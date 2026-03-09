Bí thư Trần Lưu Quang: Cướp giật ở TP.HCM sẽ không thoát được

Chiều 9.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tiên, Bình Tây và Bình Phú tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại hội nghị, các cử tri đã đặt nhiều vấn đề cho ứng cử viên Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Cử tri các phường Bình Phú, Bình Tiên, Bình Tây đánh giá cao chương trình "Dân hỏi - chính quyền trả lời" vì tạo kênh đối thoại trực tiếp, giúp chính quyền lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tổ chức chiều 9.3 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cử tri cũng bày tỏ quan tâm đến tình hình an ninh trật tự, đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp mạnh hơn để xử lý các đối tượng manh động chống người thi hành công vụ, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và giữ vững trật tự xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông và cải tạo kênh rạch như kênh Hàng Bàng giai đoạn 3, cầu đường Bình Tiên nhằm giảm ùn tắc, ngập nước và cải thiện môi trường sống.

Các cử tri nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, cử tri mong muốn tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng rõ ràng, ổn định, tăng ứng dụng chuyển đổi số để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Người dân có thể được làm sổ đỏ trên điện thoại

Phản hồi các ý kiến của cử tri, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, quá trình xây dựng luật cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng để bảo đảm tính ổn định và độ bền của chính sách, tránh tình trạng vừa ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung. Ông cho rằng mỗi địa phương có đặc thù khác nhau nên một quy định pháp luật nếu phù hợp với TP.HCM chưa chắc đã phù hợp với các địa phương khác như Cao Bằng.

"Luật cần được nghiên cứu thấu đáo, đồng thời cần phân cấp mạnh hơn cho địa phương để chủ động giải quyết các vấn đề thực tiễn", ông Quang nói.

Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định an ninh trật tự ở TP.HCM đang tốt nhất từ trước tới nay ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn chứng việc tổ chức giao thông tại một số giao lộ trong thành phố. Để giảm ùn tắc, một số nơi cho phép xe máy rẽ phải khi đèn đỏ. Giải pháp này có thể phát sinh nguy cơ tai nạn, nhưng trong bối cảnh đô thị đông đúc, thành phố phải cân nhắc nhiều yếu tố để lựa chọn phương án tối ưu nhằm giảm kẹt xe.

Theo ông Quang, nếu áp dụng quy định một cách cứng nhắc, như tất cả phương tiện đều phải dừng khi đèn đỏ, thì khó giải quyết được tình trạng giao thông phức tạp ở đô thị lớn. Vì vậy, việc phân cấp và tạo sự linh hoạt cho địa phương là cần thiết.

Liên quan đến các dự án hạ tầng còn chậm tiến độ, ông Quang cho biết nhiều dự án đã được đặt ra từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Với trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, ông ghi nhận và sẽ chỉ đạo rà soát, tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông, chỉnh trang đô thị.

Hội nghị có sự tham dự với sự tham dự của cử tri 3 phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông lưu ý phụ huynh cần quan tâm hơn đến việc sử dụng điện thoại, internet của con em mình, nhất là ở lứa tuổi học sinh. "Nhà trường và xã hội đều có trách nhiệm, nhưng gia đình vẫn là nơi gần gũi và quan trọng nhất trong việc định hướng, giáo dục trẻ", ông nói.



Về cải cách thủ tục hành chính, ông Quang cho biết sau 8 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều thủ tục đã được giải quyết nhanh hơn nhờ ứng dụng chuyển đổi số. Trung bình mỗi ngày các cơ quan có thể giải quyết hàng trăm hồ sơ, giảm đáng kể thời gian đi lại cho người dân.

Theo định hướng của thành phố, trong tương lai nhiều thủ tục có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, người dân chỉ cần nộp hồ sơ trực tuyến và đến cơ quan chức năng một lần để đối chiếu bản gốc.

"Tới lúc nào đó bà con làm hồ sơ không cần đi lên phường, làm sổ đỏ trên điện thoại vì có cơ sở dữ liệu về đất đai, người dân chỉ cần ngày cuối cầm hồ sơ bản gốc lên. Bà con không mất công đi tới đi lui", Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ.

Cướp giật ở TP.HCM là không thoát được!

Ông Quang cho biết TP.HCM đang tập trung xử lý các tồn tại kéo dài và triển khai các nhiệm vụ lớn theo chỉ đạo của Trung ương như giảm ùn tắc giao thông, chống ngập, giảm ô nhiễm môi trường và phòng chống ma túy. Bên cạnh đó, thành phố cũng đặc biệt chú trọng phòng chống lãng phí và tháo gỡ các dự án tồn đọng do vướng mắc pháp lý.

Về an ninh trật tự, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết tình hình trên địa bàn thời gian qua được cải thiện rõ rệt. Theo phản ánh của nhiều du khách quốc tế và cơ quan ngoại giao, khu vực trung tâm thành phố hiện an toàn hơn trước, tình trạng cướp giật giảm nhờ sự phối hợp của lực lượng chức năng và hệ thống camera giám sát. "Giờ camera khắp nơi, cướp giật là không thoát được", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

TP.HCM chú trọng chăm lo đời sống cộng đồng, tình làng nghĩa xóm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Quang cũng nhấn mạnh TP.HCM đang đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu trở thành địa bàn không có ma túy, bởi đây là vấn đề gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội.



Bên cạnh phát triển kinh tế, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Theo ông Quang, xây dựng TP.HCM trở thành nơi đáng sống không chỉ là phát triển hạ tầng mà còn phải chăm lo đời sống cộng đồng, tình làng nghĩa xóm và các không gian văn hóa.

Đối với bộ máy hành chính, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết thành phố đang từng bước tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Một số vị trí có thể được thay thế bằng công nghệ và chuyển đổi số, trong khi việc tuyển dụng nhân sự sẽ dựa trên năng lực và hiệu quả công việc.

5 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM, gồm: ông Trần Lưu Quang (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM); ông Đỗ Đức Hiển (đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV); bà Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM); bà Vương Thanh Liễu (Chủ tịch UBND phường Bình Tiên); ông Nguyễn Vũ Trung (Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM). Đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.



