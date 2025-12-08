TP.HCM và các tỉnh thành thu bao nhiêu tiền trông học sinh ngoài giờ?

Các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các địa phương khác cho phép thu tối đa bao nhiêu tiền trông học sinh ngoài giờ?

Tại TP.HCM, Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP.HCM quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM năm học 2025 - 2026.

Trẻ mầm non tại TP.HCM trong hoạt động giáo dục các bé tự pha chế đồ uống mời phụ huynh, thầy cô ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐND, khoản thu "Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn)" chỉ áp dụng với bậc học mầm non, và được quy định tối đa là 12.000 đồng/giờ/học sinh ở nhóm 1; và tối đa là 11.000 đồng/giờ/học sinh ở nhóm 2.

Cũng theo Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐND, khoản thu "Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm các ngày lễ tết, không bao gồm tiền ăn) cũng chỉ áp dụng với bậc học mầm non, và được quy định tối đa 128.000 đồng/học sinh/ngày với học sinh ở nhóm 1; và tối đa là 120.000 đồng/học sinh/ngày ở nhóm 2.

Nhóm 1 là học sinh, trẻ em, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường ở TP.HCM. Nhóm 2 là học sinh, trẻ em, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, đặc khu ở TP.HCM.

Tại Đà Nẵng, Nghị quyết 98/2022/NQ-HĐND quy định các khoản thu dịch vụ phúc lợi, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Tại đây theo danh mục các khoản được phép thu, có khoản "Quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ (đón muộn sau 16 giờ 30, tối đa 2 tiết/buổi) có tổ chức dạy các môn năng khiếu", là 15.000 đồng/học sinh/tiết. Khoản thu này chỉ áp dụng với bậc tiểu học, không áp dụng với bậc mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Nghị quyết 98/2022/NQ-HĐND của Đà Nẵng cũng có mục quy định khoản thu tiền "Tổ chức học bán trú hè, bao gồm thuê người nấu, công tác quản lý bán trú), chỉ áp dụng với bậc học mầm non là 825.000 đồng/học sinh/tháng. Và quy định khoản thu "Tổ chức bán trú mầm non thứ bảy, bao gồm thuê người nấu, chi lương dạy thêm, quản lý bán trú, 3 ngày/tháng)" là 240.000 đồng/trẻ/tháng.

Tại Nghệ An, theo Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13.12.2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND, có dịch vụ "Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở giáo dục công lập vào các ngày nghỉ, ngày hè". Dịch vụ này được phép thu tối đa 60.000 đồng/học sinh/ngày.

Tại Hà Nội, mới đây, tại kỳ họp thứ 28, đa số các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Từ năm học 2025 - 2026, Hà Nội cho phép các trường mầm non, phổ thông công lập được tổ chức trông học sinh ngoài giờ học chính khóa với mức thu tối đa là 12.000 đồng/giờ/học sinh.

Cụ thể, khoản thu "Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn" tối đa là 12.000 đồng/học sinh/giờ.

Bên cạnh đó, còn có khoản thu "Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm tiền ăn" được Hà Nội quy định tối đa là 96.000 đồng/học sinh/ngày (1 ngày = 8 giờ).

Tại Quảng Ninh, Nghị quyết 68/2025/NQ-HĐND ban hành ngày 17.7.2025 quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh, quy định "Dịch vụ chăm sóc trẻ mầm non ngoài giờ quy định: Đón sớm, trả muộn; ngày thứ bảy; trong thời gian nghỉ hè: Theo thỏa thuận". Tức là tiền trông học sinh ngoài giờ theo thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh.

Phụ huynh và các trẻ mầm non TP.HCM trong một hoạt động giáo dục ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại Hải Phòng, Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 20.7.2022 quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo, đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Theo đó, dịch vụ "Quản lý trẻ/học sinh ngoài giờ hành chính (đầu giờ học và sau khi kết thúc buổi học khi cha mẹ học sinh, trẻ em có nhu cầu tối đa không quá 3 giờ/ngày)", áp dụng với bậc mầm non, tiểu học, tối đa là 10.000 đồng/giờ/học sinh.

Dịch vụ trông giữ ngày thứ bảy cho trẻ mầm non (khi cha mẹ trẻ em có nhu cầu), tối đa được thu là 50.000 đồng/học sinh/ngày.