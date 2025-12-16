Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tiểu dự án 8 ICRSL tại Cà Mau hoàn thành nhưng nợ đọng hơn 18,5 tỉ đồng

Gia Bách
Gia Bách
16/12/2025 09:54 GMT+7

Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận Tiểu dự án 8 thuộc Dự án ICRSL (WB9) tại Cà Mau đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng vẫn còn nợ đọng hơn 18,5 tỉ đồng.

Nhiều tồn tại phát sinh dẫn đến nợ đọng hơn 18,5 tỉ đồng

Ngày 16.12, thông tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, vừa có kết luận thanh tra Tiểu dự án 8 "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau" do Sở NN-PTNT (cũ) làm chủ đầu tư, thuộc Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (ICRSL - WB9). Theo kết luận thanh tra, mặc dù quy trình thực hiện dự án cơ bản thực hiện đúng quy định pháp luật, chưa phát hiện sai sót nhưng dự án đang nợ đọng hơn 18,5 tỉ đồng.

Tiểu dự án 8 ICRSL tại Cà Mau hoàn thành nhưng nợ đọng hơn 18,5 tỉ đồng- Ảnh 1.

Hạng mục xây dựng hồ chứa nước ngọt còn lại hơn 17,7 tỉ đồng chưa thanh toán, thành nợ đọng xây dựng cơ bản

ẢNH: G.B

Cụ thể, khi đi vào triển khai thực tế, nhiều tồn tại phát sinh ở các gói thầu xây lắp. Hạng mục nâng cấp bờ bao chống tràn tại hai H.Năm Căn và Ngọc Hiển (cũ) với tổng chiều dài gần 57 km, gồm bốn gói thầu, có ba gói thực hiện trễ hạn hợp đồng.

Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng dịch Covid-19, vướng mùa vụ sản xuất của người dân, khan hiếm vật liệu xây dựng và điều kiện thi công khó khăn. Trái lại, các gói thầu xây dựng kè bảo vệ bờ biển Tây, dài gần 12 km, đều hoàn thành đúng và vượt tiến độ.

Đáng chú ý là gói thầu xây dựng hồ chứa nước ngọt - hạng mục quan trọng của tiểu dự án. Gói thầu này bị trễ hạn do phải điều chỉnh giảm thời gian thực hiện hợp đồng từ 600 ngày xuống 365 ngày theo yêu cầu của chuyên gia Ngân hàng Thế giới trong giai đoạn thiết kế, dự toán; cùng với đó là tình trạng khan hiếm dầu DO năm 2022 và thời tiết mưa nhiều gây ngập khu vực thi công. Đến ngày 24.1.2025, tổng giá trị nghiệm thu đạt 237,2 tỉ đồng, tương đương 91,6% giá trị hợp đồng. Số tiền đã giải ngân cho nhà thầu hơn 219,4 tỉ đồng, còn lại hơn 17,7 tỉ đồng chưa thanh toán, thành nợ đọng xây dựng cơ bản.

Một điểm nghẽn khác nằm ở hạng mục đường đấu nối từ tuyến ĐT986A vào hồ chứa nước ngọt. Công trình đã được xây dựng, bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng 10.2024, nhưng chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục chấp thuận thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông và chưa lập hồ sơ cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ theo yêu cầu của cơ quan chuyên ngành.

Ngoài ra, về bố trí vốn và thanh quyết toán, tổng kế hoạch vốn của dự án là hơn 718,1 tỉ đồng và đã giải ngân đủ theo kế hoạch. Tuy nhiên, tổng khối lượng nợ đọng xây dựng cơ bản của toàn tiểu dự án lên tới 18,56 tỉ đồng. Dự án đã hoàn thành thi công, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 11.6.2024, nhưng đến thời điểm thanh tra, sau hơn bảy tháng, chủ đầu tư vẫn chưa lập và trình phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành...

Trong khi đó, đối với công tác đất đai, công trình hồ chứa nước ngọt phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của địa phương và thuộc trường hợp được giao đất không thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, dự án chưa được đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của H.U Minh (cũ) theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh vào ngày 30.5.2025.

Đề nghị xử phạt chủ đầu tư

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng làm rõ trách nhiệm thuộc về một số cá nhân trong quá trình quản lý, điều hành dự án, liên quan đến việc để các gói thầu trễ hạn, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, chưa hoàn thiện thủ tục đấu nối giao thông và chậm quyết toán vốn đầu tư. Trên cơ sở đó, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư về lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan rút kinh nghiệm.

Cùng với xử lý trách nhiệm, thanh tra kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đấu nối nút giao thông, lập và trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, hoàn chỉnh hồ sơ giao đất xây dựng hồ chứa nước ngọt và phối hợp kêu gọi xã hội hóa đầu tư nhà máy xử lý nước, đường ống dẫn nước. Đồng thời, giao Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn sau quyết toán để thanh toán dứt điểm khoản nợ đọng hơn 18,5 tỉ đồng.

Dự án hồ chứa nước ngọt (thuộc Tiểu dự án 8) khởi công vào tháng 1.2022. Đơn vị thi công là liên danh Công ty CP xây dựng thương mại Thới Bình và Công ty CP xây dựng thủy lợi Cà Mau. Chủ đầu tư là Sở NN-PTNT nay là Sở NN-MT Cà Mau. Ban quản lý dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau (nay là Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau) là đơn vị vị chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình thi công và vận hành.

DA có 4 lần điều chỉnh vốn, từ 184 tỉ đồng lên 248 tỉ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB). Ngày 30.5.2024, công trình được nghiệm thu và đưa vào khai thác, nhưng đến nay vẫn chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng; chưa kêu gọi được nhà đầu tư xây nhà máy xử lý nước và đường ống dẫn nước.


Khám phá thêm chủ đề

nợ đọng cà mau Thanh tra tỉnh Cà Mau
