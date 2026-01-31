Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lập tổ công tác thực hiện dự án kéo dài metro từ Suối Tiên đến Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
31/01/2026 10:13 GMT+7

Từ ga Suối Tiên, tuyến metro sẽ đi dọc quốc lộ 1, vượt sông Đồng Nai và kết nối vào nhà ga của Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai (chuẩn bị xây dựng tại vị trí Khu công nghiệp Biên Hòa 1 hiện tại). Từ đây sẽ xây dựng tuyến metro kết nối về sân bay Long Thành.

Ngày 30.1, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (TP.HCM) đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai (Khu công nghiệp Biên Hòa 1 hiện tại) và sân bay Long Thành.

Lập tổ công tác thực hiện dự án kéo dài metro từ Suối Tiên đến Đồng Nai- Ảnh 1.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên có ga cuối là ga Suối Tiên, chỉ cách Đồng Nai khoảng 5 km

ẢNH: LÊ LÂM

Tổ công tác gồm các 12 thành viên, tổ trưởng là ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng.

Theo quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, soạn thảo cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các nội dung liên quan theo quy định; tham mưu giải trình, hoàn thiện các nội dung góp ý theo yêu cầu của các bộ, ngành trung ương.

Lập tổ công tác thực hiện dự án kéo dài metro từ Suối Tiên đến Đồng Nai- Ảnh 2.

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (TP.HCM) sẽ đi dọc quốc lộ 1, vượt sông Đồng Nai để đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai, rồi từ đây kết nối đến sân bay Long Thành

ẢNH: LÊ LÂM

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành tổng chiều dài khoảng 41,4 km. Cụ thể, tuyến metro sẽ đi dọc quốc lộ 1, vượt sông Đồng Nai rồi kết nối vào nhà ga của Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai (chuẩn bị xây dựng tại vị trí khu công nghiệp Biên Hòa 1 hiện tại). Từ đây, sẽ xây dựng tuyến metro kết nối về sân bay Long Thành.

Tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/giờ (90 km/giờ trong hầm), khổ đường rộng 1.435 mm (đường đôi). Tổng mức đầu tư khoảng 60.261 tỉ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.323 tỉ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2029.

Ngày 10.12.2025, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành. Trong đó thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án, theo phương thức đối tác công tư đi qua địa bàn Đồng Nai và TP.HCM.

