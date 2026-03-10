Từ Tân Sơn Nhất đi Long Thành trong 30 phút: Bí thư Trần Lưu Quang nói gì?

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 10.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, cho biết thành phố đang nghiên cứu phương án kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - sân bay Long Thành với thời gian di chuyển khoảng 30 phút.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Đơn vị bầu cử số 6, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa và Tân Sơn Nhất tổ chức.

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đơn vị bầu cử số 6 tổ chức sáng 10.3 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cử tri mong làm metro kết nối sân bay Tân Sơn Nhất để giảm kẹt xe

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Khắc Mộc (ở phường Tân Sơn Hòa) cho biết người dân rất quan tâm đến tình hình giao thông khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất, vì đây là địa bàn thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Theo ông Mộc, cử tri mong TP.HCM đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông quanh sân bay, đồng thời nghiên cứu cách tổ chức giao thông khoa học hơn để giảm áp lực cho khu vực.

Bên cạnh đó, thành phố cần phát triển giao thông công cộng và hệ thống trung chuyển hiện đại, đặc biệt là kết nối metro với sân bay Tân Sơn Nhất, nhằm tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân và hạn chế kẹt xe.

Cử tri nêu ý kiến về các dự án hạ tầng quanh sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cử tri Nguyễn Khắc Mộc cũng cho rằng với lợi thế gần sân bay, phường Tân Sơn Hòa có nhiều tiềm năng phát triển thương mại - dịch vụ. Vì vậy, ông mong thành phố quan tâm quy hoạch khu vực này theo hướng trở thành trung tâm dịch vụ gắn với sân bay, qua đó tạo thêm việc làm và cơ hội sinh kế cho người dân địa phương.

"Một đô thị hiện đại không chỉ đo bằng những tòa nhà cao tầng, mà còn ở việc mỗi người dân, mỗi gia đình khi ra đường cảm thấy an toàn hơn", cử tri Nguyễn Khắc Mộc nói.

Từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành 30 phút được không?

Phản hồi ý kiến cử tri, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM còn tính đến bài toán kết nối với sân bay Long Thành trong tương lai.

Ông Quang lấy ví dụ, ở Nhật Bản có một sân bay gần Tokyo và một sân bay ở ngoại ô, nhưng họ không phân định cứng hãng bay nào khai thác nội địa hay quốc tế, mà tùy theo từng hãng và nhu cầu khai thác.

Ông cũng cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao TP.HCM nghiên cứu câu chuyện kết nối hai sân bay. Theo đó, hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành cần được liên kết với nhau bằng hệ thống giao thông hiện đại.



Để làm được điều này, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết thành phố đang triển khai mạng lưới metro quy mô lớn, với mục tiêu trong nhiệm kỳ sẽ thực hiện 6 tuyến metro, trong đó 2 tuyến đi qua khu vực này. Trước mắt, khi tuyến Bến Thành - Tham Lương hoàn thành, hành khách có thể kết nối đến sân bay Tân Sơn Nhất bằng xe buýt với quãng đường khoảng 2 km.

Ông Trần Lưu Quang cho biết ông đã yêu cầu khởi công tuyến metro số 6 trong năm nay, tuyến này đi từ khu vực sân bay qua trung tâm thành phố.

Cử tri các phường Tân Sơn Hòa và Tân Sơn Nhất tham dự hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Trần Lưu Quang, về lâu dài có thể tính toán hai kịch bản, tàu chạy thẳng giữa hai sân bay nói trên mà không dừng ở ga nào, thời gian khoảng 30 phút; hoặc tàu dừng ở các ga trung gian.

"Mai mốt người dân có thể đi tuyến metro số 6 từ Tân Sơn Nhất ra Bến Thành, Thủ Thiêm rồi đi Long Thành. Nghe thì có vẻ ngắt khúc nhưng nếu lưu lượng hành khách đủ thì có thể có những chuyến tàu chạy thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành. Tổng Bí thư Tô Lâm giao kết nối 2 sân bay trong 30 phút, tôi nghĩ nếu không dừng ở ga nào mà chạy thẳng giữa 2 sân bay thì chúng ta đáp ứng được; còn chạy có dừng ở ga khác thì chậm hơn đôi chút", Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ.

Ông Quang cũng cho rằng, bài toán kết nối hai sân bay phải được tính toán kỹ lưỡng, song song với việc từng bước nâng cấp và cải thiện hệ thống đường bộ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh việc kết nối giao thông đối ngoại và phát triển logistics là vấn đề rất xác đáng. TP.HCM đang xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể do đơn vị tư vấn nước ngoài thực hiện, với kinh phí hơn 10 triệu USD.

Dự kiến cuối năm nay sẽ có sản phẩm hoàn chỉnh. Theo ông, thành phố làm việc này rất nghiêm túc, bởi có những vấn đề tầm nhìn cần chuyên gia có kinh nghiệm quốc tế hỗ trợ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phản hồi các ý kiến của cử tri ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài giao thông, nhiều cử tri cũng nhắc đến câu chuyện phát triển logistics. Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng ở nhiều quốc gia, khi xây dựng sân bay luôn đi kèm hạ tầng dịch vụ xung quanh, như trung tâm logistics, nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ hỗ trợ hàng không. Vì vậy, khu vực quanh sân bay cũng cần được quy hoạch bài bản, phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố trong thời gian tới.

Bên cạnh việc kết nối giao thông giữa 2 sân bay nói trên, Bí thư Trần Lưu Quang cũng dẫn chứng, hiện nay việc di chuyển vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất còn khiến người dân khá lúng túng.

"Người dân lỡ đi vào nhà ga T1 hoặc T2 nhưng cần sang T3 thì phải đi vòng rất xa. Nếu gặp lúc kẹt xe, có khi mất đến cả giờ đồng hồ", Bí thư Thành ủy TP.HCM nói và mong người dân chia sẻ với những khó khăn trong giai đoạn đầu khi hạ tầng đang từng bước hoàn thiện.

Sáng cùng ngày, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa tổ chức Ngày hội toàn dân (ngày 15.3.2026) với chủ đề "Lá phiếu niềm tin - Chung tay xây dựng phường hạnh phúc". Phường Tân Sơn Hòa ra mắt điểm giáo dục phòng, chống ma túy tại Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền ẢNH: VŨ PHƯỢNG Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa cho biết xây dựng phường hạnh phúc là hành trình chung của cả cộng đồng, từ chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống ma túy đến thực hiện quyền công dân qua lá phiếu bầu cử. Dịp này, phường cũng ra mắt điểm giáo dục phòng, chống ma túy tại Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, góp phần xây dựng khu phố an toàn.



