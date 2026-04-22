Bất ngờ với hoạt cảnh sân khấu hóa lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại TP.HCM

Hôm nay (22.4), Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương, tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước. Trong tinh thần câu ca dao "Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ tổ mùng mười tháng ba", các hoạt động trong lễ giỗ tổ thiêng liêng giáo dục tinh thần yêu nước cho các em học sinh.
Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dịp giáo dục cội nguồn dân tộc cho mỗi học sinh
Điểm đáng chú ý là tại buổi lễ, hoạt cảnh sân khấu hóa về truyền thuyết lễ Giỗ tổ Hùng Vương được các thầy cô giáo, các em học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo thể hiện tròn vai, nhiều cảm xúc. Thầy giáo vào vai Lạc Long Quân, cô giáo vào vai Âu Cơ, nhóm nam Rồng - dân Văn Lang và nhóm nữ Tiên - dân Văn Lang do các em học sinh thể hiện. Hoạt cảnh sân khấu hóa thể hiện bài bản, lớp lang, từ huyền thoại khởi nguồn; truyền thuyết trăm trứng - trăm con; sông núi chia tay, non nước Văn Lang, dấu ấn Lạc Hồng tới ơn đức Hùng Vương.
Hoạt cảnh kết thúc lại bằng phân đoạn ca múa ca khúc "Hùng Vương" của nhạc sĩ Thẩm Oánh. Trong tiếng nhạc trầm hùng, tiếng của người dẫn vang lên "Rực rỡ chói lòa linh khí của non sông. Một dãy sơn hà 4.000 năm gấm vóc. Nét tinh hoa sáng ngời hồn dân tộc. Kết tinh vĩnh hằng hai tiếng Việt Nam".
Tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương, các đại biểu công tác tại UBND phường Cầu Ông Lãnh, thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, tập thể giáo viên, nhân viên, các em học sinh cùng dâng hương, tưởng nhớ các Vua Hùng có công dựng nước, ôn lại câu chuyện lịch sử cội nguồn dân tộc, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương Tổ quốc, khát vọng dựng xây đất nước.
Phân đoạn ca múa Hùng Vương của thầy cô giáo và các em học sinh
Sân khấu hóa các câu chuyện lịch sử mang lại nhiều giá trị giáo dục
Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, thầy Trần Quốc Long Xuyên, tổ trưởng chuyên môn khối 4, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, cho biết cùng với lễ Giỗ tổ Hùng Vương, trong nhiều dịp, sân khấu hóa cũng góp phần truyền tải nhiều câu chuyện giáo dục. Như tại lễ Húy kỵ Đức Thánh Trần Hưng Đạo (diễn ra vào ngày 20.8 âm lịch), tức là vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 dương lịch hằng năm; tại ngày hội của trường, các vở kịch được dàn dựng theo các chủ đề cụ thể. Hay trong hoạt động trải nghiệm, các tổ khối tự dàn dựng các vở kịch ngắn theo chủ điểm để từ đó mang đến cho học sinh nhiều bài học.
"Với đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học thì việc giáo dục qua hình thức trực quan giúp học sinh tiếp thu tốt hơn. Đồng thời, khi học sinh được hóa thân vào nhân vật từ những câu chuyện đã đọc, hiệu quả giáo dục và tính trải nghiệm được nâng cao rõ rệt. Đặc biệt, các hoạt cảnh sân khấu khóa giúp truyền tải ý nghĩa về văn hóa và lịch sử một cách sinh động, góp phần giáo dục phẩm chất, phát triển năng lực học sinh theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018", thầy Long Xuyên chia sẻ.
Đạo diễn Huỳnh Tấn Phát, người đứng sau thành công của hoạt cảnh sân khấu hóa lễ Giỗ tổ Hùng Vương hôm nay, cho biết các thầy cô giáo, các em học sinh chỉ có 5 buổi trưa (mỗi buổi khoảng 2 tiếng) để tập dượt cho buổi biểu diễn. Song, mọi người đã rất nỗ lực, tiết mục mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.
"Sân khấu học đường có vai trò khá tích cực, đây là cách giáo dục trực quan cho các em học sinh. Ngoài những bài học lịch sử, câu chuyện trong sách giáo khoa, nếu các em được xem trực tiếp trên sân khấu, được "chạm" vào nhiều hình ảnh, từ đó dễ nhớ hơn những câu chữ đơn thuần, dễ mường tượng ra được câu chuyện lịch sử sinh động để hiểu hơn về thế hệ cha ông ta ngày xưa", đạo diễn Huỳnh Tấn Phát chia sẻ.
Học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo đồng thanh hát Dòng máu Lạc Hồng trong lễ Giỗ tổ Hùng Vương
