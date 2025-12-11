Giáo viên, trẻ mầm non nào ở TP.HCM được hỗ trợ tiền theo nghị quyết mới?

Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ban hành ngày 28.8.2025, có hiệu lực từ 1.9.2025. Vừa qua, UBND TP.HCM đã có công văn số 1613/UBND-VX ngày 8.9.2025 về việc triển khai Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND. Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã ban hành công văn số 2819/SGDĐT-GDMN ngày 30.9.2025 về triển khai Nghị quyết trên.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai, một số phường/xã còn một số khó khăn vướng mắc. Từ cơ sở này, Sở GD-ĐT TP.HCM ra công văn giải đáp, trả lời các phường, xã về một số khó khăn, thắc mắc của địa phương khi triển khai Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ban hành ngày 28.8.2025 của HĐND TP.HCM quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp (KCN), nơi có nhiều lao động trên địa bàn thành phố.

Công nhân ở TP.HCM giờ tan ca ẢNH: NHẬT THỊNH

Cơ sở pháp lý nào để xác định nơi có nhiều lao động?

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, cơ sở pháp lý để xác định nơi có nhiều lao động, được căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14.12. 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (Nghị định số 145/2020/NĐ-CP). Tại khoản 1, khoản 2 điều 75, "nơi có nhiều lao động được" được xác định như sau:

Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (gọi tắt là khu công nghiệp) có từ 5.000 người lao động trở lên đang làm việc trong các doanh nghiệp và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn khu công nghiệp. Xã, phường, thị trấn có từ 3.000 người lao động trở lên đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại xã, phường, thị trấn đó.

Tại điểm b, khoản 5 điều 87 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm "Rà soát, xác định nơi có nhiều lao động và tổ chức thực hiện quy định tại điều 81 nghị định này".

Do đó, "Hiện nay, Sở GD-ĐT TP.HCM đã phối hợp với Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Sở Công thương về cung cấp danh sách các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp và đã có tờ trình gửi UBND Thành phố về báo cáo rà soát, xác định nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM", Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết.

Một số điểm nổi bật của Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND INFOGRAPHIC: THÚY HẰNG - AI

Giáo viên làm việc tại trường mẫu giáo, trường mầm non nơi có nhiều lao động được hỗ trợ không?

Có ý kiến từ phường Phú Định, TP.HCM thắc mắc, Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND quy định hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo nơi có nhiều lao động. Vậy có hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại trường mẫu giáo, trường mầm non nơi có nhiều lao động không?

Với câu hỏi này, Sở GD-ĐT TP.HCM trả lời: Theo khoản 4 điều 81 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP: "Giáo viên mầm non làm việc tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo dân lập, tư thục ở nơi có nhiều lao động được hưởng các chính sách áp dụng cho giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp quy định tại điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8.9.2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non".

Theo khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều 77 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP thì "Nhà trẻ, lớp mẫu giáo" là cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại điều 26 của luật Giáo dục gồm: (1) Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập nhận trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi; (2) Trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập nhận trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi; (3) Trường mầm non, lớp mầm non độc lập là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi".

Cô giáo và trẻ mầm non một trường tư thục tại TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Đồng thời, khoản 2 điều 1 Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND quy định đối tượng hưởng chính sách là (a) các đối tượng quy định tại khoản 1 điều 5, khoản 1 điều 8 và khoản 1 điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; và (b) là các đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 điều 81 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động".

Như vậy, có thể hiểu Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND có hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại trường mẫu giáo, trường mầm non nơi có nhiều lao động.