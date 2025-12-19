Cà Mau kết luận thanh tra 12 dự án chậm tiến độ, nguy cơ lãng phí

Ngày 18.12, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau, cơ quan này vừa công bố kết luận thanh tra (KLTT) chuyên đề đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh. Qua đó xác định 12 dự án còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục thanh tra theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; đồng thời kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm nhiều cá nhân.

Những "điểm nghẽn" kéo dài qua nhiều năm

Theo KLTT, 12 dự án này đều là những công trình quan trọng, hình thành trong giai đoạn 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu chưa sáp nhập, có quy mô lớn, liên quan trực tiếp đến phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, dân sinh và an sinh xã hội. Tuy nhiên, quá trình triển khai bộc lộ nhiều điểm nghẽn, khiến dự án kéo dài, chưa đạt mục tiêu như kế hoạch được phê duyệt.

Hạng mục xây dựng hồ chứa nước ngọt còn nợ đọng xây dựng cơ bản hơn 17,7 tỉ đồng ẢNH: G.B

Thanh tra tỉnh Cà Mau chỉ ra các khó khăn, vướng mắc mang tính phổ biến, gồm tiến độ thi công chậm, tốc độ giải ngân gặp trở ngại, vướng mặt bằng thi công do công tác giao đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư chưa đạt yêu cầu. Những tồn tại này đã đẩy nhiều dự án vào tình trạng "treo", kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và sử dụng nguồn lực công.

Trong 12 dự án được xác định, có 6 dự án thuộc địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũ, gồm: dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính H.Vĩnh Lợi; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư hai bên đường số 16 (nay là đường Nguyễn Tất Thành); dự án khu dân cư giáp khu tái định cư bến xe - Bộ đội biên phòng; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư bến xe - Bộ đội biên phòng; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính tỉnh; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính Tỉnh ủy giai đoạn 2.

6 dự án còn lại thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau cũ, gồm: dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây phục vụ quốc phòng, an ninh khu vực Hòn Đá Bạc kết hợp phòng, chống cháy rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ; dự án xây dựng chợ Rạch Gốc và khu nhà ở tại TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển cũ; dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển; dự án chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế vùng khó khăn; dự án khu dân cư Thạnh Phú tại P.Lý Văn Lâm và dự án khu đô thị mới Licogi.

Thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm, kiểm điểm nhiều cá nhân

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010, với vai trò người đứng đầu, để xảy ra sai phạm trong việc ban hành các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng không đúng thẩm quyền.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, dự án khu dân cư Thạnh Phú tại P.Lý Văn Lâm (Cà Mau) đang bị ách tắc kéo dài do chưa hoàn tất giao đất ẢNH: G.B

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị xử lý đối với nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2011 do sai phạm trong việc ban hành quyết định thu hồi đất không đúng thẩm quyền; nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2009 vì đã ký quyết định phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng không đúng thẩm quyền; nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2011 vì đã ký quyết định thu hồi đất không đúng thẩm quyền.

Kiến nghị xử lý đối với nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nguyên Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu do ký các quyết định thu hồi đất sai thẩm quyền. Thanh tra cũng kiến nghị kiểm điểm nhiều cá nhân liên quan các dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũ.

Đối với cấp thành phố và sở, ngành trong địa bàn, Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Thanh Chinh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu (cũ) vì đã ký ban hành nhiều quyết định phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng không đúng thẩm quyền; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Lâm Quyết Thắng, nguyên Giám đốc Sở TN-MT và ông Trịnh Minh Quang, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (cũ), vì đã tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh ban hành văn bản không đúng thẩm quyền, chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị rút kinh nghiệm đối với ông Võ Thanh Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Lợi và ông Bành Luận, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Lợi, do dự án đã trễ tiến độ nhưng chưa thực hiện phê duyệt điều chỉnh dự án. Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Thăm, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu, vì nghiệm thu không đúng khối lượng thực tế; rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp Bạc Liêu do chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, quản lý dự án và chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định.



