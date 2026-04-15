Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao

Thúy Hằng
15/04/2026 13:56 GMT+7

Đồng diễn thể dục, tham gia vận động liên hoàn cho tới bóng đá mini, các vận động viên nhí trong độ tuổi mầm non đều chơi hết sức, thể hiện tinh thần thể thao: chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp.

Ngày 14.4, tại Trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Thới, TP.HCM, diễn ra ngày hội thể thao - phát triển vận động cho trẻ mầm non "Năng lượng mới cả ngày vui" của 150 vận động viên nhí đến từ 10 trường mầm non trong Cụm chuyên môn 6 TP.HCM.

Chương trình do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức.

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 1.

Ngày hội thể thao đầy năng lượng

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 2.

Các bé Trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Thới có phần đồng diễn hóa thân thành những chú ếch xanh

150 vận động viên nhí của các trường mầm non trong Cụm chuyên môn 6, gồm: Hòa Bình 1, Họa Mi 2, mầm non 16,  Ánh Dương, Măng Non III, Rạng Đông 9, Hoa Mai, Măng Non I, Sơn Ca, Vàng Anh trải qua nhiều phần so tài thể thao hấp dẫn.

Đầu tiên, các vận động viên nhí thi đồng diễn tại sân khấu trung tâm, sau đó các bé thi đấu vận động liên hoàn. Cuối cùng, đội bóng của các trường bước vào phần thi đấu bóng đá mini.

Trong một buổi sáng, hàng trăm cổ động viên được chứng kiến nhiều phần so tài thể thao hấp dẫn và những tiếng cười sảng khoái.

Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho mỗi môn thi đấu cho các đội.

Ngày hội thể thao đáp ứng mục tiêu chương trình Giáo dục mầm non

Bà Nguyễn Thị Ngọc Đoan, Cụm trưởng cụm chuyên môn 6, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, cho biết ngày hội thể thao cho trẻ mầm non nhằm giúp tạo sân chơi cho các bé, đáp ứng mục tiêu trong chương trình Giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển thể chất lành mạnh, cân đối, toàn diện về cả thể chất và trí tuệ, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em Việt Nam. Cũng từ các sân chơi thể thao, trẻ được mạnh dạn, tự tin, có khả năng tự lập và niềm đam mê các môn thể thao.

"Ngày hội thể thao cho trẻ mầm non còn là dịp để tăng cường sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng, xã hội cùng quan tâm hơn đến các hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em, kết nối cùng với trường học, giúp trẻ cảm nhận rõ rệt mỗi ngày đến trường là một ngày vui", bà Ngọc Đoan nói.

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 3.

Ngày hội thể thao giúp trẻ mầm non thêm yêu vận động, sớm có tình yêu với một môn thể thao nào đó

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 4.

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 5.

Những phần đồng diễn của các trường trong Cụm chuyên môn 6

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 6.

Sau đó, các vận động viên nhí thi vận động liên hoàn, làm sao để vận động nhanh, khéo léo, vượt qua các bài tập được yêu cầu trong thời gian ngắn nhất, phối hợp nhịp nhàng với các thành viên trong đội

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 7.

Phần thi bóng đá mini được yêu thích nhất trong ngày hội, nhiều giáo viên cổ vũ sôi nổi cho học trò và nói vui "xem gay cấn không kém gì các trận bóng đá trên truyền hình"

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 8.

Màn so tài giữa các cầu thủ Trường mầm non Họa Mi 2 và Trường mầm non Ánh Dương, chung cuộc chiến thắng thuộc về các chân sút Trường mầm non Họa Mi 2

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 9.

Môn bóng đá mini giúp trẻ học được nhiều bài học, về sự dẻo dai, thể lực, câu chuyện đoàn kết, phối hợp lẫn nhau giữa các cầu thủ trong đội mình

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 10.

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 11.

Các thành viên ban giám khảo đến từ Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 12.

Màn cổ vũ cuồng nhiệt của các giáo viên mầm non ngoài sân thi đấu

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 13.

Huấn luyện viên Trường mầm non Họa Mi 2 chúc mừng học trò khi đội đã có bàn thắng

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 14.

Đội bóng Trường mầm non Họa Mi 2 ăn mừng chiến thắng

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 15.

"Chơi đâu thắng đó", khẩu hiệu cổ vũ của các cô và trò Trường mầm non Ánh Dương

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 17.

Những khoảnh khắc đẹp của tinh thần thể thao trên sân thi đấu

Vui như xem trẻ mầm non thi đấu thể thao - Ảnh 18.

Cô giáo ghi lại những hình ảnh dễ thương của các trò trên sân đấu. Thể thao gắn kết, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho tất cả mọi người

Tin liên quan

Nhịp sống thể thao trong những trường tiểu học tại TP.HCM

Nhịp sống thể thao trong những trường tiểu học tại TP.HCM

Tại nhiều trường tiểu học tại TP.HCM, các hoạt động thể thao - từ rèn luyện thể chất tới trí tuệ - không chỉ là một hoạt động định kỳ mà đã trở thành nhịp sống quen thuộc, năng động của học sinh ngày ngày đến trường.

Làm sao để giáo viên mầm non hạnh phúc hơn?

15 trường mầm non TP.HCM thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027

Khám phá thêm chủ đề

thể thao mầm non thi đấu thể thao bóng đá mini trẻ mầm non vận động Giáo dục thể chất trường mầm non Hoa Mai phường Bình Thới ngày hội Năng lượng mới cả ngày vui
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận