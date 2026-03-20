Cuba đẩy mạnh phát triển năng lượng mặt trời

Kiến Văn
20/03/2026 13:14 GMT+7

Cuba có thể không phải là quốc gia đầu tiên mà mọi người nghĩ đến khi nhắc đến năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời.

Thông thường, sự chú ý đổ dồn vào các quốc gia lớn như Trung Quốc, nơi có những dự án năng lượng mặt trời quy mô khổng lồ. Tuy nhiên, những thành tựu của các quốc gia nhỏ hơn như Cuba đáng được ghi nhận.

Vào tháng 2.2026, Cuba đã thu hút sự chú ý toàn cầu khi tuyên bố sản xuất thành công hơn 800 MW điện mặt trời chỉ trong một buổi chiều. Ngày hôm sau, quốc gia này đã phá kỷ lục của chính mình với 900 MW và khiến Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba không ngần ngại đăng tải một dòng tweet ăn mừng.

Không phải Trung Quốc, Cuba đang gây bất ngờ về năng lượng mặt trời - Ảnh 1.

Năng lượng mặt trời giúp Cuba không phải phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu

ẢNH: K. VĂN

Những con số ấn tượng trên xuất hiện ngay sau khi Cuba đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng mặt trời vào năm 2025, đánh dấu một bước chuyển lớn trong chính sách năng lượng của đất nước. Tỷ lệ điện mặt trời trong tổng sản lượng điện của Cuba đã tăng từ 5,8% vào tháng 1.2025 lên 20% vào cùng kỳ năm sau.

Trước đây, một phần do các lệnh trừng phạt kéo dài từ Mỹ, Cuba phải phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã hỗ trợ Cuba xây dựng hàng chục công viên năng lượng mặt trời mới. Mục tiêu của Cuba là xây dựng 92 công viên năng lượng mặt trời với sự hỗ trợ của Trung Quốc vào năm 2028.

Thách thức với năng lượng mặt trời tại Cuba

Mặc dù Cuba đang có những tiến bộ nhanh chóng trong sản xuất điện mặt trời, việc nguồn năng lượng này chỉ có sẵn vào ban ngày đã tạo ra thách thức không nhỏ, đặc biệt khi nhu cầu điện năng tại Cuba thường đạt đỉnh vào khoảng 19 đến 20 giờ, sau khi mặt trời lặn. Nếu không có hệ thống lưu trữ pin mạnh mẽ, lượng điện mặt trời sản xuất vào ban ngày sẽ không được sử dụng. Để giải quyết vấn đề, Trung Quốc cũng đang xuất khẩu pin sang Cuba.

Ngoài việc tăng cường sản lượng điện mặt trời, Trung Quốc còn lắp đặt các bộ dụng cụ điện mặt trời độc lập cho các hộ gia đình và tổ chức chưa kết nối với lưới điện quốc gia. Hơn 10.000 bộ dụng cụ như vậy đã được lắp đặt, đủ để cung cấp điện cho các thiết bị cơ bản như tủ lạnh, quạt và TV, mang lại ánh sáng cho hàng nghìn người dân Cuba.

Sự hỗ trợ của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở năng lượng mặt trời. Quốc gia này cũng đang đầu tư vào khai thác tiềm năng năng lượng gió của Cuba, với các trang trại đã giúp giảm thiểu lượng khí carbon dioxide thải ra môi trường.

3/4 người Mỹ xem năng lượng mặt trời là giải pháp thông minh

Với việc hóa đơn năng lượng ngày càng tăng, nhiều người Mỹ đang xem năng lượng mặt trời như một giải pháp tiết kiệm tối ưu.

