TP.HCM khởi công loạt dự án giao thông trọng điểm trước ngày 2.7

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành Chỉ thị số 45 về triển khai các nhiệm vụ cấp bách nhằm thực hiện các kết luận của Trung ương, hướng đến mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10% trở lên.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu đồng loạt thúc tiến độ nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Theo chỉ thị, TP.HCM xác định đầu tư công tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong bối cảnh cần tạo cú hích cho nền kinh tế. Thành phố yêu cầu rà soát toàn bộ danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, cắt giảm tối thiểu 30% số dự án so với giai đoạn trước để tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, cấp bách.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký chỉ thị về các giải pháp cấp bách để tăng trưởng 2 con số ẢNH: NHẬT THỊNH

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm giao thông, chống ngập, môi trường và chỉnh trang kênh rạch. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của chỉ thị là kế hoạch chuẩn bị khởi công hàng loạt dự án trọng điểm nhân dịp 50 năm thành phố mang tên Bác.

Theo đó, thành phố yêu cầu tập trung hoàn tất thủ tục để đủ điều kiện khởi công các dự án lớn gồm: cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, cầu đường Bình Tiên, tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, cầu Thủ Thiêm 4.

Đồng thời, các dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương, nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và hạ tầng khoa học công nghệ cũng sẽ khởi công dịp này.

UBND TP.HCM giao các sở, ngành rà soát toàn bộ thủ tục pháp lý, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng công trình, bảo đảm đủ điều kiện để tổ chức khởi công trước ngày 2.7.

Ngoài nhóm dự án hạ tầng giao thông, TP.HCM cũng thúc tiến độ các công trình phục vụ chiến lược phát triển kinh tế mới. Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp đề xuất từ 2 - 3 dự án về hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng tại Khu Công nghệ cao, khu đô thị khoa học công nghệ phía bắc thành phố và các khu công nghiệp.

Tập trung giải phóng mặt bằng để khởi công dự án mới

Đối với đầu tư công, TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán và phải bảo đảm vốn được giải ngân kịp thời theo từng quý. Các dự án giải ngân chậm sẽ bị kiểm tra công vụ và xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Thành phố cũng cho phép điều chuyển vốn linh hoạt từ các dự án chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, nhằm nâng hiệu quả sử dụng vốn và tránh tình trạng "găm vốn" ở các công trình trì trệ.

Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ then chốt. UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng. Đối với các trường hợp đã bồi thường đầy đủ nhưng không chấp hành, thành phố yêu cầu thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đúng quy định để tránh kéo dài dự án.

UBND TP.HCM yêu cầu tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Song song với thúc đẩy đầu tư mới, TP.HCM đặt trọng tâm vào tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm.

Theo chỉ thị, thành phố sẽ tập trung hoàn tất công tác rà soát, thanh tra và đề xuất phương án xử lý đối với các dự án, khu đất khó khăn, vướng mắc, tồn đọng theo các kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội. Mục tiêu là xử lý dứt điểm các dự án kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực đất đai và vốn đầu tư.

Một trong những "điểm nghẽn" lớn được TP.HCM nhắc đến là tình trạng chậm thẩm định giá đất, phê duyệt giá đất và xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

UBND TP.HCM yêu cầu quy định rõ thời hạn xử lý từng khâu, không để tồn đọng hồ sơ kéo dài. Các cơ quan liên quan phải thường xuyên tổ chức họp hội đồng thẩm định giá đất để đẩy nhanh việc phê duyệt. Trường hợp để xảy ra chậm trễ sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM.

Thành phố cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật hành chính trong giải quyết hồ sơ đầu tư, xử lý nghiêm các trường hợp gây chậm trễ trong công tác thẩm định, phê duyệt giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Hết quý 2/2026 phải thu ngân sách 500.000 tỉ đồng

Ở lĩnh vực tài chính - ngân sách, TP.HCM đặt mục tiêu rất cao khi phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 đạt 1 triệu tỉ đồng, trong đó đến hết quý 2 phải thu được 500.000 tỉ đồng.

Để hoàn thành chỉ tiêu này, thành phố yêu cầu đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, thẩm định và phê duyệt giá đất, tăng cường thu hồi nợ thuế, đặc biệt là các khoản nợ lớn kéo dài.

TP.HCM cũng siết quản lý hóa đơn điện tử, chống thất thu ở các lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và chuyển nhượng bất động sản; đồng thời đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, trốn thuế.

TP.HCM sẽ cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ở chiều ngược lại, thành phố yêu cầu thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên, tiết kiệm thêm 5% so với dự toán được giao; kiểm soát chặt việc sử dụng ngân sách dự phòng, hạn chế tối đa phát sinh ngoài dự toán.

Về cải cách thủ tục hành chính, TP.HCM sẽ cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm 50% chi phí tuân thủ và cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh không cần thiết. 100% hồ sơ thủ tục hành chính sẽ được số hóa, người dân và doanh nghiệp không phải nộp lại các giấy tờ đã có trên cơ sở dữ liệu dùng chung.

TP.HCM đồng thời yêu cầu tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn phải đạt từ 98% trở lên ở các lĩnh vực trọng điểm; tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp phải đạt trên 96%.