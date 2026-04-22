Bất ngờ với hoạt cảnh sân khấu hóa lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại TP.HCM

Hôm nay (22.4), Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương, tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước. Trong tinh thần câu ca dao "Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ tổ mùng mười tháng ba", các hoạt động trong lễ giỗ tổ thiêng liêng giáo dục tinh thần yêu nước cho các em học sinh.

Màn biểu diễn trống khai lễ Giỗ tổ Hùng Vương ẢNH: THÚY HẰNG

"Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba". Trước ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch), trường học tổ chức hoạt động giáo dục, bồi đắp tinh thần yêu nước cho các em học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Điểm đáng chú ý là tại buổi lễ, hoạt cảnh sân khấu hóa về truyền thuyết lễ Giỗ tổ Hùng Vương được các thầy cô giáo, các em học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo thể hiện tròn vai, nhiều cảm xúc. Thầy giáo vào vai Lạc Long Quân, cô giáo vào vai Âu Cơ, nhóm nam Rồng - dân Văn Lang và nhóm nữ Tiên - dân Văn Lang do các em học sinh thể hiện. Hoạt cảnh sân khấu hóa thể hiện bài bản, lớp lang, từ huyền thoại khởi nguồn; truyền thuyết trăm trứng - trăm con; sông núi chia tay, non nước Văn Lang, dấu ấn Lạc Hồng tới ơn đức Hùng Vương.

Hoạt cảnh kết thúc lại bằng phân đoạn ca múa ca khúc "Hùng Vương" của nhạc sĩ Thẩm Oánh. Trong tiếng nhạc trầm hùng, tiếng của người dẫn vang lên "Rực rỡ chói lòa linh khí của non sông. Một dãy sơn hà 4.000 năm gấm vóc. Nét tinh hoa sáng ngời hồn dân tộc. Kết tinh vĩnh hằng hai tiếng Việt Nam".

Tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương, các đại biểu công tác tại UBND phường Cầu Ông Lãnh, thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, tập thể giáo viên, nhân viên, các em học sinh cùng dâng hương, tưởng nhớ các Vua Hùng có công dựng nước, ôn lại câu chuyện lịch sử cội nguồn dân tộc, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương Tổ quốc, khát vọng dựng xây đất nước.

Từ thuở hồng hoang dựng nước, trên mảnh đất Lạc Việt thiêng liêng đã sinh ra một câu chuyện kỳ diệu - câu chuyện về nguồn cội của dân tộc Việt Nam. Trải qua hơn 4.000 năm lịch sử, dù ở trên mảnh đất quê hương hay tận năm châu, bốn bể, người Việt Nam chúng ta vẫn luôn giữ được cõi bờ, gốc tích và những truyền thống tốt đẹp tự ngàn đời, để luôn kiêu hãnh, tự hào với dòng máu Lạc Hồng ẢNH: THÚY HẰNG

Lạc Long Quân thuộc dòng dõi của Rồng. Âu Cơ vốn thiệt dòng Tiên, nhân chuyến du ngoạn phương Nam, nàng gặp nạn và được Lạc Long Quân giải cứu, hai người kết nghĩa vợ chồng. Đủ tháng đủ ngày, nàng Âu Cơ đã sinh hạ được một chiếc bọc chứa trăm trứng và nở ra 100 người con khỏe mạnh, thông minh, khôi ngô, chính là tổ tiên của các dân tộc Việt Nam sau này ẢNH: THÚY HẰNG

Ngày tháng trôi qua, Âu Cơ vô cùng tự hào khi nhìn các con của mình ngày càng khôn lớn, nhưng Long Quân thuộc về biển cả, còn Âu Cơ lại gắn với núi rừng… Sau nhiều ngày trăn trở, Lạc Long Quân và Âu Cơ đã đi đến một quyết định, năm mươi người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, năm mươi người con theo mẹ Âu Cơ lên núi. Người con trưởng lên ngôi, xưng hiệu Hùng Vương ẢNH: THÚY HẰNG

Vua Hùng đã có công lớn trong việc xây dựng Nhà nước sơ khai đầu tiên, lấy Quốc hiệu là Văn Lang, chia nước ra thành 15 bộ, là tiền đề cho các triều đại sau này... Người đã thiết lập một bộ máy chính quyền với các Lạc hầu, Lạc tướng, Bố chính giúp cho việc an dân, trị quốc. Từ khi đất nước Văn Lang hình thành, cuộc sống người dân Lạc Việt ngày càng ấm no, đầy đủ ẢNH: THÚY HẰNG

