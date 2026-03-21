Làm sao để giáo viên mầm non hạnh phúc hơn?

Trường học thông minh gắn liền với trường học hạnh phúc

Hội thảo chuyên đề "Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xây dựng trường học thông minh" vừa được Cụm chuyên môn 5 giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hôm 20.3, tại Trường mầm non Tuổi Thơ 7, phường Xuân Hòa. Cô Vũ Đỗ Thúy Hiền, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ 7, Cụm trưởng Cụm chuyên môn 5, khẳng định chuyển đổi số gắn liền với trường học hạnh phúc.

"Công nghệ không làm mất đi sự kết nối thực tế mà còn giúp giảm bớt các thủ tục giấy tờ, từ đó giáo viên có thêm thời gian để tăng cường kết nối với học sinh và đồng nghiệp. Việc thực hiện chuyển đổi số thành công sẽ góp phần tạo nên ngôi trường hạnh phúc", cô nói.

Trẻ em Trường mầm non Tuổi Thơ 7 và giáo viên trong hoạt động ngoài trời

Cô Hiền nói, đồng thời nhấn mạnh số hóa, chuyển đổi số không chỉ là mang thêm các thiết bị vào lớp học. Ở đây đòi hỏi sự đồng lòng, tâm huyết của toàn thể đội ngũ, bắt đầu từ việc thay đổi tư duy của người quản lý đến từng giáo viên, nhân viên.

Cô Hiền chia sẻ lại hành trình chuyển đổi số tại Trường mầm non Tuổi Thơ 7, từ những bước khởi động cách đây 5 năm, cho tới việc hình thành hệ thống bài bản như hôm nay.

Ở khía cạnh kết nối đồng nghiệp, việc số hóa giúp giáo viên dễ dàng chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau. Khi gặp khó khăn ở một nội dung nào đó, giáo viên có thể nhanh chóng truy cập vào kho dữ liệu chung để học hỏi và nhận sự trợ giúp từ đồng nghiệp.

Cô Vũ Đỗ Thúy Hiền, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ 7, Cụm trưởng Cụm chuyên môn 5, trao đổi

Số hóa, ứng dụng công nghệ đã giảm áp lực hành chính đáng kể cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non. Ví dụ đơn giản như khi thực hiện các văn bản, kế hoạch giáo dục... thay vì phải lật tìm sổ sách thủ công như trước, hiện nay giáo viên ứng dụng công nghệ trong thực hiện, nộp kế hoạch năm/tháng trực tiếp qua hệ thống, cán bộ quản lý có thể ký số. Điều này tiết kiệm nhiều thời gian cho đội ngũ, giảm đáng kể lượng giấy tờ in ấn.

Cô Hiền dẫn chứng số hóa mầm non còn có thể mang lại sự gắn kết trong gia đình trẻ. Khi việc chuyển đổi số giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, tức thời từ nhà trường, giáo viên tới phụ huynh. Các việc điểm danh, xin phép nghỉ học, đánh giá trẻ... được thực hiện dễ dàng, hằng ngày. Khi các con chơi ở trường, được thầy cô giáo hướng dẫn, có sự tương tác với thầy cô... các thông tin, hình ảnh được gửi về tới cha mẹ trẻ thông qua các ứng dụng.

Giáo viên hạnh phúc, phụ huynh hạnh phúc, trẻ em hạnh phúc. Đặc biệt, khi ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, các giáo viên khi biết ứng dụng chọn lọc, hợp lý các phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế bài giảng, sẽ khiến giáo án sinh động hơn và tiết kiệm thời gian chuẩn bị so với các phương pháp thủ công trước đây, trẻ em thêm hứng thú trong các hoạt động giáo dục.

Không thể thay thế những trải nghiệm thật, kết nối thật

Thầy Lương Trọng Bình, Hiệu trưởng Trường mầm non 11 (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), dẫn chứng câu chuyện từ đơn vị mình. Một ví dụ là từ khi áp dụng văn phòng số, quản trị trường học thông minh bằng một phần mềm, các nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lý trường học này đều được lợi khi tìm kiếm dữ liệu, văn bản, lọc dữ liệu, triển khai thông báo nội bộ, báo cáo tiến độ công việc, nghiệm thu... nhanh chóng, tiết kiệm rất nhiều hơn gian.

"Nếu như ngày trước để tìm xem ai đến hạn tăng lương, nhân viên trường học phải ngồi lật lại hồ sơ sổ sách mất 3 ngày thì bây giờ chỉ vài phút, bằng vài thao tác trên điện thoại/máy tính, đã có thể lọc ra danh sách đầy đủ", thầy Bình nói.

"Giảm bớt thời gian ngồi ôm máy tính, sổ sách cùng áp lực, cán bộ quản lý và giáo viên mầm non càng có thêm nhiều thời gian vui chơi cùng trẻ, trò chuyện cùng các con, suy nghĩ tới những giáo án sáng tạo, như vậy, trẻ em hạnh phúc, giáo viên cũng hạnh phúc", thầy Bình chia sẻ thêm.

Các mô hình STEM, ứng dụng công nghệ thông tin của các trường học trong Cụm chuyên môn 5 được giới thiệu tại hội thảo

Song, trong khuôn khổ hội thảo, các nhà giáo cũng bàn tới câu chuyện ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng AI trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ phải có chọn lọc, không thay thế những trải nghiệm thực tế của trẻ ngoài đời thật.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Hòa, phường Xuân Hòa, cho biết AI không thay thế giáo viên mầm non, đây chỉ là công cụ để cùng giáo viên nâng cao hiệu quả giáo dục.

"Ứng dụng công nghệ thông tin phải có sự chọn lọc, phù hợp với mục tiêu giáo dục, đặc điểm của trẻ và không thay thế hoạt động trải nghiệm thực tế. Cần tránh việc quá lạm dụng công nghệ và nên tạo nhiều cơ hội để trẻ được vận động, trải nghiệm trực tiếp bên ngoài", cô Thủy đúc kết.

Hội thảo ngày 20.3 lắng nghe các kinh nghiệm khác từ các nhà làm chuyên môn. Như cô Lê Thị Thanh Phương, Hiệu trưởng Trường mầm non 9, phường Khánh Hội, bàn về kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý sức khỏe trẻ, những khó khăn, giải pháp.

Cô Phạm Thị Thanh Hiền, Phó hiệu trưởng Trường mầm non 12, phường Bình Thạnh, trao đổi câu chuyện nâng cao năng lực số cho đội ngũ và chuyển đổi số toàn diện.

Nhiều mô hình chuyển đổi số, STEM, giải pháp sáng tạo ứng dụng số hóa trong quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, để giáo viên giảm tải áp lực, trẻ vui hơn khi đến trường của Trường mầm non Tuổi Thơ 7, Trường mầm non Xuân Hòa, Trường mầm non Hoa Mai, Trường mầm non 6 (đều ở phường Xuân Hòa); Trường mầm non 12, phường Bình Thạnh được trưng bày, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp...

Số hóa - để giáo viên mầm non được giảm tải áp lực hồ sơ sổ sách, để hạnh phúc hơn

Giáo viên Trường mầm non 6, phường Xuân Hòa, chia sẻ về ứng dụng giúp phụ huynh dễ dàng biết con ở trường ăn món gì, tham gia các hoạt động gì, điểm danh, xin phép vắng học...