Mùng 1 tết Bính Ngọ: Thầy cô chúc học sinh 'ngựa chạy đường xa không mỏi'

Mùng 1 tết, chúc mọi người "Ngựa chạy đường xa không mỏi, người có chí lớn không lùi"

Cô Nguyễn Thị Phương Đài, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2, Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, TP.HCM, cho biết trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, hình ảnh con ngựa xuất hiện khá sinh động trong các câu vè, đồng dao, vừa gần gũi với đời sống lao động xưa, vừa mang ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng đối với trẻ em. Không khí của ngày mùng 1 tết là dịp lý tưởng để học sinh cùng nhớ lại những câu ca quen thuộc.

Các thầy cô giáo, nhân viên trường học, Trường tiểu học Trần Khánh Dư gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất dịp năm mới tới các em học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Nhiều câu đồng dao rất quen như: "Ngựa ô anh thắng yên vàng, anh cưỡi ngựa ấy anh sang thăm nàng…" không chỉ gợi lên hình ảnh con ngựa trung thành, bền bỉ mà còn thể hiện tình cảm gắn bó, thủy chung giữa con người với nhau.

Bên cạnh đó, theo cô Đài, các câu vè như "Ngựa chạy đường xa không mỏi, người có chí lớn không lùi" mượn hình ảnh ngựa để ca ngợi ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó - những phẩm chất cần được bồi dưỡng cho học sinh từ sớm.

Trẻ em Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng, TP.HCM trong ngày hội "Nhạc ngựa", cùng hát, đọc vè, đọc thơ, ca dao... có hình ảnh con ngựa, chào đón Tết Bính Ngọ ẢNH: DIỄM KIỀU

"Một số bài vè, đồng dao khác còn khắc họa con ngựa trong nhịp điệu vui tươi, rộn ràng: "Ngựa gõ móng lóc cóc, chạy vòng quanh sân chơi…", giúp trẻ cảm nhận được sự hồn nhiên, tươi sáng của tuổi thơ, đồng thời phát triển khả năng cảm thụ ngôn ngữ qua vần điệu, nhịp đi. Ý nghĩa của các bài vè, đồng dao có hình ảnh con ngựa không chỉ dừng lại ở việc giải trí mà còn góp phần giáo dục trẻ biết chăm chỉ, kiên trì, sống nghĩa tình và yêu quý các loài vật gần gũi trong cuộc sống. Đây là nguồn ngữ liệu giàu giá trị, rất phù hợp để sử dụng trong các hoạt động "Nói và Nghe" ở tiểu học", cô Phương Đài phân tích.

Trong ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, cô Nguyễn Thị Phương Đài nhắn gửi: "Xuân mới về, xin chúc quý thầy cô, các em học sinh cùng gia đình một năm mạnh khỏe, an khang, vạn sự như ý. Mong rằng mỗi ngày trôi qua đều tràn đầy năng lượng, niềm vui và thành công mới. Như câu ca dao "Ngựa chạy đường xa không mỏi, người có chí lớn không lùi", chúc mọi người luôn bền bỉ, kiên trì, vững vàng vượt qua thử thách, gặt hái nhiều thành tựu tốt đẹp trong năm mới".

Chúc học sinh bền bỉ như những chú ngựa thiện chiến, có thể "phi nước đại" đến đỉnh vinh quang

Cụm linh vật "Bát mã truy phong" tung vó bên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, chào đón năm mới ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, giáo viên âm nhạc Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, TP.HCM, cho biết hình ảnh con ngựa ô (ngựa đen) trong âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là dân ca Nam bộ và các sáng tác đương đại, tượng trưng cho sự mạnh mẽ, trung thành, tình yêu đôi lứa và văn hóa cưới hỏi truyền thống.

Hình ảnh này gắn liền với sự phóng khoáng, nhịp điệu vó ngựa nhanh, rộn ràng trong các bài hát như "Lý ngựa ô", dân ca Nam bộ; hay "Tùy hứng lý ngựa ô" của Trần Tiến.

Đặc điểm con ngựa ô trong các tác phẩm trên được miêu tả với bộ lông đen bóng, khỏe khoắn, được trang trí rực rỡ, thể hiện sự hiên ngang của chàng trai và niềm vui hạnh phúc lứa đôi.

Không gian âm nhạc của các tác phẩm này thường gắn liền với vùng sông nước Nam bộ, tiếng vó ngựa dồn dập, tạo không khí hân hoan, rộn ràng.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh nhắc đến tên những bài hát tiêu biểu về con ngựa như: "Lý ngựa ô" (dân ca Nam bộ); "Lý ngựa ô" (dân ca miền Trung); "Lý ngựa ô Bắc"; "Ngựa phi đường xa" Lê Yên), "Ngẫu hứng ngựa ô" (Trần Tiến); "Nhong nhong nhong" (Thế Hiển)...

"Nhân dịp tết năm Bính Ngọ - năm con ngựa, tôi xin chúc cho các em học sinh luôn mạnh khoẻ, học giỏi, chăm ngoan và bền bỉ như những chú ngựa thiện chiến, có thể "phi nước đại" đến đỉnh vinh quang", nữ giáo viên âm nhạc tại TP.HCM bày tỏ.

Thầy Nguyễn Tuấn Anh trong bộ ảnh Tết Bính Ngọ bên sạp guốc tại chợ Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM ẢNH: DIEU NH

Trong khi đó, thầy Nguyễn Tuấn Anh, giáo viên mỹ thuật Trường THCS Tân Bình, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, nhìn nhận hình ảnh con ngựa trong văn hóa Việt luôn gắn với những phẩm chất tốt đẹp nên được yêu quý và coi như những người bạn trung thành. Ngựa được coi như hiện thân của sự may mắn, hạnh phúc, năng lực và quyền thế, sự giàu sang phú quý, khả năng nhanh nhẹn, sự giàu sang, sáng tạo...

Bên cạnh đó, hình ảnh con ngựa còn là tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, táo bạo. Đây cũng là những lời chúc năm mới của thầy Tuấn Anh dành cho các học trò: Mong các em không ngừng sáng tạo, giữ nhiệt huyết, dám nghĩ khác, sống tử tế và không chùn bước trước khó khăn.