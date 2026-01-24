Đi kiểm tra rừng, một bảo vệ bị người đàn ông lạ mặt chém bị thương

Chiều 24.1, thông tin từ Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết vừa xảy ra vụ việc một bảo vệ rừng bị chém gây thương tích khi đang tuần tra rừng.

Điểu Trung thời điểm bị bắt giữ ẢNH: H.K

Trước đó, tối 23.1, Trạm kiểm lâm cơ động của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai phối hợp lực lượng bảo vệ rừng cộng đồng của Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (SVW) tiến hành tuần tra rừng và canh phục đêm.

Tổ công tác do ông Lâm Văn Chiến, Phó trạm trưởng làm tổ trưởng cùng kiểm lâm viên Phạm Bá Học và các ông Trần Tuấn, Huỳnh Minh Ngà, Nguyễn Văn Hoàng, Điểu Văn Sang, Cao Nam Giang, Võ Lâm Đức Huy, Từ Hoài Nam (7 người này là lực lượng bảo vệ rừng cộng đồng).

Đến khoảng 2 giờ sáng 24.1, tổ công tác tổ chức canh phục tại khoảnh 2, tiểu khu 97, thuộc lâm phần trạm Kiểm lâm Bàu Điền quản lý (địa giới hành chính ấp 4, xã Phú Lý, Đồng Nai) thì phát hiện một người đàn ông đang đi trong rừng.

Tổ công tác yêu cầu người này dừng lại để kiểm tra, tuy nhiên người đàn ông đã bỏ chạy. Trong quá trình bỏ chạy, người này đã sử dụng dao chém gây thương tích cho ông Trần Tuấn. Sau đó, người này bị tổ công tác khống chế, bắt giữ.

Bảo vệ rừng Trần Tuấn bị chém đứt mạch máu bàn tay phải ẢNH: H.K

Qua xác minh, người đàn ông được xác định là Điểu Trung (51 tuổi, ở xã Phú Lý). Kiểm tra trên người, tổ công tác phát hiện ông Điểu Trung mang trên người 14 viên kim loại màu vàng đồng, nghi vấn là đạn chưa sử dụng cùng 1 con dao.

Trạm kiểm lâm cơ động đã báo cáo ngay Công an xã Phú Lý để hỗ trợ. Sau khi làm việc với công an, ông Điểu Trung đã dẫn lực lượng kiểm lâm đi vào rừng để lấy 1 khẩu súng, bên trong có 1 viên đạn đã lên nòng.

Hiện lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã bàn giao ông Điểu Trung cùng toàn bộ tang vật vi phạm cho Công an xã Phú Lý để tiếp tục điều tra, xử lý.

Về phần bảo vệ rừng Trần Tuấn, sau khi bị chém, người này được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai để cấp cứu trong tình trạng bị đứt mạch máu bàn tay phải, mất nhiều máu.