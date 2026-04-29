2 siêu dự án ở Thủ Thiêm: Tập đoàn tư nhân tham gia kiến tạo đô thị TP.HCM

Trong loạt công trình khởi công sáng 29.4 tại TP.HCM có 2 dự án được kỳ vọng sẽ nâng tầm Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) sau gần 30 năm quy hoạch. Đó là Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM cùng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Thủ Thiêm.

Điểm chung của 2 dự án này đều do tập đoàn tư nhân trong nước là Sun Group và THACO triển khai theo hình thức đối tác công - tư, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với quy mô lớn. Trong đó, Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỉ đồng, còn tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Thủ Thiêm hơn 36.700 tỉ đồng.

Phối cảnh Trung tâm hành chính, trung tâm hội nghị biểu diễn và hồ trung tâm ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm ẢNH: NHÀ ĐẦU TƯ

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, lãnh đạo 2 tập đoàn trên đều bày tỏ sự tự hào và vinh dự khi được triển khai các dự án lớn. Họ cũng hy vọng những công trình này sẽ tạo diện mạo mới xứng tầm với siêu đô thị TP.HCM.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group bày tỏ sự ấn tượng trước việc TP.HCM hiện thực hóa những chủ trương của Trung ương rất nhanh, rất quyết liệt, từ chủ trương đến hành động, từ cơ chế đến công trình cụ thể.

Các dự án được khởi công và trao quyết định đầu tư cho thấy TP.HCM đang tin tưởng giao phó cho những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước cùng tham gia kiến tạo diện mạo thành phố trên các lĩnh vực then chốt.

"Chúng tôi sẽ huy động tối đa năng lực, kinh nghiệm, nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đẳng cấp và sự khác biệt, góp phần làm đẹp cho TP.HCM", Chủ tịch Tập đoàn Sun Group cam kết.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: T.N

Quay trở lại thời điểm hơn 1 năm trước, khi đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức được công bố vào tháng 2.2025, lãnh đạo Tập đoàn Sun Group cho biết doanh nghiệp đã đầu tư vào 16 tỉnh, thành phố trên cả nước nhưng chưa có cơ hội đầu tư dự án, công trình nào ở TP.HCM.

Thế nhưng, chỉ trong 1 năm qua, doanh nghiệp này đã tham gia vào hàng loạt dự án lớn, điển hình như Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, công viên số 1 Lý Thái Tổ. Trong ngày 29.4, tập đoàn này khởi công thêm 2 dự án là Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM và chỉnh trang, cải tạo khu bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm có nhà ga ngầm sâu nhất TP.HCM

Cũng tại hội nghị công bố quy hoạch thời điểm tháng 2.2025, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn THACO, cam kết sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Một điểm đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất, Tập đoàn THACO được tin tưởng giao dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.

Ông Dương cho biết toàn tuyến đi ngầm với chiều dài 6 km, đi qua khu vực có nền đất yếu, địa chất - thủy văn rất phức tạp so với nhiều khu vực nội đô hiện hữu. Thế nhưng, đây lại là dự án có nhà ga ngầm ở độ sâu nhất tại TP.HCM là ga Hàm Nghi, đồng thời là tuyến đường sắt ngầm có độ sâu nhất tại TP.HCM vượt sông Sài Gòn. "Gia cố nền đất yếu là yếu tố cốt lõi quyết định sự an toàn và thành công của công trình", ông Dương nhận định.

Phối cảnh các hạng mục nhà ga thuộc tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm ẢNH: NHÀ ĐẦU TƯ

Đối với việc thi công ống hầm trên toàn tuyến, THACO chịu trách nhiệm vận hành máy khoan hầm TBM và lắp đặt vỏ hầm. Tuyến đường sắt đô thị đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đoạn Bến Thành - Tham Lương đều được áp dụng công nghệ vận hành tự động hoàn toàn.

Chia sẻ tại buổi lễ khởi công sáng 29.4, Chủ tịch Tập đoàn THACO nói rằng ông là một kỹ sư cơ khí đã làm việc và có những thành công nhất định trong nghề gần 45 năm qua, đồng thời thấy vinh dự khi có cơ hội để đền đáp và để lại dấu ấn với thành phố nghĩa tình.

"Tôi xin cam kết sẽ làm với tất cả đạo đức, tâm huyết và năng lực của mình để tham gia đóng góp cho TP.HCM có một hệ thống đường sắt đô thị chuẩn mực, hiệu quả và ngành cơ khí chế tạo có vị thế trong khu vực và thế giới", ông Dương nói.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn THACO cam kết làm dự án bằng tất cả tâm huyết và năng lực của mình để giúp TP.HCM có hệ thống đường sắt đô thị chuẩn mực, hiệu quả ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lãnh đạo tập đoàn này nhìn nhận việc tham gia đầu tư phát triển đường sắt đô thị cũng là điều kiện để doanh nghiệp có thể phát triển nhanh hơn khu công nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, trong đó có đường sắt.

Hiện tập đoàn này đang triển khai đầu tư Tổ hợp Công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng quy mô 320 hecta tại phường Bình Cơ (TP.HCM) trong khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ với quy mô 786 hecta. Tổ hợp sẽ sản xuất thiết bị chuyên dụng trong thi công xây dựng như máy khoan hầm TBM, thiết bị lao dầm, thiết bị lắp đặt cấu kiện; sản xuất cấu kiện bê tông công nghệ và chất lượng cao như: vỏ hầm, tà vẹt, dầm cầu cạn.

Ngoài ra, THACO cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với tập đoàn Hyundai Rotem, một trong những nhà sản xuất đầu máy toa xe hàng đầu thế giới thuộc tập đoàn Hyundai Motor Group (Hàn Quốc).

TP.HCM sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn đến cùng

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ cách đây 2 ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm buổi làm việc với Đảng bộ và chính quyền TP.HCM. Tại buổi làm việc này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh một yêu cầu rất cao đó là "TP.HCM phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn", với phương châm "nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân".

"TP.HCM nhận thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là một mệnh lệnh hành động, mà là niềm tin, sự gửi gắm và kỳ vọng đối với thành phố", ông Được bày tỏ. Việc khởi công đồng loạt 4 dự án quan trọng và trao quyết định đầu tư chính là lời cam kết bằng hành động, khẳng định ý chí và khát vọng xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Những dự án này sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định sẽ tháo gỡ đến cùng những khó khăn mà nhà đầu tư gặp phải khi triển khai dự án ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng các khó khăn, vướng mắc; kiên quyết cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; không để bất kỳ rào cản nào làm chậm lại nhịp phát triển", Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.

Ông Được cũng đề nghị các tập đoàn, nhà đầu tư và các đối tác phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật để mỗi công trình thực sự trở thành một hình mẫu, biểu tượng của thành phố.

Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh những công trình khởi công hôm nay chính là những "viên gạch" cho một giai đoạn phát triển mới - với kỳ vọng tăng trưởng 2 con số, với khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế.