Đạo diễn 97 tuổi Xuân Phượng rưng rưng kể lại lần gặp Bác Hồ ở Việt Bắc

Sáng nay (18.5), Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, tổ chức chương trình nghệ thuật chủ đề "Dấu ấn lịch sử - Sáng mãi tên Người". Đạo diễn, nhà văn 97 tuổi Xuân Phượng - người đã nhiều lần được gặp Bác Hồ kể lại nhiều câu chuyện xúc động cho các em học sinh.

Đạo diễn, nhà văn 97 tuổi Xuân Phượng (giữa), nghệ sĩ ưu tú Thế Vĩ (phải) và MC Như Nguyễn tại buổi giao lưu ẢNH: THÚY HẰNG

Nhớ mãi lời dạy Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

Đạo diễn, nhà văn Nguyễn Thị Xuân Phượng sinh năm 1929, quê làng Nham Biều, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Năm 16 tuổi (1945) bà thoát ly gia đình, xếp bút nghiên lên đường tranh đấu giành độc lập cho đất nước. Bà từng làm nhiều nghề như kỹ thuật viên thuốc nổ, y tá, phóng viên bản tin kháng chiến của Bộ Tài chính, thông dịch viên, bác sĩ nhi khoa phòng y tế khu Ba Đình, dịch và thuyết minh phim tiếng Pháp, đạo diễn phim tư liệu chiến trường…

Có mặt trong chương trình sáng nay, đạo diễn Xuân Phượng bồi hồi: "Có lẽ đến nay chỉ còn 1-2 người còn sống trên đời, mà được gặp Bác từ những năm tháng ở chiến khu Việt Bắc. Vừa rồi, tôi nghe các cháu học sinh nói về 5 điều Bác Hồ dạy, trong đó có dặn học sinh "giữ gìn vệ sinh thật tốt", tôi nhớ tới lời dặn dò "vệ sinh sạch sẽ" của Bác. Đã gần 80 năm rồi, khi đó chúng tôi ở chiến khu Việt Bắc, trong rừng, điều kiện ăn ở còn nhiều thiếu thốn lắm. Nhà chúng tôi ở cách nhà Bác 2 con suối, thi thoảng Bác tới thăm nhưng không báo trước. Hôm đó là chủ nhật, chúng tôi định ngủ nướng, bỗng nhiên có tiếng kẻng thông báo mọi người dậy đi, Bác Hồ đang tới. Tôi vừa tung chăn dậy thì đã nghe phía sau mình có tiếng nói "Trễ rồi cháu ơi". Bác đã đứng sau lưng, thấy quang cảnh chỗ ở chúng tôi đồ đạc để lung tung, lộn xộn, không xếp gọn gàng gì hết. Bác lắc đầu, nói một câu đến giờ tôi vẫn còn nhớ "Đàn bà con gái ăn ở thế này không thấy xấu hổ à". Thế rồi Bác đi về luôn. Bài học Bác dạy tôi vẫn nhớ cho mãi đến bây giờ. Các cháu học sinh ơi, hãy nhớ kỹ lời Bác dặn, phải chú ý giữ gìn trật tự, vệ sinh xung quanh mình từ bé, sau này mới có thể trở thành một người cẩn thận, sống đàng hoàng".

Đạo diễn Xuân Phượng (thứ 5 từ phải qua), thầy Phan Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường (bìa phải), cùng đại biểu, khách quý, chụp hình cùng các em học sinh

Đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng, người được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh năm 2011 vì những đóng góp cho sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa Việt Nam và Pháp cả trong thời chiến và thời bình, nhìn các em học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ hạnh phúc trong những hoạt động giáo dục ngoài sân trường.

Bà chú ý tới nhiều em lấy tay che nắng, khi nắng sớm chiếu tới. Bà ôn tồn: "Cháu nào ở đây cũng có giày dép, được mặc áo quần đẹp đến trường. Cách đây 71 năm, học sinh ở những vùng bom đạn tàn phá, trẻ em đi học ở dưới hầm, mỗi khi đi học phải mang nón rơm trên đầu tránh bom bi, lội nước bằng chân đất dưới hầm, nước đầy những con đỉa. Ban đêm, trẻ em phải thắp đèn dầu để đi. Trong hoàn cảnh điều kiện mọi thứ đều khó khăn như vậy, trẻ em vẫn cố gắng học tập, không khuất phục trước khó khăn và kẻ thù. Ngày này các cháu được đi học thế này, không thể tưởng tượng cảnh ngày xưa khó khăn ra sao".

Bà Xuân Phượng, chứng nhân lịch sử cũng kể lại dấu ấn cách đây hơn 70 năm về trước, sau khi được lệnh từ Bác Hồ, hơn 30.000 em học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ, gia đình miền Nam di tản về học tập ở miền Bắc, để được đào tạo thành những con người có ích cho đất nước. Để ra tới được miền Bắc, các em học sinh ngày ấy đã đi chân trần, đầu đội nắng mưa, vượt dãy Trường Sơn, có lúc được vận chuyển bằng tàu xe, nhưng bom đạn ác liệt quá, các em phải đi bộ những quãng đường xa rất gian khổ.

"Bây giờ các cháu được ngồi đây nghe bà kể lại câu chuyện này, thấy mình hạnh phúc, may mắn vô cùng khi được học tập trong hòa bình, thống nhất đất nước. Những bàn chân nhỏ bé ngày xưa đã tạo nên con đường mà các cháu đi lại thênh thang hạnh phúc ngày hôm nay", bà Xuân Phượng rưng rưng.

Đạo diễn Xuân Phượng trao tặng những cuốn sách bà viết cho thầy trò Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ

Cùng trong phần giao lưu với đạo diễn Xuân Phượng là nghệ sĩ ưu tú Phạm Thế Vĩ, Trưởng khoa thanh nhạc, Nhạc viện TP.HCM, người đã có cơ hội thể hiện rất nhiều những bài hát về Bác.

Nghệ sĩ ưu tú Phạm Thế Vĩ bộc bạch: "Là thế hệ sau này, được lắng nghe, kể những câu chuyện về cuộc đời Bác qua những bài hát, khi hát những ca khúc này, tôi thấy trong mình những cảm xúc đặc biệt thiêng liêng. Tôi mong mỏi các em học sinh ở đây cũng cảm nhận được cảm xúc ấy, biết yêu quê hương, đất nước, sống đẹp mỗi ngày với tràn ngập sự biết ơn".

Nghệ sĩ ưu tú Phạm Thế Vĩ, Trưởng khoa thanh nhạc, Nhạc viện TP.HCM thể hiện ca khúc 'Tiếng hát từ thành phố mang tên Người'

Gửi đến học sinh thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sự biết ơn và nỗ lực dựng xây

Chương trình nghệ thuật "Dấu ấn lịch sử - Sáng mãi tên Người" có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; Phó giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM Nguyễn Hồng Thanh; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, UBND phường Xóm Chiếu, TP.HCM; Ban chỉ huy quân sự phường Xóm Chiếu và các nghệ sĩ khách mời. Chương trình được dẫn dắt bởi MC Như Nguyễn, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV).

Ông Phan Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ, cho biết chương trình được tổ chức hướng về kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5.6.1911 - 5.6.2026).

"Năm 2026 là kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, dấu mốc càng giúp chúng ta thêm tự hào và xúc động trước ý chí lớn lao của người thanh niên Nguyễn Tất Thành năm xưa. Từ Bến Nhà Rồng lịch sử, Người đã bắt đầu hành trình tìm con đường cứu nước, cứu dân, mở ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ rất vinh dự được tọa lạc trên địa bàn phường Xóm Chiếu, nơi giàu truyền thống lịch sử, gắn liền với Bến Nhà Rồng thiêng liêng. Chính vùng đất này đã lưu dấu bước chân của Bác trong thời khắc lịch sử ra đi tìm đường cứu nước. Vì vậy, việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với thầy và trò nhà trường càng có ý nghĩa sâu sắc hơn bao giờ hết", ông Phan Anh Tuấn nói.

'Bài ca Hồ Chí Minh' do ca sĩ - cô giáo Ngọc Sang thể hiện

Ca sĩ nhí trình bày ca khúc 'Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác'

Tại chương trình, ông Phan Anh Tuấn phát biểu: "Sinh thời, Bác Hồ luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng. Lời dạy của Người "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em", mãi là động lực để các thế hệ học sinh không ngừng học tập và rèn luyện".



