TP.HCM chính thức có 162 KCN, xã, phường được xác định 'nơi có nhiều lao động'

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về ban hành danh sách Nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM.
Quyết định do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy ký hôm 16.3.2026, chính thức có hiệu lực từ ngày ký, kèm theo danh sách "Nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM" theo Điều 75 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Trong danh sách tổng 162 khu công nghiệp, khu chế xuất, xã phường, đặc khu tại TP.HCM được xác định là 'nơi có nhiều lao động', có 3 khu chế xuất (khu chế xuất Tân Thuận, khu chế xuất Linh Trung, khu chế xuất Linh Trung II); 1 khu công nghệ cao là Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM và 158 xã, phường, đặc khu của TP.HCM.
Danh sách "Nơi có nhiều lao động" đính kèm trong quyết định của UBND TP.HCM thể hiện ở các bảng dưới đây:
Nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM theo Điều 75 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Kịp thời xác định 'Nơi có nhiều lao động', triển khai hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục mầm non
Trước đó, hồi đầu tháng 1.2026, UBND TP.HCM đã ban hành công văn gửi tới Sở GD-ĐT và các sở ngành, đơn vị chỉ đạo một số công việc nhằm triển khai hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM theo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND, kịp thời xác định "nơi có nhiều lao động".
Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các phường, xã, đặc khu tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản xác định "nơi có nhiều lao động".
UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp với cơ quan công an, xác minh, thống kê, đối chiếu số lượng người lao động đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn; trên cơ sở đó, xác định và đề xuất địa bàn thuộc hoặc không thuộc "nơi có nhiều lao động" theo quy định tại khoản 2 điều 75 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.
Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban quản lý khu công nghệ cao và Sở Công thương phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố thống kê, rà soát, cung cấp đầy đủ, chính xác tên, địa chỉ các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao...
Mức hỗ trợ cho trẻ, giáo viên, cơ sở mầm non ra sao?
Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ban hành ngày 28.8.2025, có hiệu lực từ 1.9.2025.
Theo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND, trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động được hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng, không quá 9 tháng/năm học.
Giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo nơi có nhiều lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động có dưới 30 trẻ được hỗ trợ 35 triệu đồng.
Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động có từ 30 trẻ đến dưới 50 trẻ được hỗ trợ 55 triệu đồng.
Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động có từ 50 trẻ đến 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non ở nơi có nhiều lao động có trên 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng.
Bình luận (0)