Mùng 3 tết thầy: Trường mầm non 48 năm tuổi tri ân hiệu trưởng các thời kỳ

Đó là Trường mầm non Họa Mi 2, nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường Chợ Lớn. Trường mầm non 48 năm tuổi này thành tiền thân là Trường mầm non 26, được thành lập vào tháng 12 năm 1978.

Trường mầm non Họa Mi 2, phường Chợ Lớn, 48 năm tuổi ẢNH: THÚY HẰNG

Tri ân những người thắp lửa

Từ những ngày khởi đầu mới thành lập còn nhiều khó khăn, trải qua 48 năm, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phấn đấu, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt các mục tiêu giáo dục. Các thế hệ nhà giáo gửi gắm tâm huyết và tình cảm, cống hiến trí tuệ và công sức cho sự nghiệp giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mầm non. Trong ngày mùa xuân năm mới Bính Ngọ 2026, nhà trường đặc biệt tri ân những nhà giáo - là nguyên hiệu trưởng, hiệu trưởng của trường qua các thời kỳ.

Đó là bà Trần Thị Kim Tiếng, nguyên Hiệu trưởng giai đoạn 1978-1982; bà Huỳnh Thị Hồng Liên, nguyên Hiệu trưởng giai đoạn 1982-1989; bà Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, nguyên Hiệu trưởng giai đoạn 1989-2004; bà Tăng Lang, nguyên Hiệu trưởng giai đoạn 2004-2012; bà Nguyễn Thị Mai Lan, nguyên Hiệu trưởng giai đoạn 2012-2017 và bà Nguyễn Thị Hồng Quế, Hiệu trưởng nhà trường từ năm 2020 đến nay.

Không gian xanh lý tưởng tại ngôi trường 48 năm tuổi ẢNH: THÚY HẰNG

Các em học sinh trong giờ học các môn thể thao phối hợp ẢNH: THÚY HẰNG

Cô giáo và các em học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Nụ cười của trẻ ẢNH: THÚY HẰNG

Cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Quế ẢNH: THÚY HẰNG

Mỗi hiệu trưởng đều có một tâm huyết sâu sắc với giáo dục mầm non, để lại trong lòng các giáo viên sau này nhiều tình cảm.

Như nhiều thế hệ giáo viên sau này vẫn gọi bà Huỳnh Thị Ngọc Hạnh là "má Ngọc Hạnh". Hay nhắc tới cô hiệu trưởng Tăng Lang ngày xưa, các thầy cô vẫn nhớ cô Tăng Lang luôn khuyến khích "mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo".

Còn khi hoài niệm về cô Nguyễn Thị Mai Lan, trong kỷ yếu nhà trường, một giáo viên đã xúc động viết về cô: "Cô Mai Lan tin rằng trường học không chỉ là nơi học sinh đến học tập. Đây cũng là một cộng đồng nơi mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm của họ. Cô khuyến khích mọi người trong trường cảm thấy như họ là một phần của một gia đình lớn hơn, điều này tạo ra cảm giác thân thuộc và gắn kết". Và cô Hồng Quế, người hiệu trưởng luôn có nhiều sáng tạo trong công việc chuyên môn, sống nghĩa tình với những chương trình nhân văn, "nhường cơm sẻ áo" vì cộng đồng...

Trung tâm HOPE tại ngôi trường 48 năm tuổi - Kỷ niệm không thể quên trong đại dịch

Ngày 25.8.2021, trong đại dịch Covid-19 đang căng thẳng, Trường mầm non Họa Mi 2, nằm sát bên Bệnh viện Hùng Vương, trở thành nơi nuôi dưỡng trẻ sơ sinh có mẹ đang điều trị Covid-19 với tên "Trung tâm H.O.P.E (viết tắt của từ Have Only Positive Expectation - Nơi chỉ những kỳ vọng tốt đẹp").

