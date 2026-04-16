Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: 'Lộ diện' chủ đầu tư trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm

Uyển Nhi
16/04/2026 19:47 GMT+7

TP.HCM đang xúc tiến dự án trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm, với quy mô đề xuất khoảng 33 ha.

Chiều 16.4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) đã thông tin về tiến độ dự án trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM).

Chủ đầu tư đã trình chủ trương dự án

Ông Giang cho hay theo hồ sơ trình chấp thuận chủ đầu tư dự án trung tâm hành chính mới Thủ Thiêm do Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mặt Trời Sài Gòn đề xuất, quy mô dự án dự kiến có 4 hạng mục chính, cụ thể:

  1. Thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực trung tâm hành chính, nhà hát và công viên cảnh quan.
  2. Thực hiện đầu tư trung tâm hành chính của TP.HCM.
  3. Thực hiện đầu tư nhà hát.
  4. Thực hiện đầu tư dự án quảng trường trung tâm và hầm xe.

Theo ông Giang, Sở Tài chính TP.HCM được UBND TP.HCM giao chủ trì thực hiện lập và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện dự án.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án trung tâm chính trị - hành chính mới của TP.HCM dự kiến khởi công trong quý 2/2026

Dự án sẽ được xây dựng theo mô hình hiện đại, thông minh, là nơi đặt trụ sở các cơ quan đầu não của TP.HCM, vận hành theo mô hình "công sở mở" và tích hợp hạ tầng số.

Dự báo khu vực này phục vụ tối đa 15.000 người, gồm khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức; 2.000 người đến làm việc, giao dịch; 3.000 khách đến các công trình văn hóa; 3.000 khách tham quan công viên và khoảng 1.000 lao động.

Khu vực lập quy hoạch thuộc khu vực hồ trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Phạm vi ranh giới gồm: phía đông giáp đường Nguyễn Cơ Thạch, phía tây bắc giáp đường Tố Hữu, phía nam giáp đường Mai Chí Thọ, tổng diện tích khu đất khoảng 33 ha.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận