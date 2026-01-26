Tổng lãnh sự Mỹ học gói bánh chưng tại hội thi gói bánh cổ truyền

Hội thi gói bánh chưng do Trường trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist phối hợp cùng Công đoàn Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV, Hiệp hội Xuất khẩu thịt Mỹ (USMEF), Liên minh đậu tương bang Indiana và Hiệp hội Tiếp thị ngô bang Indiana tổ chức. Hội thi được nhà trường duy trì suốt 8 năm qua mỗi dịp tết đến, xuân về.

Giao thoa văn hóa qua chiếc bánh chưng

Tại chương trình, bà Melissa A. Brown đã có dịp "học" gói bánh chưng – món bánh mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt Nam. Trực tiếp hướng dẫn bà Melissa A. Brown là bà Phạm Thị Đông, giáo viên phụ trách món ăn miền Bắc của nhà trường, huy chương vàng Hội thi gói và nấu bánh chưng năm 2019, đồng thời là nghệ nhân gói bánh khéo tay nhất năm 2021.

Bà Phạm Thị Đông giới thiệu chi tiết về cách lựa chọn nguyên liệu gói bánh, từ lá dong, gạo nếp, đậu xanh đến sườn heo Mỹ nhập khẩu – nguyên liệu được sử dụng trong phần nhân bánh chưng năm nay. Dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân, bà Melissa Brown từng bước, chậm rãi và cẩn trọng thực hiện các công đoạn: xếp lá vào khuôn, cho nếp, đậu xanh và sườn heo vào giữa, gấp lá và buộc lạt sao cho bánh vuông vức, chặt tay nhưng vẫn giữ được độ mềm cần thiết khi nấu.

Bà Melissa A. Brown trải nghiệm gói bánh chưng tại hội thi với sự hướng dẫn của bà Phạm Thị Đông ẢNH: YẾN THI

Chia sẻ về sự khác biệt của bánh chưng nhân sườn heo Mỹ, bà Phạm Thị Đông cho biết khi sử dụng sườn heo Mỹ, phần nhân bánh không bị khô, sườn có sụn nên tạo cảm giác giòn mềm, trong khi phần thịt nạc lại mềm và ngọt hơn so với nhiều loại nguyên liệu khác. Đây cũng là lý do nhà trường lựa chọn nguyên liệu này để kết hợp cùng các thành phần truyền thống, vừa giữ được hương vị quen thuộc, vừa mang đến trải nghiệm ẩm thực mới mẻ.

Bà Melissa A. Brown bày tỏ sự thích thú khi trực tiếp gói bánh chưng. Theo bà, sự kiện là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam và nguồn thịt heo chất lượng cao đến từ Mỹ. Đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm ẩm thực, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác bền chặt về văn hóa và thương mại giữa Việt Nam và Mỹ, nơi tinh hoa ẩm thực Việt được kết nối cùng các sản phẩm nông nghiệp Mỹ.

Lý giải thêm về ý tưởng này, thạc sĩ Võ Thị Mỹ Vân, Hiệu trưởng Trường trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist, cho biết bánh chưng có nhân thịt heo là một trong những món ăn truyền thống quen thuộc của người Việt. Việc sử dụng sườn heo Mỹ kết hợp cùng nếp, đậu xanh truyền thống đã tạo nên nét độc đáo cho Hội thi gói bánh cổ truyền, đồng thời giúp sinh viên tiếp cận, làm quen với các nguyên liệu quốc tế trong quá trình học tập và thực hành nghề.

Việc sử dụng sườn heo Mỹ kết hợp cùng nếp, đậu xanh truyền thống đã tạo nên nét độc đáo cho Hội thi gói bánh cổ truyền ẢNH: YẾN THI

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thi gói bánh, trước khi hội thi diễn ra, bà Phạm Thị Đông đã có buổi hướng dẫn kỹ năng pha lóc, sơ chế và sử dụng sườn heo Mỹ dành cho các đội thi. Tại đây, sinh viên được hướng dẫn kỹ thuật nhận diện, lựa chọn và kỹ thuật pha lóc sườn heo đúng chuẩn; cách xử lý thịt để giữ trọn độ mềm, ngọt và mọng nước khi nấu trong thời gian dài; đồng thời học cách kết hợp hài hòa giữa sườn heo Mỹ với đậu xanh, nếp và các loại gia vị truyền thống Việt Nam.

Đặc biệt, bà Đông lưu ý kỹ thuật tẩm ướp gia vị cho sườn heo. Theo bà, sườn nên được ướp theo hương vị truyền thống gồm muối, tiêu xay và hành phi, không ướp với nước mắm mà chỉ thêm một ít đường để thịt không bị tươm nước, qua đó giúp phần nhân bánh giữ được kết cấu và hương vị ổn định sau nhiều giờ nấu.

Hội thi quy tụ 33 đội thi, bao gồm sinh viên và các đơn vị thành viên Saigontourist Group ẢNH: YẾN THI

Hội thi năm nay quy tụ 33 đội thi, bao gồm các đội sinh viên của Trường Saigontourist thuộc nhiều chuyên ngành như kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật làm bánh, quản lý nhà hàng – khách sạn, hướng dẫn du lịch… cùng các đội khách mời đến từ các đơn vị công đoàn thành viên trong hệ thống Saigontourist Group.

Sau khi hoàn tất, bánh chưng được nấu liên tục trong vòng 12 tiếng để đảm bảo độ chín, độ dẻo và thời gian bảo quản. Toàn bộ số bánh này sẽ được trao tặng đến các hoàn cảnh khó khăn tại phường Tân Thới Hiệp thông qua chương trình "Xuân yêu thương 2026". Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia và gắn kết cộng đồng trong những ngày đầu năm mới.

Nguyên liệu nấu bánh chưng

Chia sẻ về ý nghĩa của việc trao tặng bánh chưng, bà Phạm Thị Đông cho biết tết đến, vẫn còn nhiều người, nhiều gia đình gặp khó khăn, những em nhỏ và những mảnh đời kém may mắn. Khi nhận được chiếc bánh chưng, họ cảm thấy mình không bị bỏ rơi, vẫn được cộng đồng quan tâm, yêu thương và sẻ chia. Theo bà, giá trị lớn nhất không nằm ở số lượng bánh, mà ở giá trị tinh thần mà chiếc bánh chưng mang lại.

"Từ suy nghĩ đó, nhà trường luôn nhấn mạnh với học sinh, sinh viên về thái độ nghiêm túc, trách nhiệm và cái "tâm" khi gói bánh. Mỗi chiếc bánh phải được làm bằng kỹ năng tốt nhất, sự cẩn trọng cao nhất để khi trao tặng, người nhận có thể yên tâm sử dụng, bánh bảo quản được lâu và giữ trọn hương vị. Đây cũng là những tiêu chí mà nhà trường kiên quyết yêu cầu người học thực hiện, nhằm giáo dục tinh thần trách nhiệm xã hội, sự đồng cảm và ý thức sẻ chia với cộng đồng", bà Đông nói.