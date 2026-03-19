Thời sự

Từ TP.HCM đi sân bay Long còn 30 phút: Tăng tốc metro, đường sắt

Uyển Nhi - Vũ Phượng
19/03/2026 18:12 GMT+7

TP.HCM đẩy nhanh metro, đường sắt kết nối sân bay Long Thành, mục tiêu rút ngắn thời gian di chuyển còn khoảng 30 phút như Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Chiều 19.3, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Lý Thành Long, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về tiến độ các dự án metro và đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.

Loạt dự án metro và đường sắt đang được triển khai

Theo Sở Xây dựng, TP.HCM đang tập trung đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư nhằm sớm khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến metro Suối Tiên - Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai - sân bay Long Thành. Đây là các tuyến đóng vai trò kết nối trực tiếp mạng lưới metro nội đô với sân bay Long Thành.

Tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) đã được khởi công vào ngày 15.1.2026. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn tất trong năm 2026. Các đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án và đưa tuyến vào khai thác năm 2030.

Với đoạn metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm), nhằm kết nối metro nội đô TP.HCM trực tiếp với sân bay Long Thành, UBND TP.HCM đã chấp thuận giao Tập đoàn Trường Hải (THACO) nghiên cứu, lập báo cáo khả thi từ ngày 26.1. Theo đó, dự kiến khởi công dự án trước ngày 30.4 và đưa vào khai thác năm 2030.

Đối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, theo Quyết định 2404 ngày 29.10.2025 của Thủ tướng, tuyến được điều chỉnh thành đường sắt đô thị. Hiện HĐND TP.HCM và HĐND Đồng Nai đã thống nhất giao UBND TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án. Sở Tài chính TP.HCM cũng đã tham mưu UBND TP.HCM chấp thuận giao THACO lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai tuyến đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Dự án đặt mục tiêu khởi công trước ngày 30.6.2026 và đưa vào khai thác năm 2030.

- Ảnh 1.

Các tuyến giao thông trọng điểm hướng đến mục tiêu kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành

ẢNH: NHẬT THỊNH

Kéo dài metro số 1 đến sân bay Long Thành

Đối với tuyến metro số 1 Suối Tiên - Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai - sân bay Long Thành, 2 địa phương đã thống nhất giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Hiện UBND tỉnh Đồng Nai đã giao liên danh DonaCoop và VinaCapital lập hồ sơ đề xuất dự án kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) từ sau ga S0 đến Trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành, với tổng chiều dài khoảng 38,5 km.

Nhà đầu tư đang tiến hành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án.

- Ảnh 2.

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ tháng 6.2026, đòi hỏi cấp bách hoàn thiện kết nối giao thông tới TP.HCM

ẢNH: T.N

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 10.3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang nghiên cứu phương án kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - sân bay Long Thành, với thời gian di chuyển khoảng 30 phút.

Để đạt được mục tiêu này, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết thành phố đang triển khai mạng lưới metro quy mô lớn, với mục tiêu trong nhiệm kỳ sẽ thực hiện 6 tuyến metro, trong đó 2 tuyến đi qua sân bay Tân Sơn Nhất - sân bay Long Thành.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang nghiên cứu phương án kết nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, trong đó có kịch bản di chuyển giữa hai sân bay trong 30 phút.

