Đồng Nai: Đề xuất đặt tên đường cho 5 đại lộ

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai đã có văn bản gửi Đảng ủy UBND thành phố Đồng Nai; Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đồng Nai về đề xuất đặt tên đường cho 5 đại lộ trên địa bàn.

Tuyến đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến phường Tân Triều ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, đề xuất đặt tên Trương Văn Bang cho tuyến đường ven sông Đồng Nai, đoạn từ cầu Hóa An đến phường Tân Triều (dài hơn 5 km). Trương Văn Bang là nhà cách mạng, Bí thư lâm thời đầu tiên của Tỉnh ủy Biên Hòa, người có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng tại địa phương.

Đường ven sông Đồng Nai sẽ "ôm" theo cù lao Phố ẢNH: LÊ LÂM

Đề xuất đặt tên Phạm Hùng cho tuyến đường ven sông Cái từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản (dài 4,6 km). Phạm Hùng là nhà lãnh đạo có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến trường miền Nam, trực tiếp chỉ đạo khu vực Đông Nam bộ trong giai đoạn kháng chiến.

Tuyến đường xuyên qua cù lao Phố, nối Võ Thị Sáu với cầu An Hảo và cầu Bửu Hòa ẢNH: LÊ LÂM

Đối với tuyến đường xuyên cù lao Phố (có 2 nhánh). Đối với nhánh nối Võ Thị Sáu với cầu An Hảo (dài 3,72 km) được đề xuất đặt tên Nguyễn Văn Linh.

Nguyễn Văn Linh là người khởi xướng công cuộc đổi mới, đồng thời những chủ trương phát triển kinh tế của giai đoạn này đã tạo nền tảng để Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ về công nghiệp, hình thành các khu công nghiệp lớn và trở thành một trong những địa phương thu hút đầu tư hàng đầu cả nước.

Tuyến đường này có quy mô 10 làn xe, hứa hẹn đánh thức cù lao Phố đầy tiềm năng ẢNH: LÊ LÂM

Nhánh còn lại (dài 1,72 km, từ vòng xuyến giao với nhánh 1 đến khu vực cầu Bửu Hòa) được đề xuất đặt tên Minh Mạng.

Vua Minh Mạng là người đổi tên trấn Biên Hòa thành tỉnh Biên Hòa, xác lập đơn vị hành chính cấp tỉnh trực thuộc Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình phát triển của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.

Đây là tuyến đường hương lộ 2, 8 làn xe, kết nối quốc lộ 51 với cao tốc TP.HCM - Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Đề xuất đặt tên Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh cho tuyến hương lộ 2 (dài khoảng 15 km, nối quốc lộ 51 cao tốc TP.HCM - Long Thành). Nguyễn Hữu Cảnh là người có công mở cõi phương Nam, đặt nền móng hành chính đầu tiên cho vùng đất Trấn Biên - Biên Hòa - Đồng Nai.

Tuyến đường T1 ẢNH: LÊ LÂM

Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng đề xuất đặt tên cho 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành (T1, T2). Theo đó, tuyến T1 (dài 3,86 km từ bùng binh Bà Ký Long Phước đến sân bay) được đề xuất đặt tên Võ Văn Kiệt. Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai, tên gọi này gắn với dấu ấn của cố Thủ tướng trong tư duy phát triển hạ tầng, công nghiệp hóa vùng Đông Nam bộ và định hướng quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia.

Tuyến đường T2 chạy song song với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giao với tuyến T1 để vào sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Tuyến T2 (dài khoảng 3,5 km, từ trung tâm phường Long Thành đến sân bay) được đề xuất mang tên Phan Văn Khải. Cố Thủ tướng Phan Văn Khải được đánh giá là người có đóng góp lớn cho tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời là người ký quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc, trong đó có sân bay Long Thành.