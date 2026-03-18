Đông đảo người dân TP.HCM đổ về công viên số 1 Lý Thái Tổ xem nhạc nước

Những ngày này,
công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM), nơi đặt đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, thu hút đông đảo người dân TP.HCM và du khách đến khu vực tượng đài Giọt nước để xem nhạc nước.
Mỗi ngày, khu vực tượng đài Giọt nước tổ chức các buổi trình diễn nhạc nước nghệ thuật vào 3 khung giờ 7 – 7 giờ 30, 17 – 17 giờ 30 và 20 – 20 giờ 30, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi
Tượng đài Giọt nước tại trung tâm công viên số 1 Lý Thái Tổ gợi nhớ ký ức đại dịch Covid-19 và sự lan tỏa yêu thương. Tại đây, các tiết mục nhạc nước kéo dài 3–4 phút, với cột nước phun theo nhịp nhạc, kết hợp ánh đèn vàng trắng, tạo nên khung cảnh sinh động, bắt mắt
Khu vực quanh tượng đài Giọt nước được bố trí các bậc thang rộng rãi, thoáng mát, giúp người dân dễ dàng ngồi lại thưởng thức. Và trong không gian lung linh ánh sáng, công trình trở thành điểm nhấn nổi bật của toàn bộ màn trình diễn
“Mình thấy không gian ở đây vừa đẹp, thoáng mát lại mang ý nghĩa tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, nên khi đến chụp ảnh cũng cảm thấy rất đặc biệt và ý nghĩa”, bạn Minh Anh (ở phường Diên Hồng) chia sẻ
Trong nền nhạc được chọn theo từng chủ đề, các tia nước tại tượng đài Giọt nước liên tục biến đổi, khi vút cao, lúc uốn lượn theo giai điệu, kết hợp ánh sáng nhiều màu, tạo nên khung cảnh nổi bật giữa trung tâm công viên
Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, biểu trưng Giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ còn trở thành điểm đến thu hút người dân với các màn trình diễn nhạc nước nghệ thuật
Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến xem nhạc nước, chụp hình tại khu vực tượng đài Giọt nước
Du khách khi đến TP.HCM cũng tranh thủ ghé công viên số 1 Lý Thái Tổ tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không gian nhạc nước tại khu vực tượng đài Giọt nước
Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân Covid- 19
Càng về tối, khu vực tượng đài Giọt nước càng có đông người tìm đến
Không chỉ tạo nên không gian trình diễn ấn tượng, nhạc nước còn giúp người xem cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của biểu trưng Giọt nước – nơi lưu giữ ký ức về những mất mát trong đại dịch Covid- 19 và tinh thần sẻ chia của người dân thành phố. Trong không gian ánh sáng và âm nhạc hòa quyện, nhiều người lặng lẽ dõi theo, như cùng nhau hướng đến những điều tích cực và một chặng đường phía trước tươi sáng hơn
Công viên số 1 Lý Thái Tổ, một trong 9 dự án trọng điểm của TP.HCM, được khánh thành ngày 12.2, đã góp phần hồi sinh khu đất vàng rộng 4,3 ha từng bị bỏ hoang nhiều năm. Từ đó, dự án mở rộng không gian xanh, tạo điểm sinh hoạt cộng đồng và thể hiện định hướng phát triển đô thị bền vững, nhân văn của TP.HCM trong giai đoạn mới
