Thời sự

Đường kết nối Bình Phước cũ với Đồng Nai cũ sẽ có 8 làn xe

Lê Lâm
28/04/2026 17:52 GMT+7

Tuyến đường từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM, kết nối Bình Phước cũ với Đồng Nai cũ sẽ được đầu tư xây dựng với 8 làn xe.

Ngày 28.4, tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, các đại biểu HĐND đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCM.

Đường kết nối Bình Phước cũ với Đồng Nai cũ sẽ có 8 xe - Ảnh 1.

Tuyến đường kết nối trực tiếp Bình Phước cũ với Đồng Nai cũ

ẢNH: LÊ LÂM

Đây là tuyến đường đi xuyên qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, khi hình thành sẽ kết nối Bình Phước cũ với Đồng Nai cũ.

Vốn đầu tư 28.792 tỉ đồng

Theo nghị quyết, tuyến đường từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM có chiều dài khoảng 44,5 km, chia làm 2 đoạn:

Đoạn 1: từ cầu Mã Đà (ranh giới giữa Bình Phước cũ với Đồng Nai cũ) đến ngã ba Bà Hào, dài khoảng 13 km. Đoạn này qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, sẽ được xây cầu cạn, cao từ 6 - 8 mét, rộng 33,5 mét, gồm: 8 làn xe. Mục đích không làm chia cắt không gian sống của động vật rừng bên dưới. 

Đường kết nối Bình Phước cũ với Đồng Nai cũ sẽ có 8 xe - Ảnh 2.

Khu vực xây dựng cầu cạn để bảo vệ động vật rừng

ẢNH: LÊ LÂM

Đoạn 2: từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 TP.HCM, dài khoảng 31,5 km. Đoạn này cũng được đầu tư xây dựng 8 làn xe, mặt đường rộng 33,5 mét.

Thời gian xây dựng từ năm 2026 - 2028, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng 28.792 tỉ đồng. Trong đó đoạn 1 đầu tư theo phương thức đối tác công - tư, áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; đoạn 2 là đầu tư công.

Đường kết nối Bình Phước cũ với Đồng Nai cũ sẽ có 8 xe - Ảnh 3.

Khu vực xây dựng cầu Mã Đà, ranh giới giữa Đồng Nai cũ và Bình Phước cũ

ẢNH: LÊ LÂM

Dự kiến sẽ chuyển mục đích sử dụng khoảng 50,29 héc ta đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCM.

