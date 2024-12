TP.HCM thu ngân sách nhà nước vượt 505.300 tỉ đồng

Số thu nội địa năm 2024 là 373.338 tỉ đồng, đạt 106,10% dự toán, tăng 14,53% so cùng kỳ (325.963 tỉ đồng); thu nội địa trừ tiền sử dụng đất là 363.132 tỉ đồng, đạt 114,23% dự toán (317.900 tỉ đồng) và tăng 13,43% so cùng kỳ (320.129 tỉ đồng). Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 131.359 tỉ đồng, đạt 100,43% dự toán và tăng 8,96% so cùng kỳ (120.555 tỉ đồng).

Tổng thu ngân sách địa phương là 211.754 tỉ đồng, đạt 150,2% dự toán, tăng 23,14% so cùng kỳ (171.968 tỉ đồng). Trong đó, tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 113.347 tỉ đồng, đạt 100,01% dự toán, tăng 34,9% so cùng kỳ.

Lãnh đạo TP.HCM tặng bằng khen cho các doanh nghiệp trên địa bàn nộp thuế lớn ẢNH: T.X

Dự kiến hết ngày 31.12, tổng chi ngân sách địa phương 109.465 tỉ đồng, đạt 72,99% dự toán và tăng 20,26% so cùng kỳ (91.020 tỉ đồng). Trong đó, chi đầu tư phát triển (bao gồm nguồn Trung ương và địa phương) là 56.663 tỉ đồng, đạt 71,5% so với kế hoạch vốn đầu tư công UBND TP.HCM giao (79.264 tỉ đồng). Hiện nay, Kho bạc Nhà nước đang phối hợp với các chủ đầu tư để tiếp tục giải ngân trong thời gian chỉnh lý ngân sách năm 2024 (đến ngày 31.1.2025), phấn đấu giải ngân vốn đầu tư đạt 80% kế hoạch vốn đầu tư công UBND TP giao.

Còn chi thường xuyên năm 2024 là 51.762 tỉ đồng, đạt 81,65% dự toán (63.398 tỉ đồng), tăng 15,83% so cùng kỳ (44.688 tỉ đồng). Các đơn vị sử dụng ngân sách đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu, quyết toán để tiếp tục giải ngân trong thời gian chỉnh lý ngân sách năm 2024 (trước ngày 31.1.2025).

Năm 2025, dự toán thu ngân sách trên địa bàn năm 2025 là 520.089 tỉ đồng, tăng 7,71% so dự toán năm 2024, dự toán chi ngân sách địa phương 156.451 tỉ đồng, tăng 10,58% so dự toán năm 2024. Một số giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu ngân sách trong năm được đưa ra như quản lý chặt chẽ, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đôn đốc thu, giảm nợ đọng thuế để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực thu từ đất đai, khoáng sản; thu từ các dự án hết thời gian ưu đãi, thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số.

Đồng thời, rà soát đánh giá tiến độ thu ngân sách, đặc biệt là tiến độ thu tiền sử dụng đất và nhu cầu giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND TP các giải pháp cân đối nguồn vốn cho đầu tư công năm 2025, trong đó có phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2025.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ trong việc thẩm định phương án giá đất để trình UBND TP xem xét, quyết định nhằm khai thác nguồn thu từ nhà đất thông qua bán đấu giá các khu đất, thu nghĩa vụ tài chính, chống lãng phí trong quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên…. Xác định số cụ thể nguồn thu ngân sách về đất đai của thành phố trong năm 2025 thực hiện đầu tư công theo dự toán; trong đó, xác định cụ thể các nguồn thu từ việc bán đấu giá các khu đất và thu nghĩa vụ tài chính các dự án thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm; nguồn thu từ tổ chức bán đấu giá các khu đất còn lại trên địa bàn thành phố; nguồn thu nghĩa vụ tài chính các dự án còn lại trên địa bàn thành phố…