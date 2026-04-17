TP.HCM xây trung tâm hành chính mới

Dự kiến sáng mai (18.4), tại kỳ họp thứ 2 của HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, UBND TP.HCM sẽ trình chủ trương đầu tư dự án xây dựng Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính (TTHC) của TP.HCM.

Đ ỘNG THỔ DỊP 30.4

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết TTHC được xây dựng trên khu đất hơn 7,8 ha ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (P.An Khánh). Công trình có quy mô 33 tầng, gồm 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 220.000 m2, chiều cao 173 m. Trong cụm công trình còn có nhà hát đa năng 10 tầng (7 tầng nổi và 3 tầng hầm); công viên cảnh quan khoảng 10 ha, mặt nước hơn 12 ha; hầm đậu xe công viên 2 tầng, diện tích sàn khoảng 50.000 m2. Sau khi HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư, dự án sẽ làm lễ động thổ dịp 30.4 năm nay. Dự án triển khai theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), nhà đầu tư là Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mặt Trời Sài Gòn.

Vị trí xây dựng trung tâm hành chính mới tại Khu đô thị Thủ Thiêm khá thuận lợi cho việc đi lại từ các hướng Ảnh: Nhật Thịnh

Nhiều năm qua, trụ sở làm việc của các cơ quan trong hệ thống chính trị của TP.HCM phân tán tại nhiều nơi. Cụ thể, trụ sở HĐND, UBND TP.HCM và phần lớn sở, ngành tập trung ở P.Sài Gòn (Q.1 cũ). Trong khi đó, trụ sở Thành ủy TP.HCM và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy TP.HCM tập trung ở P.Xuân Hòa (Q.3 cũ). Chưa kể, sau khi sáp nhập sở và sáp nhập tỉnh, đội ngũ cán bộ, công chức phải làm việc ở nhiều nơi khác nhau. Đơn cử như Sở Tài chính có đến 6 trụ sở làm việc, Sở Xây dựng và Sở NN-MT cũng sử dụng nhiều trụ sở khác nhau dẫn đến khó khăn trong quản lý nhân sự và liên hệ công tác của người dân, doanh nghiệp. Bởi vậy, khi dự án hoàn thành, đây sẽ là TTHC tập trung đầu tiên của TP.HCM.

Tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị rà soát các dự án đầu tư công chưa triển khai mà đến nay không còn phù hợp để điều chỉnh nhằm phát huy tối đa công năng. Các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm ở khu vực này bao gồm cung thiếu nhi; nhà hát giao hưởng, nhạc, vũ kịch; công viên vùng châu thổ phía nam; quảng trường trung tâm; tượng đài Thống nhất, các công trình thuộc khu lõi trung tâm tài chính quốc tế… Sau rà soát, Sở QH-KT nhận định một số công trình công cộng, văn hóa và các ô phố chức năng trọng điểm chưa phù hợp về vị trí, mối quan hệ không gian và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới nên cần tiếp tục điều chỉnh.

Đ Ủ CHỖ LÀM VIỆC CHO 6.000 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM tập trung công tác điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu 1/2.000, ưu tiên bố trí TTHC tại vị trí trang trọng. Cụ thể, một mặt công trình tiếp giáp quảng trường trung tâm là nơi tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa quy mô lớn, một mặt tiếp giáp không gian công cộng cây xanh mặt nước của hồ trung tâm. Công trình cũng là một phần của trục cảnh quan liên kết không gian từ trung tâm hiện hữu, từ công trường Mê Linh qua sông Sài Gòn đến trung tâm chính trị - hành chính mới. Việc kết hợp nhà hát - trung tâm biểu diễn - hội nghị gần trung tâm chính trị - hành chính sẽ hình thành tổ hợp không gian công cộng đa chức năng thuận lợi về giao thông.

Việc xây dựng Trung tâm hành chính TP.HCM theo mô hình tập trung sẽ giảm tình trạng trụ sở phân tán như hiện nay Ảnh: Ngọc Dương

Đến đầu tháng 4.2026, UBND TP.HCM phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa và công viên hồ trung tâm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đồ án bố trí lại các công trình trọng điểm tại Thủ Thiêm như: TTHC, cung thiếu nhi, nhà hát - trung tâm biểu diễn - hội nghị. Đây là cơ sở thu hút đầu tư dự án TTHC với quy mô tương xứng sau khi sắp xếp địa giới hành chính.

