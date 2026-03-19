TP.HCM chính thức có 162 KCN, xã, phường được xác định 'nơi có nhiều lao động'

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về ban hành danh sách Nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM.

Trẻ mầm non Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, TP.HCM - một trong những xã, phường, đặc khu của TP.HCM là 'nơi có nhiều lao động' ẢNH: THÚY HẰNG

Quyết định do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy ký hôm 16.3.2026, chính thức có hiệu lực từ ngày ký, kèm theo danh sách "Nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM" theo Điều 75 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Trong danh sách tổng 162 khu công nghiệp, khu chế xuất, xã phường, đặc khu tại TP.HCM được xác định là 'nơi có nhiều lao động', có 3 khu chế xuất (khu chế xuất Tân Thuận, khu chế xuất Linh Trung, khu chế xuất Linh Trung II); 1 khu công nghệ cao là Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM và 158 xã, phường, đặc khu của TP.HCM.

Danh sách "Nơi có nhiều lao động" đính kèm trong quyết định của UBND TP.HCM thể hiện ở các bảng dưới đây:

Nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM theo Điều 75 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM theo Điều 75 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM theo Điều 75 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kịp thời xác định 'Nơi có nhiều lao động', triển khai hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục mầm non

Trước đó, hồi đầu tháng 1.2026, UBND TP.HCM đã ban hành công văn gửi tới Sở GD-ĐT và các sở ngành, đơn vị chỉ đạo một số công việc nhằm triển khai hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM theo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND, kịp thời xác định "nơi có nhiều lao động".

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các phường, xã, đặc khu tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản xác định "nơi có nhiều lao động".

Trường mầm non Hoa Hồng, phường Phú Thuận, TP.HCM - phường trong danh sách 'nơi có nhiều lao động' ẢNH: THÚY HẰNG

UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp với cơ quan công an, xác minh, thống kê, đối chiếu số lượng người lao động đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn; trên cơ sở đó, xác định và đề xuất địa bàn thuộc hoặc không thuộc "nơi có nhiều lao động" theo quy định tại khoản 2 điều 75 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban quản lý khu công nghệ cao và Sở Công thương phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố thống kê, rà soát, cung cấp đầy đủ, chính xác tên, địa chỉ các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao...

Một số điểm nổi bật của Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND hỗ trợ giáo viên, trẻ em mầm non tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động INFOGRAPHIC: THÚY HẰNG - AI