Tết Bính Ngọ: Độc đáo ngựa trong tranh của học sinh TP.HCM

Tháng chạp âm lịch, trong không khí khắp nơi nô nức mua sắm, chuẩn bị Tết Bính Ngọ 2026, thầy Nguyễn Tuấn Anh, giáo viên mỹ thuật Trường THCS Tân Bình, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM tổ chức hoạt động vẽ tranh tết cho các em trong CLB Mỹ thuật của trường.

Lấy hình ảnh con ngựa - linh vật năm Bính Ngọ là đề tài, các thành viên của CLB Mỹ thuật Trường THCS Tân Bình sáng tạo ra hình ảnh ngựa trên túi xách hay ngựa trên tranh đôi. Tranh đôi, hay bộ tranh gồm hai tấm phẳng kết hợp thành một cặp (thường nối với nhau bằng bản lề hoặc treo cạnh nhau), được gọi là tranh ghép đôi (diptych). Loại tranh này thường thể hiện nội dung đối xứng hoặc có chủ đề gắn kết, như tranh uyên ương, chim công (phu thê viên mãn) hay các cặp vật phẩm phong thủy.

ẢNH: TUẤN ANH

Ngựa trong tranh tết của các em học sinh Trường THCS Tân Bình ẢNH: TUẤN ANH

Có nhóm vẽ tranh ngựa với sáng tạo hình ảnh con ngựa toát lên sự giàu sang. Các em học sinh cho biết mong tranh tết là lời chúc vương giả, ý nghĩa chúc tân gia/năm mới đại cát đại lợi, nhà sang vận sáng, gia đạo bình an, công danh hiển hách, tài lộc vĩnh cửu.

Thầy Nguyễn Tuấn Anh cho biết hình ảnh con ngựa trong văn hóa Việt luôn gắn với những phẩm chất tốt đẹp nên được yêu quý và coi như những người bạn trung thành. Ngựa được coi như hiện thân của sự may mắn, hạnh phúc, năng lực và quyền thế, sự giàu sang phú quý, khả năng nhanh nhẹn, sự giàu sang, sáng tạo. Bên cạnh đó, hình ảnh con ngựa còn là tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, táo bạo.

Thầy giáo dạy mỹ thuật mong muốn từ hoạt động vẽ tranh tết chủ đề ngựa giúp phát huy tinh thần sáng tạo, trí tưởng tượng, năng lực nghệ thuật trong các em học sinh.

Các em trong CLB Mỹ thuật của trường hào hứng với hoạt động vẽ tranh tết ẢNH: TUẤN ANH

"Đối với chương trình THCS, mỹ thuật là một móc xích quan trọng trong quá trình dạy học. Thông qua bộ môn mỹ thuật, học sinh có thể lĩnh hội được kiến thức lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc đằng sau những biểu hiện của ngôn ngữ tạo hình. Bằng cách này giáo dục nghệ thuật được tích hợp trong chương trình giảng dạy ở tất cả các lớp học, chúng được lồng ghép trong các bài học để nâng cao khả năng quan sát, liên tưởng, kết nối kiến thức", thầy Tuấn Anh chia sẻ.

Đồng thời, theo thầy giáo của Trường THCS Tân Bình, việc lồng ghép giáo dục tình yêu quê hương đất nước vào bộ môn nghệ thuật là một phương thức giáo dục thẩm mỹ kết hợp bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc một cách tự nhiên và hiệu quả. Việc áp dụng linh hoạt các hình thức, như ở đây là cho các em cùng vẽ tranh tết, chủ đề về chính linh vật của năm Bính Ngọ, không chỉ giúp tiết học nghệ thuật trở nên thú vị mà còn góp phần hình thành nhân cách, bồi đắp lòng tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ ngay từ trên ghế nhà trường.

Hình ảnh con ngựa toát lên sự giàu sang. Các em học sinh cho biết mong tranh tết là lời chúc vương giả, ý nghĩa chúc tân gia/năm mới đại cát đại lợi, nhà sang vận sáng ẢNH: TUẤN ANH

Ngựa được coi như hiện thân của sự may mắn, hạnh phúc, năng lực và quyền thế. Bên cạnh đó, hình ảnh con ngựa còn là tượng trưng cho sự trung thành, sức sống mãnh liệt, táo bạo ẢNH: TUẤN ANH

Trang trí ngựa trên túi xách ẢNH: TUẤN ANH

Tranh tết chủ đề ngựa của các em học sinh được trưng bày ở trường, góp phần làm nên không khí mùa xuân ẢNH: TUẤN ANH

Thầy giáo với bộ ảnh Tết Bính Ngọ bên sạp guốc trong chợ

Là người luôn trân trọng, muốn gìn giữ những giá trị cổ truyền, lan tỏa thông điệp ý nghĩa tới các em học sinh, tết năm nào thầy giáo mỹ thuật Nguyễn Tuấn Anh cũng thực hiện các bộ ảnh ở những khu chợ truyền thống của TP.HCM. Tết năm ngoái, thầy có bộ ảnh gây "sốt" ở chợ lá dong, chợ Bà Hoa. Tết 2026 này, thầy giáo ghi lại những hình ảnh đẹp ngày xuân tại sạp guốc trong chợ Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa.

Thầy giáo chia sẻ hình ảnh đôi guốc mộc không chỉ đi vào thơ ca, mà với nhiều người đó còn là ký ức đẹp như truyện cổ tích trong các câu chuyện của bà, của mẹ. Cùng với nón lá, guốc mộc đã in dấu bền bỉ hàng ngàn năm trong hành trang văn hóa dân tộc, đặc biệt gắn bó mật thiết với tà áo dài. Tiếng guốc mộc gõ "lốc cốc" đặc trưng trên những con phố xưa hay nền gạch cũ đã trở thành một phần ký ức của bao người.

Thầy giáo với bộ ảnh tết trong sạp guốc ở chợ Phạm Văn Hai ẢNH: DIEU NH

"Theo thời gian, với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp thời trang, những mẫu mã giày dép mới ra đời, guốc mộc dần được ít người biết đến và tưởng chừng sẽ ngày càng mai một đi. Nhưng tín hiệu vui là guốc mộc hiện đang "tái sinh" mạnh mẽ trong giới thời trang, khi những bộ sưu tập áo dài, bộ ảnh ngày lễ tết đã đưa đôi guốc mộc trở thành phụ kiện không thể thiếu", thầy Tuấn Anh nói.

Thầy giáo ở TP.HCM gửi lời chúc tới các em học sinh và tất cả độc giả của Báo Thanh Niên năm mới tràn đầy may mắn, an khang thịnh vượng bằng những câu thơ tự viết: "Vàng nắng chiếu rọi ánh xuân. Khoe sắc hoa vàng bên xuân e ấp. Vương thịnh ngựa hí khai xuân. Phúc lộc lâm môn sang xuân Bính Ngọ".