Bản quy hoạch xác định rõ cụm công trình này có thể phục vụ tối đa khoảng 15.000 người, gồm khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức; 2.000 người đến làm việc, giao dịch; 3.000 khách đến các công trình văn hóa; 3.000 khách tham quan công viên và khoảng 1.000 lao động. Số lượng nhân sự làm việc cụ thể tại TTHC sẽ được xác định theo đề án vị trí việc làm do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

TS Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TP.HCM, cho rằng khu vực trung tâm hiện hữu của TP.HCM đã quá chật chội, mật độ dân số quá cao, xe cộ chen chúc nên không còn phù hợp với vai trò TTHC của một siêu đô thị. Do đó, việc đưa TTHC sang Khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa giúp giảm tải cho khu vực trung tâm, vừa tạo thêm cơ hội để phát triển hạ tầng đô thị, cầu đường, thu hút doanh nghiệp đầu tư. TTHC cùng với trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo sự cộng hưởng, giúp tăng nhanh tỷ lệ phủ kín của Khu đô thị mới Thủ Thiêm sau hàng chục năm triển khai.

"Kiến trúc của TTHC phải được xem trọng để tạo thành biểu tượng cho đô thị hiện đại và thể hiện sự vươn mình của TP.HCM trong kỷ nguyên mới", TS Thắng nói.

T ẦM NHÌN PHÁT TRIỂN MỚI

Theo thông tin từ HĐND TP.HCM, Ban Kinh tế - Ngân sách đã làm việc với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ. Ông Trương Tấn Vũ, Phó giám đốc Sở Tài chính, cho biết hiện các trụ sở hành chính vẫn còn phân tán, thiếu tính liên thông, chưa đáp ứng yêu cầu vận hành của đô thị đặc biệt với quy mô dân số và kinh tế lớn nhất cả nước. Điều này không chỉ ảnh hưởng hiệu quả điều hành của bộ máy nhà nước, mà còn làm gia tăng chi phí thời gian, giao dịch cho người dân và doanh nghiệp. Việc hình thành TTHC tập trung, đồng bộ trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ.

Đường đến TTHC TP.HCM thuận lợi Nằm ở vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TTHC TP.HCM sở hữu vị trí đắc địa, giao thông kết nối thuận lợi với trung tâm hiện hữu và các khu vực ở Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Về đường bộ, khu Thủ Thiêm kết nối với trung tâm hiện hữu qua hầm vượt sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm và cầu Ba Son. Bên cạnh đó, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang được xây dựng, cầu Thủ Thiêm 3 và Thủ Thiêm 4 đã có chủ trương đầu tư. TTHC nằm cạnh đường Mai Chí Thọ, tuyến giao thông huyết mạch kết nối với đường Võ Văn Kiệt, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Võ Nguyên Giáp. Người dân có thể sử dụng phương tiện cá nhân và xe buýt để di chuyển đến đây. Về đường sắt, tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) dài khoảng 6 km với 6 nhà ga, đi qua các phường Bến Thành, Sài Gòn, An Khánh, Bình Trưng cũng dự kiến động thổ dịp 30.4. Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, phấn đấu khởi công trước ngày 30.6. Hai tuyến đường sắt trên khi hoàn thành sẽ hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc rút ngắn thời gian đi lại giữa trung tâm TP.HCM đến sân bay Long Thành trong khoảng 30 phút.

Ông Nguyễn Công Danh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, nhận định dự án không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn là biểu tượng của tầm nhìn phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND TP.HCM về triển khai dự án. Ông Danh đề nghị Sở Tài chính cùng các cơ quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo hướng làm rõ sự cần thiết đầu tư, củng cố chặt chẽ cơ sở pháp lý, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, các sở cũng cần xác định cụ thể quy mô sử dụng TTHC, bao gồm số lượng cơ quan, đơn vị, nhân sự làm việc; tính toán diện tích sàn bảo đảm đáp ứng nhu cầu ổn định, tránh lãng phí. Phương án tổ chức giao thông phải được nghiên cứu đồng bộ, không ùn tắc, đáp ứng yêu cầu hoạt động đối nội, đối ngoại khi di dời trụ sở. Riêng quỹ đất thanh toán hợp đồng BT, Ban Kinh tế - Ngân sách lưu ý xác định rõ vị trí, diện tích, giá trị dự kiến; làm rõ nguyên tắc lựa chọn, phương pháp và thời điểm định giá, bảo đảm nguyên tắc ngang giá và có phương án xử lý khi biến động giá, tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Liên quan đến trụ sở cũ, TS Trần Quang Thắng cho rằng TP.HCM nên chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời để khi công trình hoàn thành thì chuyển ngay. Song song đó, cơ quan quản lý công sản cũng cần lên phương án sử dụng các trụ sở cũ, có thể chuyển thành không gian văn hóa, triển lãm, bảo tàng đô thị hoặc di sản kiến trúc. Với một số trụ sở có giá trị lịch sử, kiến trúc, ông Thắng khuyến nghị giữ lại làm trung tâm hội nghị, phục vụ các hoạt động lễ tân, đối ngoại, đón khách quốc tế. Cuối cùng, các trụ sở dôi dư dùng làm quỹ đất đối ứng các dự án BT, bán đấu giá để tạo nguồn lực tái đầu tư hạ tầng, bảo đảm minh bạch, công bằng, tránh thất thoát tài sản công.