Xây dựng 13 km đường trên cao đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Liên quan đến dự án đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 (TP.HCM), đi xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định chấp thuận giao Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là nhà đầu tư đề xuất dự án.

Đường tỉnh lộ 761 đi xuyên qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Quyết định cũng cho biết nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí chi phí thực hiện lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án (kể cả chi phí tiếp nhận hồ sơ đề xuất từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) và chịu mọi rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án không được chấp thuận.

Trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án không được lựa chọn, nhà đầu tư được lựa chọn sẽ hoàn trả các chi phí cho nhà đầu tư đề xuất dự án đối với các chi phí đã thực hiện (được cập nhật trong tổng mức đầu tư dự án, thẩm định, phê duyệt)

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án này chia làm 2 thành phần, gồm: Dự án thành phần 1.1: đầu tư xây dựng khoảng 13 km cầu cạn (đường trên cao) qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai theo phương thức đối tác công tư.

Dự án thành phần 1.2: đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu cạn đến đường Vành đai 4 (TP.HCM), chiều dài khoảng 31,5 km bằng nguồn vốn đầu tư công. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư được tách thành dự án độc lập, đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công.

Kết nối Bình Phước cũ với Đồng Nai cũ

Dự án cầu Mã Đà và đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 (TP.HCM), kết nối Bình Phước cũ với Đồng Nai cũ ẢNH: H.K

Dự án đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 (TP.HCM) là dự án quan trọng, là tuyến đường khi hình thành sẽ kết nối trực tiếp Bình Phước cũ với Đồng Nai cũ.

Hiện dự án cầu Mã Đà (bắc qua sông Mã Đà) đã được động thổ ngày 19.8.2025. Theo thiết kế, cầu có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, chiều dài cầu hơn 210 m, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Cầu Mã Đà cùng đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 là hai hạng mục trong dự án đường kết nối Bình Phước (cũ) với Đồng Nai.

Cụ thể, phạm vi dự án bắt đầu từ TP.Đồng Xoài (Bình Phước cũ) đi theo đường ĐT 753, qua cầu Mã Đà để sang địa phận tỉnh Đồng Nai (cũ). Sau đó đi theo các tuyến đường ĐT 761 (xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai) và ĐT 768, kết nối với đường Vành đai 4 (TP.HCM) tại nút giao cầu Thủ Biên (kết nối Đồng Nai với Bình Dương cũ).