Giữ tết truyền thống từ nhà trường

T ẾT QUÊ NHÀ GIỮA LÒNG THÀNH THỊ

"Cô ơi đây là bánh gì ạ?", một phụ huynh cùng con chơi hội xuân của Trường mầm non 19.5 Thành Phố, P.Tân Định, TP.HCM, hỏi. Cô giáo vừa ép bánh trên khuôn vừa giới thiệu: "Đây là bánh phục linh miền Tây, làm từ bột năng, nước cốt dừa, lá dứa, nếp cẩm…". Những món bánh kẹo truyền thống lâu ngày vắng bóng trong thực đơn của nhiều gia đình trẻ ở thành thị như bánh phục linh, kẹo chuối gừng, mứt dừa sên thủ công… đã được "tái xuất" trong hội xuân chủ đề "Tết dân gian" của trường hôm 6.2 vừa qua.

Trên sân trường rực rỡ cúc mâm xôi, vạn thọ, hoa đào, hoa mai, có những góc nhỏ để các em được tự tay làm các món ăn, đồ chơi cùng thầy cô giáo. Cô trò cùng khắc dưa hấu, lột vỏ củ kiệu, tô heo đất, thêu vải, làm đồ chơi từ lá dừa, lá mít…

Ông bà nội và em gái của An Khang, lớp 1, Trường tiểu học Hiệp Tân, P.Phú Thạnh, cùng gói bánh chưng ở sân trường ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Cô Mai Yến Hằng, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5 Thành Phố, rất vui khi nhận được nhiều phản hồi của phụ huynh. "Có phụ huynh nói "đến hôm nay em mới biết món bánh phục linh được làm như thế nào". Có phụ huynh tâm sự họ như được về quê ăn tết, cảnh chợ tết nhộn nhịp, tưng bừng họ thường chỉ được đọc trong những trang sách thì bây giờ đã tái hiện ở sân trường", cô Hằng kể.

T ẾT LÀ KẾT NỐI, NGỒI LẠI CÙNG NHAU

Sáng 6.2, bé An Khang, học sinh (HS) lớp 1 Trường tiểu học Hiệp Tân, P.Phú Thạnh, TP.HCM, khoe với các bạn sự hiện diện của ông bà nội cùng em gái, những người sẽ cùng bé gói bánh chưng trong ngày hội ở sân trường.

Lần đầu tiên An Khang được tham gia cùng ông bà trong các công đoạn làm ra chiếc bánh chưng: đầu tiên phải cắt lá dong cho vào khuôn, rồi thêm lần lượt gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, sau đó gói lá, buộc lạt… Nhưng người vui không chỉ có An Khang. Bà Huỳnh Thị Minh Tâm, bà nội của Khang, xúc động cho hay quê bà ở Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Những ngày tết ở quê, gia đình bà năm nào cũng gói rồi luộc một nồi bánh chưng. Nhưng hơn 20 năm qua, công việc hối hả, không gian ở đô thị không rộng rãi như ở quê, gia đình bà chưa có dịp cùng sum vầy gói bánh chưng. Vậy là ngày hội gói bánh chưng ở sân trường hôm ấy giúp gia đình bà Tâm được sống lại không khí tết xưa. Ông bà cùng các cháu vừa gói bánh vừa bồi hồi kể lại chuyện tết xưa, tết nay.

Tết dân gian, cô trò cùng làm củ kiệu ở Trường mầm non 19.5 Thành Phố, P.Tân Định ẢNH: THÚY HẰNG

Trường học giữ tết truyền thống để các học trò cảm nhận được ngày tết của ông bà, cha mẹ mình ngày xưa ra sao, sự đoàn tụ của các thành viên sẽ ấm áp như thế nào...; từ đó giúp thế hệ con cháu hiểu và gìn giữ văn hóa truyền thống. Đó cũng là thông điệp cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hiệp Tân, gửi tới các học trò.

