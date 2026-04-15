Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao

Ngày 14.4, tại Trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Thới, TP.HCM, diễn ra ngày hội thể thao - phát triển vận động cho trẻ mầm non "Năng lượng mới cả ngày vui" của 150 vận động viên nhí đến từ 10 trường mầm non trong Cụm chuyên môn 6 TP.HCM.
Chương trình do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức.
150 vận động viên nhí của các trường mầm non trong Cụm chuyên môn 6, gồm: Hòa Bình 1, Họa Mi 2, mầm non 16, Ánh Dương, Măng Non III, Rạng Đông 9, Hoa Mai, Măng Non I, Sơn Ca, Vàng Anh trải qua nhiều phần so tài thể thao hấp dẫn.
Đầu tiên, các vận động viên nhí thi đồng diễn tại sân khấu trung tâm, sau đó các bé thi đấu vận động liên hoàn. Cuối cùng, đội bóng của các trường bước vào phần thi đấu bóng đá mini.
Trong một buổi sáng, hàng trăm cổ động viên được chứng kiến nhiều phần so tài thể thao hấp dẫn và những tiếng cười sảng khoái.
Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho mỗi môn thi đấu cho các đội.
Ngày hội thể thao đáp ứng mục tiêu chương trình Giáo dục mầm non
Bà Nguyễn Thị Ngọc Đoan, Cụm trưởng cụm chuyên môn 6, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, cho biết ngày hội thể thao cho trẻ mầm non nhằm giúp tạo sân chơi cho các bé, đáp ứng mục tiêu trong chương trình Giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển thể chất lành mạnh, cân đối, toàn diện về cả thể chất và trí tuệ, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em Việt Nam. Cũng từ các sân chơi thể thao, trẻ được mạnh dạn, tự tin, có khả năng tự lập và niềm đam mê các môn thể thao.
"Ngày hội thể thao cho trẻ mầm non còn là dịp để tăng cường sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng, xã hội cùng quan tâm hơn đến các hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em, kết nối cùng với trường học, giúp trẻ cảm nhận rõ rệt mỗi ngày đến trường là một ngày vui", bà Ngọc Đoan nói.
