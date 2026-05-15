Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn: Khơi thông mọi nguồn lực để đất nước tự tin sải bước

Chiều 15.5, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Báo Thanh Niên phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo "Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới".

Hội thảo có sự tham dự của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vũ Trọng Kim; Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai; Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương; ông Hoàng Minh Tuấn, Phó giám đốc phụ trách Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Hội thảo còn có sự tham dự của các đại biểu chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan của Trung ương Đoàn, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo sinh viên, đoàn viên, thanh niên.

Bước chuyển từ "định tính" sang "định lượng"

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của Quy định số 19-QĐ/TW do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành vào ngày 8.4.2026. Đây là lần đầu tiên Đảng ban hành một quy định mang tính hệ thống, toàn diện, đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử về tư duy quản lý công tác chính trị, tư tưởng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Toàn, thay đổi cốt lõi của Quy định 19 là sự chuyển mạnh từ trạng thái "định hướng", "khuyến khích" sang "quy định bắt buộc", từ định tính sang định lượng cụ thể.

Công tác chính trị, tư tưởng không còn là nhiệm vụ trừu tượng mà phải được đo lường bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và mức độ hài lòng của nhân dân.

Trước yêu cầu của giai đoạn mới, Quy định 19 chỉ rõ công tác chính trị, tư tưởng không chỉ là để "chống" sự suy thoái, mà quan trọng hơn là để "xây". Trọng tâm lớn nhất là phải bảo đảm vai trò "đi trước, mở đường", chủ động nắm bắt, dự báo và dẫn dắt dư luận xã hội, tuyệt đối không để rơi vào thế bị động, bất ngờ.

Trong phát biểu của mình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến thanh niên, lực lượng rường cột của nước nhà với khoảng 21,6 triệu người đang chiếm hơn 20% dân số Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Ngọc Toàn, đây là thế hệ nhạy bén với công nghệ nhưng cũng là đối tượng chịu tác động mạnh mẽ nhất từ những luồng thông tin đa chiều, phức tạp trên không gian mạng.

"Nếu chúng ta không kịp thời đổi mới phương thức giáo dục, khơi thông tư tưởng, một bộ phận giới trẻ sẽ dễ rơi vào trạng thái phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu", ông Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, báo chí đóng vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, có trách nhiệm chuyển tải nhanh, chính xác, sâu sắc chủ trương của Đảng và thiết lập các dòng thông tin chính thống, khách quan, mạnh mẽ nhằm định hướng dư luận xã hội.

Báo chí cũng là nơi xây dựng hệ nội dung tích cực, nhân văn, có sức lan tỏa lớn để đảm bảo mỗi thông tin truyền tải đến bạn đọc đều tạo ra giá trị gia tăng về nhận thức, qua đó cổ vũ cái đúng, phê phán cái sai và hun đúc khí chất cách mạng một cách sâu sắc, thuyết phục bằng thực tiễn.

3 mục tiêu trọng tâm của hội thảo

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, ngay sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2, Báo Thanh Niên đã khởi đăng loạt bài về triển khai Quy định 19 về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, với việc tổ chức hội thảo với chủ đề "Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới", thông qua các báo cáo tham luận chuyên sâu và một phiên thảo luận trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học và thủ lĩnh thanh niên, hội thảo hướng đến ba mục tiêu trọng tâm.

Thứ nhất, làm rõ những điểm mới, mang tính đột phá của Quy định 19, đặc biệt là hệ thống nguyên tắc "Bốn kiên định" và yêu cầu lượng hóa kết quả công tác chính trị, tư tưởng.

Từ đó, thống nhất nhận thức về yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương và bồi đắp nền tảng chính trị, tư tưởng trong Đảng, đặc biệt là trong thanh niên.

Thứ hai, nhận diện rõ những thách thức trên không gian mạng, từ đó tìm ra các giải pháp để công tác chính trị, tư tưởng thực sự thực hiện được sứ mệnh "đi trước mở đường, chủ động dẫn dắt".

Thông qua các ý kiến tham góp, chúng ta sẽ tìm kiếm những giải pháp để hệ thống chính trị và báo chí cách mạng làm chủ mặt trận truyền thông số, nâng cao năng lực phản ứng nhanh và khả năng dẫn dắt dư luận.

Thứ ba, hội thảo sẽ hiến kế đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cho thanh niên. Hội thảo mong muốn lắng nghe tiếng nói từ những thủ lĩnh thanh niên, các chuyên gia về cách chuyển hóa "Bốn kiên định" thành hành vi chuẩn mực "nghe - nói - viết - hành động" cho thế hệ trẻ.

Làm thế nào để ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) để biến nghị quyết thành các sản phẩm truyền thông hiện đại, "chạm" được vào cảm xúc và khát vọng cống hiến của người trẻ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhận định: "Đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, suy cho cùng, chính là củng cố vững chắc "trục tư tưởng" ấy, giữ cho cái gốc của Đảng luôn bền, lòng dân luôn thuận, khơi thông mọi nguồn lực để đất nước tự tin sải bước".

Ông Nguyễn Ngọc Toàn tin tưởng rằng, với sự hiện diện của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Dân vận và Trung ương, lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, cùng những ý kiến thảo luận sắc sảo từ các nhà lý luận, chuyên gia và thủ lĩnh thanh niên, hội thảo của sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc và phong phú, chỉ ra được những giải pháp mang tính đột phá, thực tiễn cao để triển khai Quy định 19 vào thực tiễn.