản công trên địa bàn.

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra tỉnh Cà Mau trong quý 2 năm 2026 - Ảnh 1.

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra tỉnh Cà Mau trong quý 2/2026

ẢNH: G.B

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, cùng với công tác thu, chi ngân sách nhà nước. Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch là nội dung thanh tra liên quan đến "những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp" tại Cà Mau.

Mục đích của việc thanh tra là kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước; xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời kiến nghị hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật còn bất cập, sơ hở.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, đặc biệt chú trọng nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản do vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gây ra.

Theo kế hoạch, thời hạn thanh tra đối với tỉnh Cà Mau 60 ngày, dự kiến triển khai trong quý 2/2026.

Tỉnh Cà Mau có 12 dự án nằm trong kế hoạch thanh tra công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