Trung tâm H.O.P.E được Bệnh viện Hùng Vương thành lập, mẹ của các trẻ bị nhiễm Covid-19 phải cách ly, điều trị tại bệnh viện này. Cô Hồng Quế cùng nhiều giáo viên, nhân viên Trường mầm non Họa Mi 2 trở thành tình nguyện viên. Cùng với các tình nguyện viên từ các địa phương khác về, giáo viên của trường được Bệnh viện Hùng Vương tập huấn về quy trình, kiến thức, kỹ năng để cùng nuôi dưỡng, chăm sóc những em bé sơ sinh xa vòng tay mẹ.

Bệnh viện Hùng Vương - chủ quản, tổ chức thăm khám hàng ngày, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu khi cần, đặc biệt công tác giao nhận trẻ cho người thân được xây dựng quy trình chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Những em bé sơ sinh được các cô nói vui với nhau 'đây là những em bé đi học sớm nhất ở Trường mầm non Họa Mi 2' ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Những ngày không quên với đội ngũ y bác sĩ và các tình nguyện viên tại H.O.P.E ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Cô Nguyễn Thị Hồng Quế, Hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi 2, quyết định dành một phần trang trọng trong kỷ yếu 45 năm thành lập trường (năm 2023), để những giáo viên, tình nguyện viên, cùng lưu lại những kỷ niệm đẹp về H.O.P.E.

Đó là những kỷ niệm về những tình nguyện viên mới 18 tuổi - những "chị mẹ" bất đắc dĩ, cùng chăm bé. Đó còn là những món quà tã, sữa, nước rửa tay, sát khuẩn, khẩu trang... từ các nhà hảo tâm khắp nơi gửi về trung tâm. Đó còn là kỷ niệm về ngày 29.10.2021, các tình nguyện viên kết thúc 70 ngày hỗ trợ trung tâm H.O.P.E. Các em bé nhỏ thiệt thòi khi mới chào đời đã vắng vòng tay của cha mẹ, nhưng các con luôn có các "mẹ", các cô luôn ở bên chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Các trẻ chia tay các cô để về với gia đình, các cô xúc động mong con luôn khỏe mạnh, mau lớn.

Cô Hồng Quế chia sẻ: "Có thể dịch bệnh Covid-19 đã mang lại nhiều đau thương mất mát nhưng chúng tôi - những người cùng góp mặt trong những ký ức lịch sử này, rất mong những ký ức từ trái tim tại ngôi trường mầm non Họa Mi 2 sẽ phần nào xoa dịu đau thương và lưu giữ những khoảnh khắc yêu thương trên mảnh đất tình người".

Những em bé mới chào đời được chăm sóc, vỗ về tại Trung tâm H.O.P.E đặt tại Trường mầm non Họa Mi 2 ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Các em nhỏ đều có sổ theo dõi sức khỏe, được các bác sĩ thăm khám, quy trình chăm sóc, bảo đảm an toàn nghiêm ngặt ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Những giấc mơ đang được viết tiếp

Một ngày đầu xuân năm mới 2026, đi dọc hành lang các lớp học, nơi những không gian được thầy cô và các trò cùng trang trí hoa đào, hoa mai, nhìn những em nhỏ vui đùa trong những bộ áo dài, cô Hồng Quế xúc động kể: "Ở đây có những học trò đặc biệt, con hãnh diện khoe với các bạn, "tui là học trò của Trường mầm non Họa Mi 2 từ khi mới 3 ngày tuổi". Đó chính là những em bé sơ sinh, lớn lên trong vòng tay của các cô tại H.O.P.E năm 2021 với bao yêu thương, hy vọng.

Trong ngôi trường xanh mát, khang trang 48 năm tuổi ở TP.HCM, nơi có mái ngói đỏ tươi, kiến trúc còn có góc lưu giữ những nét cổ kính theo thời gian, mỗi ngày, các em bé nhỏ hạnh phúc đến trường, vui vẻ tham gia các hoạt động giáo dục cùng cô. Ngoài kia, là thành phố rực rỡ cờ, hoa, mọi thứ yên bình. Những giấc mơ đang được viết tiếp...

ẢNH: THÚY HẰNG

Ngôi trường 48 năm tuổi, 'ngôi nhà' của bao thế hệ học trò, giáo viên ẢNH: THÚY HẰNG

Trẻ trong giờ tắm nắng ẢNH: THÚY HẰNG