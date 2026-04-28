Kéo dài metro Suối Tiên đến sân bay Long Thành là công trình cấp đặc biệt

Liên quan đến dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (TP.HCM) đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai (Khu công nghiệp Biên Hòa 1 hiện tại) và sân bay Long Thành, ngày 28.4, HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông chủ trương đầu tư.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên có ga cuối là ga Suối Tiên, cách Đồng Nai khoảng 5 km

Vốn đầu tư 65.573 tỉ đồng

Theo nội dung nghị quyết, đây là dự án nhóm A, công trình đường sắt đô thị, cấp đặc biệt. Dự án có chiều dài khoảng 44,6 km, gồm 2 đoạn:

Đoạn 1, từ ga Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai, dài khoảng 7,4 km; đoạn 2, từ Trung tâm Hành chính tỉnh đến sân bay Long Thành, dài khoảng 37,2 km.

Vốn đầu tư của dự án khoảng 65.573 tỉ đồng, thời gian xây dựng từ 2026 - 2030. Dự án được xây dựng theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước (nguồn thu từ đấu giá các quỹ đất dự kiến và nguồn vốn ngân sách tỉnh).

Dự án được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt phải áp dụng điều kiện giảm tối thiểu 5% giá trị hợp đồng BT (không bao gồm chi phí dự phòng) của dự án để đảm bảo hiệu quả kinh tế trong đầu tư dự án.

Kết nối metro nội đô TP.HCM trực tiếp với sân bay Long Thành

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Nai, việc đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 420 ngày 17.11.2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về buổi thăm, làm việc với các cơ quan, đơn vị tại công trường sân bay Long Thành. Trong đó, Tổng Bí thư chỉ đạo sớm khởi công tuyến metro Suối Tiên - Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai - sân bay Long Thành, kết nối metro nội đô TP.HCM trực tiếp với sân bay Long Thành.

Nghị quyết cũng nêu việc đầu tư dự án trên sẽ tạo ra lộ trình giao thông mới, chia sẻ áp lực giao thông với quốc lộ 51, đặc biệt là đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cũng như tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị dọc sông Đồng Nai.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ chạy dọc quốc lộ 1, vượt sông Đồng Nai để kết nối với Trung tâm Hành chính tỉnh rồi chạy đến sân bay Long Thành

Hình thành hành lang kinh tế mới kết nối các trung tâm lớn: Biên Hòa, Long Thành, thúc đẩy đầu tư, thương mại, dịch vụ và tăng trưởng GRDP cho tỉnh.

Góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng đa phương thức, hiện đại, đáp ứng quy mô của một cửa ngõ hàng không quốc tế, nâng cao năng hiệu quả đầu tư cảng hàng không, năng lực cạnh tranh và hình ảnh quốc gia.

Đặc biệt là kết nối Trung tâm Hành chính mới của Đồng Nai với trung tâm TP.HCM, tạo trục giao thông công cộng tốc độ cao kết nối trung tâm hành chính 2 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất khu vực, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy đầu tư, thương mại, dịch vụ và tăng trưởng khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía nam.