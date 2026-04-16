TP.HCM: 'Lộ diện' chủ đầu tư trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm

Chiều 16.4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) đã thông tin về tiến độ dự án trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM).

Chủ đầu tư đã trình chủ trương dự án

Ông Giang cho hay theo hồ sơ trình chấp thuận chủ đầu tư dự án trung tâm hành chính mới Thủ Thiêm do Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mặt Trời Sài Gòn đề xuất, quy mô dự án dự kiến có 4 hạng mục chính, cụ thể:

Thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực trung tâm hành chính, nhà hát và công viên cảnh quan. Thực hiện đầu tư trung tâm hành chính của TP.HCM. Thực hiện đầu tư nhà hát. Thực hiện đầu tư dự án quảng trường trung tâm và hầm xe.

Theo ông Giang, Sở Tài chính TP.HCM được UBND TP.HCM giao chủ trì thực hiện lập và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện dự án.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án trung tâm chính trị - hành chính mới của TP.HCM dự kiến khởi công trong quý 2/2026 ẢNH: UYỂN NHI

Dự án sẽ được xây dựng theo mô hình hiện đại, thông minh, là nơi đặt trụ sở các cơ quan đầu não của TP.HCM, vận hành theo mô hình "công sở mở" và tích hợp hạ tầng số.

Dự báo khu vực này phục vụ tối đa 15.000 người, gồm khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức; 2.000 người đến làm việc, giao dịch; 3.000 khách đến các công trình văn hóa; 3.000 khách tham quan công viên và khoảng 1.000 lao động.

Khu vực lập quy hoạch thuộc khu vực hồ trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Phạm vi ranh giới gồm: phía đông giáp đường Nguyễn Cơ Thạch, phía tây bắc giáp đường Tố Hữu, phía nam giáp đường Mai Chí Thọ, tổng diện tích khu đất khoảng 33 ha.