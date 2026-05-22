Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Báo chí Tây nguyên và Duyên hải miền Trung

Sáng 22.5, tại phường Phan Thiết (Lâm Đồng), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ trao giải Báo chí khu vực Tây nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I. Chương trình có sự tài trợ chính của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và sự hỗ trợ của Tập đoàn TTC.

Tham dự lễ trao giải có lãnh đạo các địa phương, sở, ngành, cơ quan báo chí; lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, thành cùng đông đảo phóng viên, nhà báo trong khu vực, trong đó có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải Báo chí khu vực Tây nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I ẢNH: CTV

22 tác phẩm xuất sắc được vinh danh

Theo Hội Nhà báo Việt Nam, đây là giải báo chí khu vực đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện chủ trương hợp nhất 4 giải báo chí khu vực thành 3 giải, hướng đến tinh gọn tổ chức, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong giai đoạn mới.

Giải Báo chí khu vực Tây nguyên và Duyên hải miền Trung sẽ được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu về khu vực; đồng thời ghi nhận đóng góp của đội ngũ người làm báo trong tuyên truyền, phản ánh đời sống kinh tế - xã hội, gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển địa phương.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (bìa trái) và nhà báo Lê Huy Toàn, Tổng biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Lâm Đồng, trao giải cho các nhà báo ẢNH: C.T.V

Đối tượng tham gia giải là nhà báo, hội viên, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí tại 9 tỉnh, gồm: Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Gia Lai, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Nghệ An.

Năm nay, ban tổ chức nhận gần 400 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí. Qua vòng sơ khảo, 120 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo và 22 tác phẩm xuất sắc được trao giải, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Dấu ấn chuyển đổi số trong các tác phẩm dự giải

Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, các tác phẩm tham dự giải Báo chí khu vực Tây nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I có chất lượng tương đối đồng đều; nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và chuyển đổi số trong hoạt động báo chí hiện đại.

Ở loại hình truyền hình, các tác phẩm tập trung phản ánh những vấn đề thời sự nổi bật như ứng phó thiên tai, hỗ trợ người dân sau lũ, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các gương điển hình vùng cao, bảo tồn văn hóa và giữ gìn sự bình yên tại Tây nguyên. Nhiều tác phẩm được đánh giá cao về hình ảnh, âm thanh, tính chân thực và chiều sâu chính luận.

Đối với phát thanh, các tác phẩm bám sát hơi thở cuộc sống với các chủ đề như tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, khắc phục hậu quả lũ lịch sử cuối năm 2025, phát triển kinh tế - xã hội địa phương và các vấn đề dân sinh. Một số tác phẩm tạo nhiều cảm xúc khi phản ánh mất mát của người dân, đồng thời đưa ra cảnh báo về đạo đức nghề nghiệp, tệ nạn xã hội và các hình thức lừa đảo trong đời sống.

Trao giải cho 2 nhà báo đoạt giải nhất thể loại phát thanh - truyền hình ẢNH: CTV

Trong khi đó, ở loại hình báo in và báo điện tử, các tác phẩm phản ánh đa dạng lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội. Nổi bật là các loạt bài về hành trình đổi mới của địa phương, công tác tổ chức đại hội Đảng, bầu cử, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và điều tra các vấn đề nóng. Nhiều tác phẩm thể hiện sự dấn thân của người làm báo khi vượt khó, đi thực tế và theo đuổi các đề tài điều tra đến cùng.

Ban giám khảo nhận định, dấu ấn chuyển đổi số xuất hiện rõ trong các tác phẩm năm nay, đặc biệt ở báo điện tử và các nền tảng đa phương tiện. Nhiều tác phẩm có cách thể hiện mới, ứng dụng hiệu quả công nghệ truyền thông, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền và khả năng tiếp cận công chúng.

Là dấu mốc sau hợp nhất các giải báo chí khu vực, giải Báo chí khu vực Tây nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí địa phương trong dòng chảy chung của Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời tạo động lực để đội ngũ người làm báo đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng tác phẩm trong giai đoạn mới.