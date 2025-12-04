Sân bay Long Thành kết nối giao thông TP.HCM thế nào để tránh kẹt xe?

Chiều 4.12, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), đã thông tin chi tiết về tiến độ phát triển hạ tầng giao thông kết nối TP.HCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành (xã Long Thành, Đồng Nai) sẽ đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19.12 tới đây và chính thức đi vào khai thác năm 2026.

Ông Nguyễn Kiên Giang cho biết, thời gian qua TP.HCM đã tích cực phối hợp cùng Đồng Nai và các tỉnh trong vùng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm đảm bảo hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, hiện đại, phục vụ hiệu quả việc khai thác sân bay Long Thành - công trình trọng điểm quốc gia.

Sân bay Long Thành 1 tháng trước ngày đón chuyến bay đầu tiên ẢNH: ACV

6 dự án đường bộ trọng điểm kết nối sân bay Long Thành

Hiện có 6 dự án đường bộ đang được chuẩn bị và triển khai phục vụ kết nối với sân bay Long Thành.

Theo đó, đang chuẩn bị đầu tư dự án đường Vành đai 4 (dài 206 km, quy mô 4 làn xe) do TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh là cơ quan thẩm quyền; dự kiến khởi công tháng 6.2026 và hoàn thành năm 2028.

Đồng thời, đang triển khai thi công 5 dự án với chiều dài khoảng 238 km, gồm:

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: do Bộ Xây dựng, TP.HCM và Đồng Nai là cơ quan chủ quản; phấn đấu hoàn thành tháng 12.2025.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là chủ đầu tư, hoàn thành tháng 9.2026.

Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành: do VEC là chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành cơ bản trong năm 2026 (ngoại trừ cầu Long Thành hoàn thành quý I/2027).

Đường Vành đai 3: do TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh là cơ quan chủ quản; thông xe kỹ thuật 30,5 km trong năm 2025, còn lại 39,5 km thông xe kỹ thuật ngày 30.4.2026 và hoàn thành toàn bộ dự án ngày 30.6.2026.

Mở rộng tỉnh lộ 25C: do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản; đã hoàn thành 7,6 km, đang triển khai thi công khoảng 6,4 km và dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Đoạn dài khoảng 2,65 km chưa thể triển khai thi công do vướng mặt bằng.

Như vậy, tổng thể toàn vùng Đông Nam bộ, năm 2026 hoàn thành khoảng 394 km/598 km (128 km đường vành đai, 266 km cao tốc). Đến năm 2028, cơ bản hoàn thiện mạng lưới vành đai - cao tốc - quốc lộ và hình thành khung kết cấu hạ tầng giao thông toàn vùng theo quy hoạch.

Ông Nguyễn Kiên Giang thông tin các dự án kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành ẢNH: NGUYỄN ANH

Khởi động đường sắt quốc gia

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đối với đường sắt quốc gia, Bộ Xây dựng đang chủ trì chuẩn bị đầu tư 2 dự án. Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam khởi công vào cuối năm 2026, hoàn thành năm 2035; và dự án tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu.

Về phía TP.HCM, để sớm hình thành tuyến đường sắt phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics cho vùng, khai thác lợi thế về công nghiệp và hệ thống cảng biển, TP.HCM đã giao Tổng công ty Becamex nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt hàng hóa kết hợp hành khách từ Bàu Bàng - Cái Mép; phấn đấu khởi công năm 2027 và hoàn thành trước năm 2035.

3 hành lang đường sắt đô thị kết nối TP.HCM - sân bay Long Thành

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, có 3 hành lang kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành.

Hành lang thứ nhất, tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm) - tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Trong đó, đoạn Bến Thành - Tham Lương: TP.HCM đang triển khai bằng nguồn vốn đầu tư công, khởi công trước Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành năm 2030.

Còn đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, ngày 29.10, Thủ tướng đã thống nhất điều chỉnh quy hoạch tuyến Thủ Thiêm - Long Thành thành loại hình đường sắt đô thị và giao TP.HCM chủ trì. TP.HCM giao nhà đầu tư (Tập đoàn Trường Hải) đề xuất phương án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP; phấn đấu khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2030.

Hành lang thứ 2, tuyến đường sắt đô thị số 6 - tuyến Thủ Thiêm - Long Thành. Đối với tuyến đường sắt đô thị số 6, TP.HCM triển khai bằng nguồn vốn đầu tư công, ưu tiên triển khai sớm đoạn Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu để kết nối ray với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành. Phấn đấu khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2030.

Hành lang thứ 3, tuyến đường sắt đô thị số 6 - tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) - kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1 về Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Trong đó, TP.HCM triển khai tuyến đường sắt đô thị số 6; Đồng Nai triển khai tuyến kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1 về Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành; phấn đấu hoàn thành năm 2030.