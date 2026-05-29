Lứa học sinh vào lớp 1 đúng đại dịch Covid-19 nay đã hoàn thành tiểu học

Lễ tri ân cha mẹ, tri ân thầy cô đầy xúc động của học sinh lớp 5

Hôm nay (29.5), Trường tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Tân Thuận, TP.HCM, tổ chức lễ tri ân và ra trường của 342 học sinh lớp 5. Buổi lễ xúc động, khi thầy Hà Thanh Hải, Hiệu trưởng nhà trường, cùng ôn lại chặng đường 5 năm đã qua của lứa học sinh vào lớp 1 cách đây 5 năm.

Học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Tân Thuận, TP.HCM, trong buổi lễ hôm nay ẢNH: N.T.Đ

Những em học sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022, khi mà đại dịch Covid-19 đang căng thẳng ở TP.HCM và cả những thầy cô giáo, phụ huynh ở thời điểm đó, đều chưa ai có những trải nghiệm tương tự trong quá khứ. Không phải "ngày đầu tiên đi học/em mắt ướt nhạt nhòa/cô vỗ về an ủi/chao ôi sao thiết tha", ngày khai giảng của học sinh lớp 1 ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt trong tâm dịch TP.HCM, của thời điểm 5 năm trước diễn ra trực tuyến. Các em dự lễ chào cờ, nghe đọc lời diễn văn khai giảng qua màn hình Zoom và ti vi tường thuật trực tiếp.

Những ngày đầu tiên của học sinh lớp 1 trong đại dịch Covid-19 cũng thật khác thường. Bao khó khăn đã trải qua, em nhỏ bỡ ngỡ được thầy cô "kèm cặp" nét bút viết những nét chữ đầu tiên, con số đầu tiên, cũng qua màn hình học trực tuyến. Phải đến sau đó khoảng 4 tháng, các em mới được đến trường học trực tiếp, chính thức được gặp thầy cô bè bạn.

Thời gian trôi qua thật mau. Hôm nay, những em học sinh lớp 1 ngày ấy, đã là những bạn học sinh lớp 5, chính thức hoàn thành chương trình tiểu học, kết thúc 5 năm dưới mái trường tiểu học dấu yêu.

Các con cài hoa lên áo cha mẹ, bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ ẢNH: N.T.Đ

Những cái ôm nghẹn ngào của mẹ dành cho con, em bé ngày nào vào lớp 1 giờ đã hoàn thành chương trình tiểu học ẢNH: N.T.Đ

Thầy Hà Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Tân Thuận ẢNH: N.T.Đ

Các em học sinh lớp 5 tri ân cha mẹ, thầy cô trong buổi lễ ẢNH: N.T.Đ

Thầy Hà Thanh Hải bộc bạch, những khó khăn đã đi qua, càng là minh chứng cho sự nỗ lực vượt bậc của các em học sinh, các em nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh - những điều kiện chưa từng có tiền lệ. Đặc biệt, các thầy cô giáo và các cha mẹ học sinh luôn đồng hành với con em mình. Chúng ta cùng ở đây, trân trọng, tri ân tấm lòng của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, dành cho các em học sinh thân yêu.

Thầy Hà Thanh Hải gửi thông điệp tới bậc phụ huynh, mong các bậc cha mẹ luôn tiếp tục đồng hành, dạy dỗ, yêu thương con đúng cách với những chặng đường học tập, phát triển của con. Đáng chú ý, thầy Hải chúc các em học sinh lớp 5, không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện sức khỏe. Đồng thời, mỗi em hãy tìm ra cho mình ý nghĩa của việc học và cách tự học tốt nhất, để có thể học tập suốt đời. Đặc biệt, hãy biết yêu bản thân và sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, với xã hội...

5 năm học không thể nào quên của lứa học sinh vào lớp 1 giữa đại dịch Covid-19

Sáng nay (29.5), dưới trời lất phất mưa của TP.HCM, đôi mắt của nhiều thầy cô giáo và học sinh lớp 5 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, cũng đã ướt trong buổi lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 5.

Học sinh lớp 5 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, tri ân cha mẹ, thầy cô trong lễ ra trường ẢNH: THU TÂM

Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường, trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho các em học sinh lớp 5 ẢNH: THU TÂM

Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường, gửi lời chào đặc biệt đến 264 học sinh lớp 5 thân yêu của mình. Cô bồi hồi nhớ lại: "Ngày đầu tiên đến trường của các con là những chiếc khẩu trang, những màn hình trực tuyến và những giờ học đặc biệt chưa từng có. Nhưng ngày hôm nay, trước cô mặt là 264 cô cậu học trò chững chạc, tự tin với ánh mắt ngời sáng niềm tự hào".

"5 năm học vừa qua là một hành trình vô cùng đặc biệt. Các con là thế hệ học sinh kiên cường, đã đi qua những ngày tháng học trực tuyến đầy thử thách, để rồi quay trở lại học trực tiếp với một năng lượng bứt phá. Cô đã nhìn thấy các con từng ngày lớn lên. Biết tự học. Biết yêu thương. Biết hợp tác, chia sẻ và tự tin thể hiện chính mình. Nhìn các con hôm nay tự tin thuyết trình, mạnh dạn tham gia các hoạt động, biết sử dụng công nghệ, biết sống trách nhiệm và giàu tình cảm, cô biết rằng, từng giọt mồ hôi của thầy cô, từng sự hy sinh âm thầm của cha mẹ đều đã được đền đáp thật xứng đáng", cô Lê Thanh Hương xúc động.

Ngày mai, các em học sinh lớp 5 nghỉ hè, để chuẩn bị bước vào một hành trình THCS vào tháng 9. Cảnh cổng mới mở ra, rộng lớn hơn. Cô Hương gửi tới các em lời nhắn nhủ hãy luôn luôn tò mò và không ngừng học hỏi; luôn là người tử tế và hãy bản lĩnh và đừng sợ vấp ngã. Sẽ có lúc các em thất bại, có lúc buồn và áp lực, nhưng không sao cả, mỗi lần như thế là một bài học để các em lớn khôn. Hãy luôn kiên cường và tin vào chính mình...

Cô Hương và các học trò lớp 5 trong lễ tri ân, ra trường của các em ẢNH: THU TÂM

Cha, con đều nghẹn ngào xúc động ẢNH: THU TÂM

Trước đó, ngày 27.5, Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, TP.HCM cũng tổ chức buổi lễ tổng kết năm học và tri ân, trưởng thành của học sinh lớp 5.

Thật nhiều nụ cười, giọt nước mắt và những cái ôm được các bạn học sinh dành cho những người thầy cô đã gắn bó cùng các em 5 năm. Thầy cô tự hào về những bạn nhỏ khai giảng lớp 1 trong Covid-19, trải qua những khó khăn, thử thách, nhưng giờ đã lớn khôn. Thầy cô nhắn nhủ các em nơi đây luôn là nhà, sẵn sàng chào mừng các em trở về thăm nhà.

Những nụ cười, giọt nước mắt trong ngày chia tay lớp 5 ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Cô giáo chủ nhiệm lớp 5 Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, lặng lẽ đứng nhìn học trò của mình trên sân khấu, sau hôm nay các em sẽ rời xa ngôi trường thân quen ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Cô trò đều nghẹn ngào... ẢNH: PHƯƠNG HÀ