Cùng hòa với không khí rộn ràng trên sân Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, trong ngày hội gói bánh chưng tết hôm 5.2, thầy Phạm Quang Vinh, Phó hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ thầy từng hồi hộp trước ngày tổ chức, bởi nhiều phụ huynh nói "chưa từng được gói bánh chưng, không biết có gói được không". Đến khi xem lại thành phẩm, chiếc bánh có nhỏ, có to, có vuông thành sắc cạnh, có hơi lỏng tay, nhưng đều tròn đầy sự kết nối của cả cha mẹ HS, các giáo viên (GV) và học trò đều vui vì có được những trải nghiệm quý giá.

Ngày hội gói bánh chưng kết nối tình thân, kết nối truyền thống và hiện đại ở Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy Vinh cho rằng chiếc bánh chưng tự gói đã đánh thức hoài niệm trong lòng mỗi GV, phụ huynh về những ngày tết xưa, khi cả nhà từ ông bà, con cháu cùng quây quần bên bếp lửa, canh nồi bánh chưng, bánh tét chờ vớt bánh và hàn huyên bao câu chuyện từ quá khứ tới hiện tại. Chiếc bánh chưng còn gợi nhắc mỗi người trân trọng mái ấm, gia đình của mình, dù bận bịu đến đâu cũng cố gắng về sum họp, đoàn tụ vào ngày tết. "Không chỉ là chiếc bánh truyền thống ngày tết được làm thủ công, ngày hội gói bánh chưng trong trường học ý nghĩa hơn khi mượn dịp này để gửi thông điệp tới những bậc làm cha mẹ, hãy giữ gìn sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Kết nối để cùng làm làm một món ăn truyền thống với người thân của mình ngày tết. Kết nối nhiều khi chỉ đơn giản là cùng ngồi với nhau ăn một bữa cơm, uống một tách trà", thầy Vinh nói.

G IỮ TẾT VÀ TRAO TRUYỀN NHỮNG BÀI HỌC HAY

Năm nào cũng vậy, từ trước khi chính thức nghỉ Tết Nguyên đán, Trường mầm non 19.5, P.Hòa Hưng, TP.HCM, đều tổ chức các hoạt động giáo dục để trẻ cảm nhận, hiểu được không khí tết cổ truyền, đồng thời rèn luyện các lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non. Như năm nay, đón tết con ngựa - Tết Bính Ngọ, trường tổ chức hoạt động cho trẻ và cô cùng trang trí ngựa giấy, "đua" ngựa giấy; bé thi hát, đọc vè, đọc đồng dao, đọc thơ, kể chuyện có hình ảnh con ngựa…

Cô trò cùng gói bánh chưng, tạo nên những ký ức đẹp về ngày tết trong tuổi thơ các em ẢNH: THÚY HẰNG

Trong lớp học, ngoài sân trường, các góc tết được GV và học trò cùng nhau trang trí; trẻ mặc áo dài tết đi học, cùng tham gia vẽ và trang trí bao lì xì, heo đất… Đặc biệt, năm nào Trường mầm non 19.5 cũng tổ chức để GV, phụ huynh và các trẻ cùng gói bánh chưng. Nồi bánh chưng đã vắng bóng rất lâu trong đời sống gia đình ở đô thị, nay được trường học gìn giữ để kết nối các thành viên trong gia đình, kết nối cha mẹ và GV cùng ngồi lại bên nhau gói ghém yêu thương. Ngày hôm sau, chiếc bánh chưng đã chín được cắt ra, chia cho từng trẻ, tết lại trao đi bài học về sự sẻ chia.

Bản thân cô Lý Minh Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non 19.5, và nhiều GV khác cũng chộn rộn, háo hức mong tết để được tham gia các hoạt động đón tết cùng các trẻ. Ai cũng từng là một đứa trẻ trước khi lớn lên, cô Hà luôn tin rằng những ký ức đẹp sẽ ôm ấp mỗi người suốt cả cuộc đời. Trường học cùng giữ tết, để cùng gia đình tạo nên những ký ức đẹp trong tuổi thơ các em...