Trong suốt 18 đời Vua Hùng, đã có rất nhiều truyền thuyết huyền thoại đã để lại dấu ấn rất đỗi tự hào cho con cháu đời sau về những ngày đầu dựng nước. Như truyền thuyết 'Sơn Tinh, Thủy Tinh' gắn với việc chống lũ lụt, thiên tai. Truyền thuyết 'Bánh chưng, bánh giày' xuất phát từ việc phát triển nền nông nghiệp lúa nước. Truyền thuyết 'Trầu cau' gắn với việc xây dựng những phong tục, tập quán mang bản sắc Việt. Hay truyền thuyết 'Phù Đổng Thiên Vương' thể hiện tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm của cha ông ta… ẢNH: THÚY HẰNG

Tất cả những ước mơ, khát vọng và nghị lực của dân tộc ta từ buổi đầu dựng nước đã kết tinh thành những giá trị truyền thống cao quý của người Việt cổ và được truyền lại cho con cháu ngày nay. Và đó cũng chính là lý do mà hậu thế đã tôn xưng các Vua Hùng thành Quốc tổ ẢNH: THÚY HẰNG

Phân đoạn ca múa Hùng Vương của thầy cô giáo và các em học sinh

Sân khấu hóa các câu chuyện lịch sử mang lại nhiều giá trị giáo dục

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, thầy Trần Quốc Long Xuyên, tổ trưởng chuyên môn khối 4, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, cho biết cùng với lễ Giỗ tổ Hùng Vương, trong nhiều dịp, sân khấu hóa cũng góp phần truyền tải nhiều câu chuyện giáo dục. Như tại lễ Húy kỵ Đức Thánh Trần Hưng Đạo (diễn ra vào ngày 20.8 âm lịch), tức là vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 dương lịch hằng năm; tại ngày hội của trường, các vở kịch được dàn dựng theo các chủ đề cụ thể. Hay trong hoạt động trải nghiệm, các tổ khối tự dàn dựng các vở kịch ngắn theo chủ điểm để từ đó mang đến cho học sinh nhiều bài học.

"Với đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học thì việc giáo dục qua hình thức trực quan giúp học sinh tiếp thu tốt hơn. Đồng thời, khi học sinh được hóa thân vào nhân vật từ những câu chuyện đã đọc, hiệu quả giáo dục và tính trải nghiệm được nâng cao rõ rệt. Đặc biệt, các hoạt cảnh sân khấu khóa giúp truyền tải ý nghĩa về văn hóa và lịch sử một cách sinh động, góp phần giáo dục phẩm chất, phát triển năng lực học sinh theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018", thầy Long Xuyên chia sẻ.

Để tưởng nhớ đến Quốc Phụ Lạc Long Quân - Quốc Mẫu Âu Cơ và các Vua Hùng đã dày công dựng nước, hàng năm, cứ đến ngày mùng mười tháng ba âm lịch, con cháu Việt Nam ở khắp muôn phương đồng vọng về cội nguồn thiêng liêng ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường, cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng ẢNH: THÚY HẰNG

Các đại biểu dâng nén nhang thơm, thể hiện sự tôn kính với một biểu tượng linh nghiêm đã quy tụ, gắn bó dân tộc ngàn đời ẢNH: THÚY HẰNG

Các thầy cô giáo cùng dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng ẢNH: THÚY HẰNG

Các em học sinh thắp nhang tưởng nhớ các Vua Hùng ẢNH: THÚY HẰNG

Đạo diễn Huỳnh Tấn Phát, người đứng sau thành công của hoạt cảnh sân khấu hóa lễ Giỗ tổ Hùng Vương hôm nay, cho biết các thầy cô giáo, các em học sinh chỉ có 5 buổi trưa (mỗi buổi khoảng 2 tiếng) để tập dượt cho buổi biểu diễn. Song, mọi người đã rất nỗ lực, tiết mục mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

"Sân khấu học đường có vai trò khá tích cực, đây là cách giáo dục trực quan cho các em học sinh. Ngoài những bài học lịch sử, câu chuyện trong sách giáo khoa, nếu các em được xem trực tiếp trên sân khấu, được "chạm" vào nhiều hình ảnh, từ đó dễ nhớ hơn những câu chữ đơn thuần, dễ mường tượng ra được câu chuyện lịch sử sinh động để hiểu hơn về thế hệ cha ông ta ngày xưa", đạo diễn Huỳnh Tấn Phát chia sẻ.