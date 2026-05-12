Metro kết nối sân bay Long Thành: Đồng Nai và TP.HCM thống nhất hướng tuyến

Lê Lâm
12/05/2026 20:17 GMT+7

Thành phố Đồng Nai cùng TP.HCM đã cơ bản thống nhất hướng tuyến của 2 tuyến metro kết nối đến sân bay Long Thành.

Chiều 12.5, chính quyền thành phố Đồng Nai và TP.HCM cùng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã làm việc để thống nhất hướng tuyến của 2 tuyến metro từ Suối Tiên và Thủ Thiêm kết nối sân bay Long Thành.

Các bên liên quan thảo luận hướng tuyến các dự án để thống nhất

3 tuyến đường sắt kết nối sân bay Long Thành

Cụ thể, theo quy hoạch khu vực sân bay Long Thành có 3 tuyến đường sắt gồm: tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, và dự án kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Đối với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, ACV đã thống nhất với Ban Quản lý dự án đường sắt (thuộc Bộ Xây dựng) về phương án hướng tuyến, vị trí ga và kết nối hạ tầng.

Đường T1 kết nối từ quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành

Đối với 2 tuyến metro còn lại, khi đến nút giao giữa quốc lộ 51 và đường T1 (kết nối quốc lộ 1 vào sân bay Long Thành) thì đi cặp theo đường T1.

Tại buổi làm việc, thành phố Đồng Nai và TP.HCM cơ bản thống nhất hướng tuyến của 2 metro này. Đó là, đối với tuyến metro kéo dài Bến Thành - Suối Tiên sẽ đi bên trái đường T1; còn tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành sẽ đi bên phải đường T1.

Thời gian từ Bến Thành đến sân bay Long Thành khoảng 30 phút

Ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, cho biết mục tiêu của thành phố Đồng Nai là hình thành tuyến metro kết nối từ sân bay Long Thành đến ga Bến Thành (TP.HCM); rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 địa điểm chỉ còn khoảng 30 phút.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ chạy qua sân bay Long Thành

Dự án kéo dài metro Suối Tiên đến sân bay Long Thành do thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đây là công trình cấp đặc biệt, vốn đầu tư khoảng 65.573 tỉ đồng, thời gian xây dựng từ 2026 - 2030. Dự án có chiều dài khoảng 44,6 km, gồm 2 đoạn: đoạn 1 từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai, dài khoảng 7,4 km; đoạn 2 từ Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai đến sân bay Long Thành, dài khoảng 37,2 km.

Dự án metro Thủ Thiêm - Long Thành do TP.HCM làm chủ đầu tư. Dự án dài 41,83 km, tổng mức đầu tư dự án là khoảng 84.752 tỉ đồng. Dự án dự kiến khởi công trước ngày 30.6 và đưa vào khai thác năm 2030.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài khoảng 1.541 km, tốc độ thiết kế 350 km/giờ, tổng mức đầu tư ước tính 1,713 triệu tỉ đồng (khoảng 70 tỉ USD), dự kiến khởi công vào cuối năm 2026, hoàn thành toàn tuyến năm 2035.

Kéo dài metro Suối Tiên đến sân bay Long Thành là công trình cấp đặc biệt

Dự án kéo dài metro Suối Tiên đến sân bay Long Thành là công trình cấp đặc biệt, vốn đầu tư khoảng 65.573 tỉ đồng, thời gian xây dựng từ 2026 - 2030.

