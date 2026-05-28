Giáo dục

Ngày tổng kết năm học, câu chuyện xúc động ở sân trường

Thúy Hằng
28/05/2026 21:25 GMT+7

Trong ngày tổng kết năm học ở một trường tiểu học TP.HCM, có những hình ảnh thật xúc động.

Hôm nay (28.5), Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM tổ chức tổng kết năm học 2025-2026, trao thưởng, tuyên dương học sinh tiêu biểu, giáo viên - nhân viên tiêu biểu, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học.

Phụ huynh cùng bước lên sân khấu, được tuyên dương, nhận hoa, quà cùng con

ẢNH: HOÀNG HÙNG

Ở phần vinh danh học sinh tiêu biểu năm học, nhà trường không chỉ mời mỗi em học sinh bước lên sân khấu mà mỗi em vinh dự được dắt theo một người thân của mình: cha, mẹ hoặc ông, bà để cùng mình đón nhận những món quà. Đây là cách đặc biệt mà nhà trường tôn vinh, cảm ơn phụ huynh học sinh đồng hành cùng hành trình chăm sóc, giáo dục mỗi học sinh. Điều này được thực hiện suốt 3 năm học qua.

Hôm nay, khi đợt đầu tiên trao thưởng cho các em học sinh tiêu biểu xong, chúng tôi quan sát phía dưới sân trường, một em nhỏ lớp 1 mang giỏ hoa lan, giấy khen em nhận được tặng cho người cha của mình. Lát sau, khi kết thúc đợt khen thưởng của học sinh tiêu biểu khối lớp 5, một bé trai cũng chạy tới khoe với cha phần thưởng con được nhận. Người cha đang ngồi trên xe lăn, gương mặt anh thật hạnh phúc khi chứng kiến vợ và 2 con lần lượt bước lên sân khấu, cùng được khen thưởng trong buổi lễ.

Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, chúc mừng hai cha con anh Trần Thanh Sơn

ẢNH: THÚY HẰNG

Anh tên là Trần Thanh Sơn, 42 tuổi, cựu sinh viên ngành công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Anh Sơn là nạn nhân của chất độc da cam/dioxin, hiện cũng là hội viên của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM.

Cha của anh Sơn, người lính anh dũng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hành quân qua nhiều vùng chiến tranh khốc liệt, đã chịu ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin mà không hay biết. Ông sinh được 4 người con, anh Sơn là con út, trên anh còn 3 chị gái - đều khỏe mạnh. Khi anh Sơn còn nhỏ, học phổ thông, cha của anh đã là "đôi chân" của anh, truyền cho anh ý chí học tập, cố gắng không ngừng. Dù ông đã qua đời, nhưng những câu chuyện về ông vẫn được anh Sơn kể cho các con nghe để các con học theo tấm gương của ông nội.

Con gái của anh Sơn là Trần Ngọc Bảo Đan, lớp 1/5, giành huy chương vàng Aerobic cấp thành phố. Con trai anh tên Trần Duy Minh, lớp 5/6, giành huy chương đồng cờ tướng cấp thành phố. Hôm nay, lần đầu tiên đồng thời cả hai con đều được tuyên dương là học sinh tiêu biểu năm học, anh Sơn chia sẻ: "Tôi cảm động lắm. Niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả nổi của riêng bản thân tôi".

"Tôi nghĩ là không chỉ tôi mà bất cứ phụ huynh nào, khi con mình khỏe mạnh, ngoan ngoãn đã là một niềm vui. Khi các con học tập tốt, có ý chí, thành tích tốt trong học tập thì càng vui hơn. Điều quan trọng không kém, tôi mong các con đều xây dựng cho mình một thái độ học tập tốt, ý thức kỷ luật tốt, để sau này đi làm, đóng góp được thật nhiều điều tốt đẹp xã hội", anh Sơn, cũng đang là một thầy giáo dạy toán, tin học cho các em học sinh tại nhà, bộc bạch.

Vợ chồng anh Trần Thanh Sơn, chị Nguyễn Hoàng Thanh Tú cùng 2 con được tuyên dương học sinh tiêu biểu. Chị Thanh Tú tâm sự 'Được lên sân khấu nhận phần thưởng cùng con trong những khoảnh khắc như hôm nay khiến tôi rất xúc động'

ẢNH: THÚY HẰNG

Học sinh vinh dự đi cùng cha, mẹ, người thân của mình lên sân khấu nhận phần thưởng cuối năm học

ẢNH: HOÀNG HÙNG

Những món quà ý nghĩa ngày tổng kết năm học

Trong ngày tổng kết năm học hôm nay, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo tuyên dương, khen thưởng các giáo viên, nhân viên tiêu biểu trong năm học. Bên cạnh những thầy cô giáo luôn sáng tạo, nỗ lực đổi mới vì chất lượng giáo dục, nhà trường tuyên dương đội ngũ nhân viên trường học lặng thầm, tận tụy vì các em học sinh.

Như cô bếp trưởng ngày đêm chăm chỉ trong bếp, nấu những món ăn vừa ngon, vừa lành cho các em học sinh với phương châm làm việc "Con ngon miệng - Cô hạnh phúc". Đó là những cô bảo mẫu lo lắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ của các em học sinh với tâm niệm "Sức khỏe của con là hạnh phúc của chúng ta"...

Mỗi giáo viên, nhân viên tiêu biểu được phần thưởng là một chậu cây hoa lan nhỏ để trân quý những thành tích các thầy cô đã đạt được; đồng thời là một chiếc máy massage cổ vai gáy. Món quà ý nghĩa, tinh tế này là lời động viên, ghi nhận những sự lao động miệt mài, không kể giờ giấc của các thầy cô giáo, các nhân viên trường học vì những mầm xanh tương lai...

Những giáo viên, nhân viên tiêu biểu được nhà trường tuyên dương, khen thưởng năm học 2025-2026

ẢNH: THÚY HẰNG

Những tấm gương nhà giáo hết lòng vì các em học sinh

ẢNH: THÚY HẰNG


Cô Nguyễn Thị Mỹ Chi, bếp trưởng, được tuyên dương nhân viên tiêu biểu. Cô luôn tâm niệm 'Con ngon miệng - Cô hạnh phúc', từ đó đóng góp miệt mài trong bếp ăn của ngôi trường, sáng tạo ra những món ăn mới học sinh yêu thích

ẢNH: THÚY HẰNG


Đạo diễn 97 tuổi Xuân Phượng rưng rưng kể lại lần gặp Bác Hồ ở Việt Bắc

