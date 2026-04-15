Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao

Ngày 14.4, tại Trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Thới, TP.HCM, diễn ra ngày hội thể thao - phát triển vận động cho trẻ mầm non "Năng lượng mới cả ngày vui" của 150 vận động viên nhí đến từ 10 trường mầm non trong Cụm chuyên môn 6 TP.HCM.

Chương trình do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức.

Ngày hội thể thao đầy năng lượng ẢNH: THÚY HẰNG

Các bé Trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Thới có phần đồng diễn hóa thân thành những chú ếch xanh ẢNH: THÚY HẰNG

150 vận động viên nhí của các trường mầm non trong Cụm chuyên môn 6, gồm: Hòa Bình 1, Họa Mi 2, mầm non 16, Ánh Dương, Măng Non III, Rạng Đông 9, Hoa Mai, Măng Non I, Sơn Ca, Vàng Anh trải qua nhiều phần so tài thể thao hấp dẫn.

Đầu tiên, các vận động viên nhí thi đồng diễn tại sân khấu trung tâm, sau đó các bé thi đấu vận động liên hoàn. Cuối cùng, đội bóng của các trường bước vào phần thi đấu bóng đá mini.

Trong một buổi sáng, hàng trăm cổ động viên được chứng kiến nhiều phần so tài thể thao hấp dẫn và những tiếng cười sảng khoái.

Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho mỗi môn thi đấu cho các đội.

Ngày hội thể thao đáp ứng mục tiêu chương trình Giáo dục mầm non

Bà Nguyễn Thị Ngọc Đoan, Cụm trưởng cụm chuyên môn 6, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, cho biết ngày hội thể thao cho trẻ mầm non nhằm giúp tạo sân chơi cho các bé, đáp ứng mục tiêu trong chương trình Giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển thể chất lành mạnh, cân đối, toàn diện về cả thể chất và trí tuệ, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em Việt Nam. Cũng từ các sân chơi thể thao, trẻ được mạnh dạn, tự tin, có khả năng tự lập và niềm đam mê các môn thể thao.

"Ngày hội thể thao cho trẻ mầm non còn là dịp để tăng cường sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng, xã hội cùng quan tâm hơn đến các hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em, kết nối cùng với trường học, giúp trẻ cảm nhận rõ rệt mỗi ngày đến trường là một ngày vui", bà Ngọc Đoan nói.

Ngày hội thể thao giúp trẻ mầm non thêm yêu vận động, sớm có tình yêu với một môn thể thao nào đó ẢNH: THÚY HẰNG

Những phần đồng diễn của các trường trong Cụm chuyên môn 6 ẢNH: THÚY HẰNG

Sau đó, các vận động viên nhí thi vận động liên hoàn, làm sao để vận động nhanh, khéo léo, vượt qua các bài tập được yêu cầu trong thời gian ngắn nhất, phối hợp nhịp nhàng với các thành viên trong đội ẢNH: THÚY HẰNG

Phần thi bóng đá mini được yêu thích nhất trong ngày hội, nhiều giáo viên cổ vũ sôi nổi cho học trò và nói vui "xem gay cấn không kém gì các trận bóng đá trên truyền hình" ẢNH: THÚY HẰNG

Màn so tài giữa các cầu thủ Trường mầm non Họa Mi 2 và Trường mầm non Ánh Dương, chung cuộc chiến thắng thuộc về các chân sút Trường mầm non Họa Mi 2 ẢNH: THÚY HẰNG

Môn bóng đá mini giúp trẻ học được nhiều bài học, về sự dẻo dai, thể lực, câu chuyện đoàn kết, phối hợp lẫn nhau giữa các cầu thủ trong đội mình ẢNH: THÚY HẰNG

Các thành viên ban giám khảo đến từ Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Màn cổ vũ cuồng nhiệt của các giáo viên mầm non ngoài sân thi đấu ẢNH: THÚY HẰNG

Huấn luyện viên Trường mầm non Họa Mi 2 chúc mừng học trò khi đội đã có bàn thắng ẢNH: THÚY HẰNG

Đội bóng Trường mầm non Họa Mi 2 ăn mừng chiến thắng ẢNH: THÚY HẰNG

"Chơi đâu thắng đó", khẩu hiệu cổ vũ của các cô và trò Trường mầm non Ánh Dương ẢNH: THÚY HẰNG

Những khoảnh khắc đẹp của tinh thần thể thao trên sân thi đấu ẢNH: THÚY HẰNG

Cô giáo ghi lại những hình ảnh dễ thương của các trò trên sân đấu. Thể thao gắn kết, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho tất cả mọi người ẢNH: THÚY HẰNG



