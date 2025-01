Bé 4 tuổi nghi bị bắt cóc: Không để kẽ hở trong đón trả trẻ mầm non

Vụ việc bé gái 4 tuổi nghi bị bắt cóc ở Hải Phòng được dư luận quan tâm, rất may mắn đã tìm thấy bé ẢNH: M.T

Ứng dụng công nghệ trong đón, trả trẻ mầm non

Trong các giờ đón trả trẻ mỗi buổi chiều, tại Trường mầm non Vàng Anh, Q.5, TP.HCM, các thành viên trong ban giám hiệu cùng với cô Lâm Thị Thùy Loan, Hiệu trưởng nhà trường, thường đi dọc các hành lang, quan sát giờ cha mẹ, ông bà đón trẻ về.

Quy trình bảo đảm an toàn cho trẻ mầm luôn được các giáo viên tại trường làm rất cẩn trọng. Trẻ được trả về cho đúng cha mẹ, ông bà của trẻ - người đã được giáo viên biết và thường đưa đón trẻ mỗi ngày. Tuyệt đối không giao trẻ cho người lạ, dù người đó có đọc được tên tuổi đầy đủ của trẻ, tên ở nhà của trẻ hoặc trẻ có quen mặt người đó.

Cô Lâm Thị Thùy Loan cho biết: "Trực giác của các cô giáo mầm non, khả năng ghi nhớ hết khuôn mặt của các phụ huynh đưa đón trẻ mỗi ngày luôn có sẵn trong mỗi người làm nghề nuôi dạy trẻ. Điều đó vô cùng cần thiết để bảo đảm an toàn hàng đầu cho các bé".

Phụ huynh tới đón trẻ giờ tan học tại Trường mầm non Vàng Anh, Q.5, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Tại Trường mầm non Sao Mai, Q.8, TP.HCM, trong giờ trả trẻ mỗi buổi chiều, các giáo viên, thầy cô trong ban giám hiệu đều có mặt ở khu vực trả trẻ. Khi thấy đúng phụ huynh của trẻ tới đón, giáo viên trực sẽ đọc loa tên của bé, tên lớp, giáo viên trực tiếp dạy trẻ của lớp đó sẽ dắt bé tới, trao tận tay phụ huynh.

Đồng thời, tại trường còn có ứng dụng trên điện thoại di động quản lý học sinh có tính năng điểm danh khi trẻ tới lớp, ra về. Giáo viên đón trả trẻ sẽ chụp hình trẻ, gửi thông báo tới ứng dụng của phụ huynh là trẻ đã tới trường. Khi trẻ ra về, ứng dụng cũng thông báo tới phụ huynh bé A., bé B. đã được đón lúc mấy giờ, kèm hình ảnh thật của bé lúc đó tại trường.

Không trả trẻ cho người lạ, người say rượu và người chưa đủ 18 tuổi

Cô Lê Thị Hà, giáo viên Trường mầm non Hoa Hồng, Q.7, TP.HCM, cho biết để phòng tránh bắt cóc trẻ em, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khâu đón trả trẻ thì giáo viên luôn phải tuân thủ quy trình và luôn luôn được tập huấn, bồi dưỡng để ghi nhớ các quy tắc.

Thứ nhất, khi đón trẻ vào mỗi sáng, phụ huynh đưa trẻ giao tận tay giáo viên. Thứ hai, khi trẻ ra về, tuyệt đối không giao trẻ cho người lạ. "Nếu buổi nào phụ huynh nhờ người khác tới đón con thì phải báo trước cho giáo viên và phụ huynh phải dẫn người đó đến giới thiệu cho giáo viên biết mặt. Trường hợp nếu phụ huynh bị kẹt đột xuất, bắt buộc phụ huynh phải chụp hình người sẽ đón bé, gửi hình ảnh cho giáo viên đồng thời phải gọi điện thoại trước cho giáo viên", cô Lê Thị Hà cho biết.

"Để đảm bảo an toàn cho trẻ, các giáo viên mầm non tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ, người say rượu và người chưa đủ 18 tuổi", cô Lê Thị Hà cho biết thêm.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết với bậc học mầm non, trẻ luôn được giáo viên giao tận tay phụ huynh. Tuy nhiên tất cả đội ngũ giáo viên, nhân viên trường mầm non phải cần kiểm soát thật kỹ và giáo viên phải biết trong gia đình của trẻ, ai có thể đón trẻ. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, bà Điệp nhấn mạnh đội ngũ thầy cô giáo, nhân viên trường học không được phép lơ là, chủ quan trong bất cứ khâu nào.

Mới đây Sở GD-ĐT TP.HCM đã có thông báo kết luận của Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Thụy Mỵ Châu tại hội nghị sơ kết học kỳ 1 cấp học mầm non của thành phố năm học 2024-2025. Bên cạnh nhiều nội dung chỉ đạo Phòng Giáo dục mầm non của Sở và các phòng GD-ĐT các quận, huyện, TP.Thủ Đức, bà Châu đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ của các phòng GD-ĐT các địa phương và các cơ sở giáo dục mầm non, phải tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho trẻ. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc vệ sinh phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Quản lý chặt chẽ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; tăng cường phối hợp với các sở, ngành thành phố và địa phương trong kiểm tra, cấp phép hoạt động, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn.