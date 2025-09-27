Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Khoản thu nào được phép trong trường học TP.HCM năm học 2025-2026?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
27/09/2025 18:16 GMT+7

Học sinh các cấp học tại TP.HCM sắp kết thúc tháng đầu tiên của năm học 2025-2026. Ở nhiều nơi vẫn xảy ra tình trạng phụ huynh bức xúc về các khoản thu vô lý, không có trong quy định của Sở GD-ĐT.

Nhiều phụ huynh cũng gửi các hình ảnh mục thu tiền, tin nhắn kêu gọi đóng các khoản tiền mua sắm, đóng góp quà tặng, xây dựng, sửa chữa thiết bị lớp... về tòa soạn Báo Thanh Niên và thắc mắc các khoản thu này có đúng quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM không? Nhà trường, phụ huynh có được phép vận động đóng góp hay không?

Khoản thu nào được phép trong trường học TP.HCM năm học 2025-2026?- Ảnh 1.

Có con đi học, đầu năm cha mẹ đau đầu với đủ khoản thu

ẢNH: T.N TẠO BẰNG AI

Dưới đây là danh sách các khoản thu được phép thu trong trường học TP.HCM năm học 2025-2026, theo văn bản 1888, hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2025-2026 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TP.HCM của Sở GD-ĐT TP.HCM và có trong Nghị quyết 18 của HĐND TP.HCM.

Phụ huynh có thể căn cứ để theo dõi việc đóng tiền trường trong năm học này tại TP.HCM cho con có đảm bảo theo đúng quy định hay không.

Thứ nhất là học phí

Về học phí, trẻ mầm non từ 3 tháng tuổi tới học sinh THPT, từ năm học 2025-2026 được miễn học phí 100%, ở tất cả 34 tỉnh thành. Do đó, các trường học công lập, từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT các cơ sở giáo dục thường xuyên trong TP.HCM không triển khai thu học phí.

Thứ hai, là các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND

Các khoản thu này được thể hiện ở bảng sau đây:

STTNội dung dịch vụĐơn vị tínhMức tối đa đối với Nhóm 1Mức tối đa đối với Nhóm 2
Mầm nonTiểu họcTrung học cơ sởTrung học phổ thôngMầm nonTiểu họcTrung học cơ sởTrung học phổ thông
1Dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trúđồng/Học sinh/Tháng550.000350.000300.000250.000500.000320.000280.000230.000
2Dịch vụ phục vụ ăn sángđồng/Học sinh/Tháng220.00060.000200.00050.000
3Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn)đồng/Học sinh/Giờ12.00011.000
4Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm ngày lễ, tết, không bao gồm tiền ăn)đồng/Học sinh/Ngày128.000120.000
5Dịch vụ khám sức khỏe học sinh ban đầu (bao gồm khám nha học đường)đồng/Học sinh/Năm70.00060.00050.00050.00065.00055.00045.00045.000
6Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh (tiền điện, chi phí bảo trì máy lạnh, chi phí thuê máy lạnh nếu có)
6.1Đối với lớp đã được trang bị sẵn máy lạnhđồng/Học sinh/Tháng50.00045.00035.00035.00050.00045.00035.00035.000
6.2Đối với lớp có nhu cầu sử dụng nhưng chưa có máy lạnh, phải đi thuêđồng/Học sinh/Tháng110.000110.00095.00095.000100.000100.00090.00090.000
7Dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi sốđồng/Học sinh/Tháng110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000
8Dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô
8.1Tuyến đường dưới 5kmđồng/Học sinh/km10.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.000
8.2Tuyến đường từ 5km trở lênđồng/Học sinh/km8.0008.0008.0008.0008.0008.0008.0008.000
9Dịch vụ ký túc xá tại các cơ sở giáo dục phổ thông có tổ chức nội trúđồng/Học sinh/Tháng

150.000

Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý: Các mức thu quy định tại Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND trên là mức thu tối đa. Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở giáo dục và nhu cầu của học sinh, cơ sở giáo dục tổ chức thống nhất với cha mẹ học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức thu quy định tại nghị quyết này và không được cao hơn 15% so với mức thu đã thực hiện trong năm học 2024-2025.

Các nội dung và mức thu đảm bảo có tính kế thừa đã tổ chức hướng dẫn thực hiện theo quy định từ năm học 2024-2025. Trường hợp cơ sở giáo dục có kế hoạch tổ chức cung cấp thêm dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục mới (chưa phát sinh trong năm học 2024-2025) thì các khoản thu này phải được khảo sát, lấy ý kiến thống nhất với cha mẹ học sinh trước khi triển khai thực hiện. Thủ trưởng đơn vị chủ động xây dựng dự toán thu - chi để tính toán mức thu cụ thể, bảo đảm bù đắp chi phí trong phạm vi khung mức thu do HĐND TP quy định. Mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phải tương xứng với chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học và phải phù hợp với căn cứ, nguyên tắc, phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định pháp luật về giá.

Khoản thu nào được phép trong trường học TP.HCM năm học 2025-2026?- Ảnh 2.

Phụ huynh TP.HCM đón con sau giờ tan học

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thứ ba, là các khoản thu tổ chức Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa (gọi tắt là Chương trình nhà trường)

Khoản thu nào được phép trong trường học TP.HCM năm học 2025-2026?- Ảnh 3.

Danh mục các khoản thu tổ chức các môn học thuộc chương trình nhà trường có trong phụ lục 2 của văn bản 1888 của Sở GD-ĐT TP.HCM

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khoản thu nào được phép trong trường học TP.HCM năm học 2025-2026?- Ảnh 4.

Danh mục các khoản thu tổ chức các môn học, chương trình nhà trường có trong phụ lục 2 của văn bản 1888 của Sở GD-ĐT TP.HCM

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý: "Kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục của chương trình nhà trường và danh sách tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện phối hợp tổ chức phải được thông tin, triển khai cho cha mẹ học sinh, thỏa thuận thống nhất với cha mẹ học sinh để chọn lựa các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học trên tinh thần tự nguyện".

Thứ tư, là các khoản thu tổ chức dịch vụ khác cho cá nhân học sinh

Khoản thu nào được phép trong trường học TP.HCM năm học 2025-2026?- Ảnh 5.

Danh mục các khoản thu tổ chức dịch vụ khác cho cá nhân học sinh được quy định tại phụ lục 2 của văn bản 1888 của Sở GD-ĐT TP.HCM

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không được thay đổi tên khoản thu, không được phát sinh nội dung thu

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các cơ sở giáo dục công lập không được thay đổi tên và phát sinh bất kỳ nội dung thu nào ngoài các danh mục được quy định ở công văn 1888.

Về dự toán thu - chi đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản thu dịch vụ khác (không bao gồm học phí): Phải xây dựng dự toán trước khi thông báo công khai mức thu cho cha mẹ học sinh, các khoản thu này phải được thống nhất với cha mẹ học sinh trước khi triển khai thực hiện.

Đơn vị phát hành biên lai thu tiền, hóa đơn cho học sinh khi thu tiền và lưu ý giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.

Thời gian thu phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định do UBND TP.HCM quyết định về Kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM.

Trường lớp không được ủy quyền cho đại diện cha mẹ học sinh chủ trì tổ chức vận động tài trợ

Ngày 26.9.2025, Sở GD-ĐT TP.HCM tiếp tục có công văn hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư số 55/2011/TT- BGDĐT và Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT. Lãnh đạo Sở yêu cầu các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nhiều điểm đáng chú ý:

  • Không ủy quyền cho Ban đại diện cha mẹ học sinh chủ trì tổ chức vận động tài trợ. Không lợi dụng việc tài trợ để ép buộc cha mẹ học sinh đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo; Việc triển khai chỉ được thực hiện sau khi có công văn phê duyệt của Sở GD-ĐT;
  • Không tập trung vận động vào cha mẹ học sinh có con đang học tại trường, mở rộng đối tượng vận động tài trợ, như: các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ; các cá nhân, mạnh thường quân có tinh thần thiện nguyện;
  • Không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu;
  • Các khoản tài trợ bằng tiền: Cơ sở giáo dục phải thông qua biên bản tiếp nhận tài trợ kèm danh sách ký nhận đối với cha mẹ học sinh có con đang học tại trường thời điểm tiếp nhận tài trợ, đồng thời lập phiếu thu, mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi riêng số tiền được tài trợ và hạch toán vào hệ thống sổ sách kế toán theo quy định;
  • Không vận động tài trợ các hạng mục mua sắm, công trình sửa chữa mà cơ sở giáo dục có thể dự toán kinh phí, sử dụng vốn nhà nước, nguồn thu sự nghiệp, quỹ phát triển sự nghiệp để mua sắm, sửa chữa hàng năm theo quy định;
  • Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do Ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

khoản thu khoản nào được phép thu trong trường TPHCM khoản thu đúng quy định năm học 2025-2026 trường học TP.HCM thu chi đầu năm vận động tài trợ thu sai quy định
Xem thêm bình luận