Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đi kiểm tra rừng, một bảo vệ bị người đàn ông lạ mặt chém bị thương

Lê Lâm
Lê Lâm
24/01/2026 16:34 GMT+7

Người đàn ông đi trong rừng lúc 2 giờ sáng, khi bị kiểm lâm cùng lực lượng bảo vệ rừng yêu cầu kiểm tra thì người này bỏ chạy, vung dao chém gây thương tích một nhân viên bảo vệ rừng trong quá trình truy đuổi.

Chiều 24.1, thông tin từ Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết vừa xảy ra vụ việc một bảo vệ rừng bị chém gây thương tích khi đang tuần tra rừng.

Đi kiểm tra rừng, một bảo vệ bị người đàn ông lạ mặt chém bị thương - Ảnh 1.

Điểu Trung thời điểm bị bắt giữ

ẢNH: H.K

Trước đó, tối 23.1, Trạm kiểm lâm cơ động của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai phối hợp lực lượng bảo vệ rừng cộng đồng của Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (SVW) tiến hành tuần tra rừng và canh phục đêm.

Tổ công tác do ông Lâm Văn Chiến, Phó trạm trưởng làm tổ trưởng cùng kiểm lâm viên Phạm Bá Học và các ông Trần Tuấn, Huỳnh Minh Ngà, Nguyễn Văn Hoàng, Điểu Văn Sang, Cao Nam Giang, Võ Lâm Đức Huy, Từ Hoài Nam (7 người này là lực lượng bảo vệ rừng cộng đồng).

Đến khoảng 2 giờ sáng 24.1, tổ công tác tổ chức canh phục tại khoảnh 2, tiểu khu 97, thuộc lâm phần trạm Kiểm lâm Bàu Điền quản lý (địa giới hành chính ấp 4, xã Phú Lý, Đồng Nai) thì phát hiện một người đàn ông đang đi trong rừng.

Tổ công tác yêu cầu người này dừng lại để kiểm tra, tuy nhiên người đàn ông đã bỏ chạy. Trong quá trình bỏ chạy, người này đã sử dụng dao chém gây thương tích cho ông Trần Tuấn. Sau đó, người này bị tổ công tác khống chế, bắt giữ.

Đi kiểm tra rừng, một bảo vệ bị người đàn ông lạ mặt chém bị thương - Ảnh 2.

Bảo vệ rừng Trần Tuấn bị chém đứt mạch máu bàn tay phải

ẢNH: H.K

Qua xác minh, người đàn ông được xác định là Điểu Trung (51 tuổi, ở xã Phú Lý). Kiểm tra trên người, tổ công tác phát hiện ông Điểu Trung mang trên người 14 viên kim loại màu vàng đồng, nghi vấn là đạn chưa sử dụng cùng 1 con dao.

Trạm kiểm lâm cơ động đã báo cáo ngay Công an xã Phú Lý để hỗ trợ. Sau khi làm việc với công an, ông Điểu Trung đã dẫn lực lượng kiểm lâm đi vào rừng để lấy 1 khẩu súng, bên trong có 1 viên đạn đã lên nòng.

Hiện lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã bàn giao ông Điểu Trung cùng toàn bộ tang vật vi phạm cho Công an xã Phú Lý để tiếp tục điều tra, xử lý.

Về phần bảo vệ rừng Trần Tuấn, sau khi bị chém, người này được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai để cấp cứu trong tình trạng bị đứt mạch máu bàn tay phải, mất nhiều máu.

Tin liên quan

Một nhân viên bảo vệ rừng ở Quảng Ngãi bị bắt vì liên quan ma túy

Một nhân viên bảo vệ rừng ở Quảng Ngãi bị bắt vì liên quan ma túy

Một nhân viên quản lý, bảo vệ rừng ở Quảng Ngãi vừa bị công an bắt giữ, tạm giữ hình sự để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng Nai: Kiểm lâm bị tấn công trên lòng hồ Trị An

Khám phá thêm chủ đề

rừng bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai súng Kiểm lâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận