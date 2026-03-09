15 trường mầm non TP.HCM thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027

Chiều nay (9.3), Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội thảo Triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới từ năm học 2026-2027.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh TP.HCM sau sáp nhập gồm TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, trở thành đô thị quy mô dân số và số lượng trẻ mầm non lớn nhất cả nước, giữ vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục trọng điểm khu vực phía nam nói riêng và cả nước nói chung. TP.HCM hiện có 1.832 trường mầm non (chưa kể các cơ sở mầm non độc lập tư thục) cùng đội ngũ 54.610 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu tại hội thảo ẢNH: THÚY HẰNG

Danh sách 15 trường thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới từ năm học 2026-2027

Từ năm 2022, TP.HCM (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) được Bộ GD-ĐT lựa chọn là 2 trong 6 tỉnh/thành thực hiện thử nghiệm Chương trình giáo dục mầm non mới. Sau đó, Sở GD-ĐT đã ban hành các văn bản, triển khai thực hiện. Từ năm học 2022 - 2023, việc thử nghiệm Chương trình giáo dục mầm non mới được triển khai tại một số cơ sở giáo dục mầm non, như Trường mầm non Phường 14 (nay là Trường mầm non Hòa Bình 1, phường Hòa Bình, TP.HCM); Trường mầm non Ánh Dương, phường 1; Trường mầm non Phước An, phường 11; nhóm lớp Đom Đóm, phường 3 (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); Trường mầm non Cần Thạnh 2 (nay là Trường mầm non Cần Thạnh, xã Cần Giờ)...

Chiều 9.3, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết danh sách 15 trường mầm non sẽ thực hiện thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới từ năm học 2026-2027, trước khi thực hiện đại trà.

Trong danh sách này có 11 trường mầm non công lập và 4 trường ngoài công lập.

Danh sách 15 trường thực hiện thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới từ năm học 2026-2027 tại TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

'Thí điểm không chỉ là triển khai trước một bước'

Phát biểu tại hội thảo chiều 9.3, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh "Thí điểm không chỉ là triển khai trước một bước", mà còn là quá trình vừa thực hiện, vừa đánh giá, vừa hoàn thiện".

Bà Châu đề nghị, để thực hiện thí điểm hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non mới, Phòng Giáo dục mầm non của Sở GD-ĐT TP.HCM cần trực tiếp tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai linh hoạt, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại thành phố nhưng phải bám sát chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, đảm bảo: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Cần thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn cho cơ sở giáo dục. Kiểm tra, giám sát thường xuyên và tham mưu đảm bảo nguồn lực, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện.

Bà Châu cũng đề nghị các cán bộ chuyên trách giáo dục của địa phương cần tham mưu UBND xã/phường trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non tại địa phương; phối hợp với nhà trường trong công tác tuyên truyền, huy động trẻ ra lớp. Đồng thời, địa phương cần hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, góp phần bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Toàn cảnh hội thảo chiều 9.3 ẢNH: THÚY HẰNG

Với các danh sách 15 cơ sở giáo dục mầm non trực tiếp triển khai thí điểm, bà Châu yêu cầu phải khẩn trương rà soát điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, rõ lộ trình, rõ trách nhiệm cá nhân, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với đặc điểm địa phương.

Đồng thời, các cơ sở phải tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và tổ chức hoạt động học thông qua trải nghiệm. Cán bộ quản lý cần thay đổi tư duy chỉ đạo theo hướng hỗ trợ, đồng hành cùng giáo viên, hạn chế áp lực hành chính không cần thiết.

Đặc biệt, về tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới tại cơ sở, "phải phát huy tính chủ động, linh hoạt, không rập khuôn máy móc. Các hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ"; đồng thời "cần chú trọng truyền thông để cha mẹ trẻ hiểu rõ mục tiêu, phương pháp chương trình mới, tạo đồng thuận, phối hợp chặt chẽ với nhà trường".

Bà Nguyễn Thị Ngọc Đoan, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Thới, cụm trưởng cụm chuyên môn 6 mầm non, phát biểu ý kiến tại hội thảo ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Châu cũng mong các trường đại học sư phạm giữ vai trò quan trọng trong nghiên cứu, tư vấn chuyên môn và rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu chương trình mới. Đồng thời các đơn vị sẽ tăng cường hoạt động bồi dưỡng thường xuyên và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non để đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thực tiễn...