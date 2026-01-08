Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP.HCM khẩn trương rà soát, xác định 'nơi có nhiều lao động'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
08/01/2026 06:35 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành tham mưu UBND TP ban hành văn bản xác định 'nơi có nhiều lao động' trước 30.1.

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành công văn gửi tới Sở GD-ĐT và các sở ngành, đơn vị chỉ đạo một số công việc nhằm triển khai hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM theo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND, kịp thời xác định "nơi có nhiều lao động".

TP.HCM khẩn trương rà soát, xác định 'nơi có nhiều lao động' - Ảnh 1.

Chiều tan ca của công nhân TP.HCM

ẢNH: KHẢ HÒA

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các phường, xã, đặc khu tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản xác định "nơi có nhiều lao động" trước 30.1.2026.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban quản lý khu công nghệ cao và Sở Công thương cần phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố thống kê, rà soát, cung cấp đầy đủ, chính xác tên, địa chỉ các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao.

Các đơn vị này cũng cần tổng hợp và đối chiếu số lượng người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao thuộc phạm vi quản lý của từng đơn vị; xác định rõ các khu vực thuộc "nơi có nhiều lao động" theo quy định tại khoản 1 điều 75 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP tại thời điểm tháng 12.2025. Hằng năm, định kỳ vào tháng 12 đều cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh khi có thay đổi.

TP.HCM đề nghị Công an thành phố phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu, xác định các khu vực thuộc "nơi có nhiều lao động" theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP tại thời điểm tháng 12.2025.

TP.HCM khẩn trương rà soát, xác định 'nơi có nhiều lao động' - Ảnh 2.

Một số điểm nổi bật của Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND

INFOGRAPHIC: THÚY HẰNG - AI

Trách nhiệm của phường, xã, đặc khu trong xác định 'nơi có nhiều lao động'

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp với cơ quan công an để xác minh, thống kê, đối chiếu số lượng người lao động đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn; trên cơ sở đó, xác định và đề xuất địa bàn thuộc hoặc không thuộc "nơi có nhiều lao động" theo quy định tại khoản 2 điều 75 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

UBND các xã, phường, đặc khu cần phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc triển khai chính sách đến tất cả các đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân và người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, các khu vực thuộc nơi có nhiều lao động trên địa bàn. Hằng năm, các địa phương cần thống kê, rà soát số lượng người lao động đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn.


TP.HCM khẩn trương rà soát, xác định 'nơi có nhiều lao động' - Ảnh 3.

Trẻ em Trường mầm non 19/5, phường Tân Thuận, TP.HCM

ẢNH: THÚY HẰNG

"Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị có văn bản gửi Sở GD-ĐT để tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết", công văn của thành phố nêu.

Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ban hành ngày 28.8.2025, có hiệu lực từ 1.9.2025. Vừa qua, UBND TP.HCM đã có công văn số 1613/UBND-VX ngày 8.9.2025 về việc triển khai nghị quyết này. Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã ban hành công văn số 2819/SGDĐT-GDMN ngày 30.9.2025 về triển khai nghị quyết trên.

Mức hỗ trợ cho trẻ, giáo viên, cơ sở mầm non

Theo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND, trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động được hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng, không quá 9 tháng/năm học.

Giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo nơi có nhiều lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động có dưới 30 trẻ được hỗ trợ 35 triệu đồng.

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động có từ 30 trẻ đến dưới 50 trẻ được hỗ trợ 55 triệu đồng.

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động có từ 50 trẻ đến 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non ở nơi có nhiều lao động có trên 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng.

Tin liên quan

Để công bằng, hiệu quả khi dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non

Để công bằng, hiệu quả khi dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non

Để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần triển khai từ bậc mầm non - đây cũng được đánh giá là giai đoạn vàng để trẻ học ngôn ngữ mới. Vậy đâu là cách làm công bằng, hiệu quả cho trẻ em?

Sở GD-ĐT TP.HCM: Không có tai nạn 'nhẹ', vi phạm 'nhỏ' trong giáo dục mầm non

Giáo viên, trẻ mầm non nào ở TP.HCM được hỗ trợ tiền theo nghị quyết mới?

Khám phá thêm chủ đề

nơi có nhiều lao động mầm non khu công nghiệp hỗ trợ trẻ mầm non địa bàn khu công nghiệp mầm non khu chế xuất Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND hỗ trợ mầm non nơi có nhiều lao động TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận