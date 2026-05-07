Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM sẵn sàng hỗ trợ Cuba vượt qua khó khăn

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng đón tiếp tân Tổng lãnh sự Cuba đến công tác tại TP.HCM, đồng thời nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ thủy chung, son sắt.

Mối quan hệ này được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công xây dựng, vun đắp. TP.HCM đã ký ghi nhớ hợp tác với Bộ Y tế Cuba về đào tạo trong lĩnh vực y tế.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được chia sẻ với nhân dân Cuba về những khó khăn đang gặp phải từ chính sách bao vây, cấm vận; đồng thời nhấn mạnh vì Cuba, Việt Nam và TP.HCM nói riêng sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ trong khả năng có thể để giúp Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được tiếp ông Mauricio Alejandro Martinez Duque, tân Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Thời gian qua, Việt Nam đã triển khai một số chương trình hỗ trợ như chuyển giao công nghệ để Cuba tự chủ trong sản xuất lương thực, nhất là lúa gạo. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng hỗ trợ máy tính, năng lượng mặt trời cho một số trường học ở Cuba.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, đây chỉ là giải pháp trước mắt, quan trọng là Cuba phải tự chủ lương thực, công nghiệp, sản xuất hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân. Ông Nguyễn Văn Được cũng mong đẩy mạnh hợp tác với Cuba để sản xuất các loại thuốc, biệt dược, vắc xin, là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm cho ông Mauricio Alejandro Martinez Duque ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại buổi làm việc, Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM Mauricio Alejandro Martinez Duque thông tin khái quát về tình hình Cuba hiện nay, đồng thời cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Việt Nam và TP.HCM dành cho Cuba như ủng hộ gỡ bỏ chính sách cấm vận, hỗ trợ lương thực, năng lượng.

"Các thế hệ người dân Cuba luôn khắc sâu sự hỗ trợ của nhân dân Việt Nam. Trong những hoàn cảnh khó khăn thế này, chúng ta mới biết được đâu là những người bạn thực sự", ông Mauricio Alejandro Martinez Duque bày tỏ.

Lãnh đạo TP.HCM và các sở ngành chụp hình lưu niệm cùng tân Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM Mauricio Alejandro Martinez Duque ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tân Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM bày tỏ sẽ nỗ lực hết mình trong thời gian làm việc tại thành phố, cùng với lãnh đạo và nhân dân TP.HCM vun đắp tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Cuba.

Hai bên đã trao đổi về những mặt hàng cần hỗ trợ và cách thức triển khai, đảm bảo hài hòa trong mối quan hệ Việt Nam - Cuba và quan hệ quốc tế.