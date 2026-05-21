Mầm non TP.HCM nghỉ hè ngày nào, có giữ trẻ trong hè không?

Mầm non TP.HCM nghỉ hè trước 31.5

Cán bộ quản lý nhiều trường mầm non cho biết từ ngày 25.5, các trường sẽ tiến hành tổng kết năm học 2025-2026, ngày mầm non TP.HCM nghỉ hè do tùy trường quyết định, miễn nằm trong khung thời gian năm học của thành phố.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố được UBND TP.HCM ban hành, bậc mầm non kết thúc năm học trước ngày 31.5.2026.

Trẻ em Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, TP.HCM trong góc chơi phân vai ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo lịch, ngày 31.5 là chủ nhật, do đó, ngày kết thúc năm học của các trường mầm non tại TP.HCM sẽ trễ nhất là 29.5 (thứ sáu).

Như tại Trường mầm non Sơn Ca 14, phường Phú Nhuận, trẻ sẽ học hết ngày 27.5. Cô Lê Cẩm Linh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết ngày 28.5, trường tổ chức lễ ra trường cho các trẻ lớp lá và trẻ bắt đầu nghỉ hè từ ngày 29.5.

Tại Trường mầm non Sóc Nâu, phường An Hội Tây, TP.HCM, trường tổ chức lễ tổng kết năm học vào ngày 28.5 cho khối nhà trẻ, mầm và chồi. Vào ngày 29.5, trường tổng kết năm học kết hợp lễ tri ân - ra trường cho trẻ khối lá 5 tuổi. Các trẻ nghỉ hè từ ngày 30.5.2026.

Trường mầm non Sóc Nâu, phường An Hội nhắn gửi phụ huynh trong thời gian trẻ nghỉ hè, mong gia đình quan tâm chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ; tăng cường giáo dục kỹ năng tự phục vụ, phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ.

Các trường mầm non TP.HCM có giữ trẻ trong hè 2026 không?

Thông thường, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố cần căn cứ hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM về tổ chức hoạt động hè đối với giáo dục mầm non, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và nhu cầu gửi trẻ trong hè của cha mẹ học sinh, từ đó xây dựng các kế hoạch hoạt động hè, trình UBND phường/xã/ đặc khu mà trường đóng trên địa bàn, phê duyệt.

Theo dự kiến trong hè 2026, các trường mầm non công lập hoạt động hè từ 15.6 tới 14.8, các hoạt động hè được tổ chức trên tinh thần tự nguyện, dành cho trẻ đang học tại trường trong năm học 2025 - 2026.

Các hoạt động hè nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào năm học mới; nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh; an toàn sức khỏe cho trẻ, an toàn trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trường mầm non Sơn Ca 14, phường Phú Nhuận dự kiến hoạt động hè 2026 từ 15.6 cho đến 14.8.

Nhiều trường mầm non giữ trẻ trong hè 2026 để cha mẹ yên tâm công tác, trẻ có môi trường an toàn để được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động hè của Trường mầm non Sóc Nâu, phường An Hội Tây, thời gian tổ chức hè tại trường dự kiến từ ngày 15.6 đến ngày 14.8, trong đó chia làm 2 đợt. Đợt 1, từ ngày 15.6 đến 15.7. Đợt 2 từ ngày 16.7 đến 14.8. Việc tổ chức hoạt động hè cho trẻ thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện theo điều kiện thực tế; nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ học sinh, người chăm sóc trẻ; sự tự nguyện đăng ký tham gia của giáo viên.

Cô Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường mầm non Sóc Nâu, cho biết theo dự kiến, các hoạt động hè được tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ phụ huynh yên tâm công tác trong thời gian nghỉ hè. Các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong hè được tổ chức theo phương châm "Chơi mà học - Học bằng chơi", bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi.

Các trường mầm non ngoài công lập, các cơ sở mầm non độc lập/tư thục tại TP.HCM cũng sẽ có một số ngày nghỉ hè, sau đó tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ xuyên suốt trong hè.