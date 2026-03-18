Đông đảo người dân TP.HCM đổ về công viên số 1 Lý Thái Tổ xem nhạc nước

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
18/03/2026 09:11 GMT+7

Chiều 17.3, công viên số 1 Lý Thái Tổ (TP.HCM) trở nên sôi động khi khu vực tượng đài Giọt nước thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng ngoạn chương trình nhạc nước, tạo thêm điểm đến ấn tượng giữa lòng thành phố.

Những ngày này, công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM), nơi đặt đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, thu hút đông đảo người dân TP.HCM và du khách đến khu vực tượng đài Giọt nước để xem nhạc nước.

Tượng đài Giọt nước tại công viên Lý Thái Tổ thu hút người dân TP . HCM xem nhạc nước - Ảnh 1.

Mỗi ngày, khu vực tượng đài Giọt nước tổ chức các buổi trình diễn nhạc nước nghệ thuật vào 3 khung giờ 7 – 7 giờ 30, 17 – 17 giờ 30 và 20 – 20 giờ 30, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tượng đài Giọt nước tại công viên Lý Thái Tổ thu hút người dân TP . HCM xem nhạc nước - Ảnh 2.

Tượng đài Giọt nước tại trung tâm công viên số 1 Lý Thái Tổ gợi nhớ ký ức đại dịch Covid-19 và sự lan tỏa yêu thương. Tại đây, các tiết mục nhạc nước kéo dài 3–4 phút, với cột nước phun theo nhịp nhạc, kết hợp ánh đèn vàng trắng, tạo nên khung cảnh sinh động, bắt mắt

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tượng đài Giọt nước tại công viên Lý Thái Tổ thu hút người dân TP . HCM xem nhạc nước - Ảnh 3.

Khu vực quanh tượng đài Giọt nước được bố trí các bậc thang rộng rãi, thoáng mát, giúp người dân dễ dàng ngồi lại thưởng thức. Và trong không gian lung linh ánh sáng, công trình trở thành điểm nhấn nổi bật của toàn bộ màn trình diễn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tượng đài Giọt nước tại công viên Lý Thái Tổ thu hút người dân TP . HCM xem nhạc nước - Ảnh 4.

“Mình thấy không gian ở đây vừa đẹp, thoáng mát lại mang ý nghĩa tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, nên khi đến chụp ảnh cũng cảm thấy rất đặc biệt và ý nghĩa”, bạn Minh Anh (ở phường Diên Hồng) chia sẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tượng đài Giọt nước tại công viên Lý Thái Tổ thu hút người dân TP . HCM xem nhạc nước - Ảnh 5.

Trong nền nhạc được chọn theo từng chủ đề, các tia nước tại tượng đài Giọt nước liên tục biến đổi, khi vút cao, lúc uốn lượn theo giai điệu, kết hợp ánh sáng nhiều màu, tạo nên khung cảnh nổi bật giữa trung tâm công viên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tượng đài Giọt nước tại công viên Lý Thái Tổ thu hút người dân TP . HCM xem nhạc nước - Ảnh 6.
Tượng đài Giọt nước tại công viên Lý Thái Tổ thu hút người dân TP . HCM xem nhạc nước - Ảnh 7.
Tượng đài Giọt nước tại công viên Lý Thái Tổ thu hút người dân TP . HCM xem nhạc nước - Ảnh 8.

Người lớn, giới trẻ và cả trẻ em đều hào hứng chụp ảnh, check-in tại khu vực tượng đài Giọt nước bên trong công viên số 1 Lý Thái Tổ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tượng đài Giọt nước tại công viên Lý Thái Tổ thu hút người dân TP . HCM xem nhạc nước - Ảnh 9.

Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, biểu trưng Giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ còn trở thành điểm đến thu hút người dân với các màn trình diễn nhạc nước nghệ thuật

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tượng đài Giọt nước tại công viên Lý Thái Tổ thu hút người dân TP . HCM xem nhạc nước - Ảnh 10.

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến xem nhạc nước, chụp hình tại khu vực tượng đài Giọt nước

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tượng đài Giọt nước tại công viên Lý Thái Tổ thu hút người dân TP . HCM xem nhạc nước - Ảnh 11.

Du khách khi đến TP.HCM cũng tranh thủ ghé công viên số 1 Lý Thái Tổ tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không gian nhạc nước tại khu vực tượng đài Giọt nước

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tượng đài Giọt nước tại công viên Lý Thái Tổ thu hút người dân TP . HCM xem nhạc nước - Ảnh 12.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân Covid- 19

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tượng đài Giọt nước tại công viên Lý Thái Tổ thu hút người dân TP . HCM xem nhạc nước - Ảnh 13.

Càng về tối, khu vực tượng đài Giọt nước càng có đông người tìm đến

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tượng đài Giọt nước tại công viên Lý Thái Tổ thu hút người dân TP . HCM xem nhạc nước - Ảnh 14.

Không chỉ tạo nên không gian trình diễn ấn tượng, nhạc nước còn giúp người xem cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của biểu trưng Giọt nước – nơi lưu giữ ký ức về những mất mát trong đại dịch Covid- 19 và tinh thần sẻ chia của người dân thành phố. Trong không gian ánh sáng và âm nhạc hòa quyện, nhiều người lặng lẽ dõi theo, như cùng nhau hướng đến những điều tích cực và một chặng đường phía trước tươi sáng hơn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tượng đài Giọt nước tại công viên Lý Thái Tổ thu hút người dân TP . HCM xem nhạc nước - Ảnh 15.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ, một trong 9 dự án trọng điểm của TP.HCM, được khánh thành ngày 12.2, đã góp phần hồi sinh khu đất vàng rộng 4,3 ha từng bị bỏ hoang nhiều năm. Từ đó, dự án mở rộng không gian xanh, tạo điểm sinh hoạt cộng đồng và thể hiện định hướng phát triển đô thị bền vững, nhân văn của TP.HCM trong giai đoạn mới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công viên số 1 Lý Thái Tổ ở TP.HCM đi vào hoạt động

Công viên số 1 Lý Thái Tổ ở TP.HCM đi vào hoạt động

Công viên số 1 Lý Thái Tổ chính thức khánh thành, bổ sung thêm mảng xanh cho trung tâm TP.HCM, đồng thời là không gian tưởng niệm, tri ân những mất mát trong đại dịch Covid-19.

