Trước Tết Nguyên đán: TP.HCM đề nghị không lơ là công tác an toàn trẻ mầm non

Sở GD-ĐT TP.HCM mới ban hành công văn gửi tới các UBND xã, phường, đặc khu trong toàn thành phố, hướng dẫn một số nội dung duy trì chất lượng, đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non trong suốt dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Văn bản do Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Thụy Mỵ Châu ký, đề nghị các UBND phường, xã, đặc khu nắm tình hình lịch nghỉ tết của cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Trẻ em Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, TP.HCM trong ngày vui tết dân gian 2026. Các trẻ được tham gia các hoạt động vui tết truyền thống như nặn tò he, làm bánh phục linh, khắc dưa hấu... ẢNH: THÚY HẰNG

Xã, phường, đặc khu cần chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non duy trì chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn sức khỏe, an toàn thực phẩm, tổ chức các hoạt động cho trẻ vui tết phù hợp với độ tuổi, điều kiện thực tế. Đồng thời, cần chỉ đạo các lực lượng liên quan (y tế, công an, đoàn thể địa phương) phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non phải rà soát, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi; sắp xếp thời gian vệ sinh trường lớp trước, trong và sau tết. Đồng thời, các cơ sở phải đảm bảo an ninh, an toàn trường học như phòng cháy, chữa cháy; an toàn các thiết bị, hệ thống điện; an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Trước khi nghỉ tết, các cơ sở cần triển khai tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ vui tết phù hợp với độ tuổi, theo điều kiện thực tế, thông qua các hoạt động học tập, vui chơi lồng ghép dạy trẻ hiểu về ý nghĩa ngày Tết Nguyên đán...

Đồng thời, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ/người chăm sóc trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình trong thời gian nghỉ tết; phân công nhân sự trực tết; thông báo đến cha mẹ trẻ thời gian nghỉ và trở lại trường. Đồng thời, các đơn vị phải báo cáo kịp thời sự việc với các cấp quản lý, nếu có vấn đề phát sinh.

Trẻ mầm non TP.HCM trong hoạt động làm bánh phục linh đón Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: THÚY HẰNG

Vì sao trước và trong tết, càng không được lơ là chăm sóc trẻ?

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, bác sĩ chuyên khoa II Phan Thị Thanh Hà, Trưởng khoa Nhi - Nhiễm, Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng, TP.HCM, cho biết giáp tết và những ngày nghỉ tết, sinh hoạt của trẻ thay đổi khá nhiều, như ăn uống thất thường, thức khuya, đi chơi đông người…, vì vậy có nhiều nguy cơ mắc bệnh. Những bệnh trẻ em hay gặp dịp tết như bệnh tiêu hóa - ngộ độc thực phẩm; bệnh hô hấp như cảm cúm, viêm mũi họng, viêm phổi, hen suyễn; bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng...

Đặc biệt, dịp cận và trong tết, khi trẻ đã nghỉ học, cha mẹ, người chăm sóc trẻ bận bịu làm việc nhà, trẻ có thể có nguy cơ trẻ gặp tai nạn sinh hoạt. Như có thể bị bỏng do nước sôi, bếp lửa khi gia đình nấu bánh chưng, bánh tét, kho thịt, hoặc nguy cơ bị bỏng do pháo nổ. Trẻ cũng có thể bị ngộ độc do uống nhầm rượu, hóa chất do người lớn đựng hóa chất tẩy rửa, rượu pha… trong các vỏ chai nước ngọt đã sử dụng. Hay nguy cơ trẻ bị té ngã khi vui chơi.

Do đó, bác sĩ chuyên khoa II Phan Thị Thanh Hà nhấn mạnh các phương án dự phòng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ dịp tết này, không để trẻ em đến gần bếp, nồi nước nóng, phải luôn luôn để mắt đến trẻ nhỏ. Người lớn phải cất kỹ thuốc, rượu, hóa chất; luôn luôn có người lớn trông trẻ khi vui chơi.

Bên cạnh đó, bác sĩ Thanh Hà khuyên phụ huynh cần cho trẻ ăn uống lành mạnh, vệ sinh sạch sẽ; giữ ấm cho trẻ, phòng bệnh chủ động, cho trẻ tiêm vắc xin đầy đủ; cho trẻ ngủ nghỉ điều độ, không thức khuya, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử; theo dõi sát các dấu hiệu bất thường của trẻ; cần đưa trẻ đi khám ngay khi: sốt cao khó hạ, nôn liên tục, tiêu chảy nhiều, lừ đừ, thở nhanh...